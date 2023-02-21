「今日烏克蘭、明日東亞」危機感強烈，岸田文雄宣布再援烏55億美元
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岸田說，目前日本周邊的安全保障環境是在東海、南海遭遇有國家試圖以武力片面改變現狀、北韓的核武及飛彈行動活絡化等問題，是戰後最嚴峻且最複雜的狀況。因此去年年底日本制訂新的國家安全保障戰略等，決定大幅改變安保政策。他認為，最優先要做的是外交努力。
（中央社）日本首相岸田文雄20日在東京的一場研討會上言及對「今日烏克蘭明日東亞」的危機感，將邀烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）與七大工業國（G7）領袖舉行線上會談，並且宣布日本追加金援烏克蘭55億美元。
岸田20日晚在日本智庫「日本國際問題研究所」（JIIA）舉辦的第4屆「東京全球對話」論壇致詞時表示，日本正面臨嚴峻的安全保障環境，看到以武力試圖片面改變現狀的現實，對於「今日烏克蘭明日東亞」懷有強烈的危機感。
他表示，因此去年毅然決定對俄羅斯實施嚴格制裁以及對烏克蘭強力支援，以因應俄羅斯的侵略行為。
他說，今（2023）年日本身為G7輪值主席國以及聯合國安理會非常任理事國，希望能主導對烏克蘭的支援以及為了堅持根據法治的自由開放的國際秩序付出努力，因此決定追加提供烏克蘭55億美元的財政支援。
他指出，G7領袖將持續團結因應烏克蘭遭侵略一事，在烏克蘭遭侵略將屆滿一週年的2月24日，他主持的G7領袖線上會議將請澤倫斯基與會，藉此連結到5月廣島G7領袖高峰會的召開。
岸田說，因為俄羅斯的言行，世界正面臨核武的威脅。G7領袖能到曾被原子彈轟炸過的廣島，一同針對裁減核武進行討論具有重大意義。他希望G7領袖能向外界傳達遭原子彈轟炸的實際狀況，以此作為致力於裁減核武的原點。
目前日本政府還在研議廣島G7峰會是否安排與會領袖參訪廣島的和平紀念資料館。
岸田說，目前日本周邊的安全保障環境是在東海、南海遭遇有國家試圖以武力片面改變現狀、北韓的核武及飛彈行動活絡化等問題，是戰後最嚴峻且最複雜的狀況。因此去年年底日本制訂新的國家安全保障戰略等，決定大幅改變安保政策。他認為，最優先要做的是外交努力。
他說，希望在廣島G7高峰會上向世界展現堅決拒絕試圖以武力片面改變現狀的作法、堅持守護基於法治的國際秩序的G7強烈意志。
岸田在致詞時多次言及「不容許以武力片面改變現狀」。一般認為，除了是批評俄羅斯對烏克蘭的侵略之外，也是劍指中國。
日本外務大臣林芳正20日也出席論壇指出，俄羅斯對烏克蘭的侵略是違反以聯合國憲章為首的國際法原則，也是對基於法治的國際秩序的明顯挑戰。同時，世界上的食糧、能源危機、核武帶來的威嚇、網路攻擊、假訊息等新興技術的惡用等，面臨的課題廣泛。
他指出，基於法治的國際秩序是國際社會成長的基礎，但這10多年來，新興國家試圖以力（武力、經濟力）或威壓片面改變現狀，使得國際秩序受到挑戰。俄羅斯對烏克蘭的侵略從根本動搖了這秩序，而對和平與安全有責任的聯合國安理會卻功能不彰。
他說，現在世界還出現經濟安全保障新課題。COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情、俄羅斯對烏克蘭的侵略，凸顯了全球供應鏈的脆弱性。還有國家利用經濟上的依存關係以及強大市場進行威壓。
此外，有竊取智慧財產、精密技術等的課題。不透明、不公正的開發金融招致的債務問題也使得開發中國家的經濟前途蒙上陰影。
林芳正的演說中，雖未言及中國，但一般聽眾從內容可知，許多是在影射中國。
林芳正演說後接受提問。《中央社》記者問及對於「今日烏克蘭明日台灣」或岸田說「今日烏克蘭明日東亞」的看法，以及日前他在慕尼黑與中共中央政治局委員兼中央外事工作委員會辦公室主任王毅會談時，強調台灣海峽和平穩定的重要性，是否能透露王毅當時作何回應？
林芳正答說：「『今日烏克蘭；明日東亞』一說，並非因為是我『老闆』（首相岸田）這麼說我才說，實際上我日前參加慕尼黑安全會議時也說了同樣的話。至於外交上的會談內容，王毅當時有何反應，我不便透露。」
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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