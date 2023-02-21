粉紅髮色遭網路霸凌「陪酒女都能上碩士了」，上海高材生憂鬱纏身尋短
我們想讓你知道的是
得知這個花樣年華女孩的不幸遭遇，包括推特等社群網站的用戶相繼轉發她生前亮麗粉紅髮色的圖像，並紛紛打抱不平。微博上許多網友批評霸凌鄭靈華、發文造謠者是殺人犯，並呼籲「網暴入刑」。
（中央社）24歲的杭州女孩鄭靈華浙江師範大學畢業，隨即獲保送上海的華東師範大學研究所，因烏黑秀髮染粉紅遭網路霸凌，像是被嘲諷「陪酒女都能上碩士了」等導致憂鬱纏身而尋短，徒留白髮送黑髮的哀傷。
綜合中國《每日經濟新聞》等媒體20日報導，鄭靈華高中結識的莫逆之交小唯確認，19日晚摯友的父親打電話向小唯報喪，往昔活力四射且笑容和煦的同窗鄭靈華抗憂鬱逾半年還是撐不住，尚未開展的絢爛人生就此畫下句點。
生於1999年的鄭靈華是個標準的95後（1995年後至1999年出生），思想活躍而且更勇於嘗試新鮮事，經音樂學院的造就薰陶，朗誦、唱歌、跳舞、主持、表演樣樣行，獲獎無數。
去年7月她獲保送夢寐以求的華東師範大學，還捨不得拆封錄取通知書，興沖沖來到醫院向躺在病床的家人報喜。
當時鄭靈華頂著一頭染成亮麗粉紅的秀髮與病榻的摯愛爺爺合影，並說希望將來的畢業照能留下明媚且鮮豔的回憶，這就是她染髮的初衷，又上傳圖文和網友們分享這份溫馨的喜悅和感動。
沒想到此舉卻招惹上大麻煩，她吃驚發現，自己的照片被盜用又被惡意大量轉發，各種不堪入目的酸言酸語紛至沓來，說她是陪酒女、夜店舞女、妖精、紅毛怪等，甚至攻擊她臥病的爺爺，僅因她染了一頭紅髮。
事發後鄭靈華受訪曾表示：「這件事十分影響我的生活和學習，現在無論怎麼努力，學習效率已遠不如從前，情緒和精力都被這件事給打攪了。因為這個事，我現在抑鬱很嚴重。」
她說，整晚整晚睡不著，白天吃飯也沒胃口，不敢看以往經常登錄的社交媒體，而且對不論鼓勵或非議她的評論都變得非常敏感。
去年8月她的髮色已褪紅復黑，但夜深人靜時分，那些語氣尖銳、用詞粗俗而具有攻擊性的品評仍在她腦海裡盤旋，同時盡可能藉著課程安排填滿時間努力尋求自救，並委請律師協助維權。
身旁的親友以為研究所開學後，忙於課業的鄭靈華情況可望好轉，但去年10月底憂鬱症復發，甚至必須得暫停學業回杭州老家療養，之後情況越來越糟，不僅溝通難，服藥後開口說話更困難，成天被消極想法圍繞。
最終她做了一個勢必造成親者痛的決定，而走上絕路前，鄭靈華以絕筆信向所有關心她的人道歉：「真的很對不起大家，真的沒有勇氣再走下去了。」
得知這個花樣年華女孩的不幸遭遇，包括推特等社群網站的用戶相繼轉發她生前亮麗粉紅髮色的圖像，並紛紛打抱不平。微博上許多網友批評霸凌鄭靈華、發文造謠者是殺人犯，並呼籲「網暴入刑」。
中國官媒《人民網》曾就鄭靈華被網路霸凌發文說，情緒先行，就容易成為「謠言傳聲筒」；理性後置，結果就會淪為「網暴（網路霸凌）擴散器」，匿名和虛擬不是張口就來的理由，道德和法治才是言由心生的前提。
評論文章指出，這種向別人潑髒水、放冷箭的行為，是一種病態現象，暴露出偏狹的心理，任由網路抹黑、網路暴力蔓延，每個人都有可能成為下一個受害者。
新聞來源
延伸閱讀
- 人言可畏：《雙層公寓》木村花逃不過的「惡魔剪輯」與網路霸凌
- 用鍵盤摧毀一條人命：「網路霸凌」現象與防制策略建構
- Instagram與網路霸凌的戰爭：「言論自由」的界線究竟在哪裡？
- 《APP世代在想什麼》：為什麼網路霸凌造成的心理創傷，比傳統霸凌要大得多？
- 《失控的匿名正義》：「我想知道究竟是什麼樣的人在折磨我」，被網路霸凌的律師決定面見加害人
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。