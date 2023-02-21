體育署長鄭世忠上任，就職後拜訪立院尋求支持，盼當選手後盾、提升運科人員待遇
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今年下半年世大運、亞運將接力登場，明年還有4年一度的體壇最大盛事巴黎奧運，後勤團隊準備工作尤為重要，鄭世忠秉持著一貫的想法，「選手需要什麼，我們盡力達成，回歸以服務選手為主的精神，每件事情判斷上，自然就不會偏移太多」。
體育署長鄭世忠上任 就職後先到立院尋求支持
（中央社）教育部體育署新任署長鄭世忠20日走馬上任，他就職後第一件事，就是到立法院拜訪教育及文化委員會的立委范雲。
鄭世忠上任後提出願景，擁有長時間學校和運科背景的他，特別著重在學校體育和運動產業結合，以及提升國家運動科學中心待遇和環境這2大部分。
立法院通過國家運動科學中心設置條例後，大幅提升運科的位階，也讓台灣的國手們擁有更多的後勤資源。
鄭世忠說：「硬體提升了，軟體也要跟著提升，如何留住人才，甚至對外招募國外的人才來台灣，薪資、待遇就成了很大的關鍵。」
他透露，未來運科中心的幹部和主管階級的員工，薪水都會比照一般民間企業。至於不是主管階級，卻對選手同樣重要的營養師，薪水也會盡量提升到高於台灣平均薪資。
鄭世忠20日上午參加完交接儀式後，就前往立法院拜訪教育及文化委員會的委員范雲。鄭世忠強調：「未來會持續和立委們多溝通，希望大家都能支持台灣體育的發展。」
下午鄭世忠將首度以體育署長身分參加行政院的治安會報，主要討論運動槍枝管制問題。
新任體育署長鄭世忠 盼當選手後盾提升運科人員待遇
（中央社）灰色棉T代替西裝，新任體育署長鄭世忠展現零距離一面，求學和行政機關歷練，讓他願彎下腰傾聽選手聲音，為吸引更多優秀人才服務頂尖選手，他也盼能提升整體運科人員待遇薪資。
體育署長懸缺超過500多天，最終由年僅47歲鄭世忠出任國內體育事務總舵手，成為歷來最年輕的體育署長，儘管有褒有貶，鄭世忠反而視為是種優勢，「因為年輕，所以思維更彈性，也可以更有活力，思想也不會跟現在年輕人脫節太多」。
鄭世忠為英國諾丁漢大學醫學與健康科學院外科醫學系骨科與創傷外科部運動醫學中心博士，而留學英國期間，與多個種族、文化的師長、同學互動的經驗，在潛移默化之間中，讓他學會傾聽不同文化的聲音，也成為他日後遊走於選手、協會之間重要利器。
鄭世忠曾任中華民國足球協會秘書長、中華民國田徑協會副秘書長、中華奧林匹克委員會副秘書長，行政歷練豐富，面對各個協會都有其立場，他接受中央社專訪時強調：「必須傾聽這些協會需求，不管他做的是對的或錯的事情，背後一定有它的邏輯在，你先尊重它的文化，尊重它的思維邏輯，你才能輔導它。」
儘管體育署身為各單項運動協會主管機關，鄭世忠卻不以「居高臨下」思維看待各協會，展現柔軟的身段，「我不認為要用管理角度看待協會 ，應該是要去服務這些協會，我們是他們的後盾」。
鄭世忠在接任署長前，任教於國立體育大學競技與教練科學研究所教授兼管理學院院長，對於選手訓練、生活上可能會遇到的狀況都了然於心，他說：「我的學生都是研究生，有選手也有教練， 他們會和我分享各種事情， 平常聽也聽多了，比較能感同身受他們真正需要是什麼」。
總統蔡英文在2018年亞運前曾說過，「選手的需求，就是總統的要求」，鄭世忠除了將蔡總統一席話謹記在心，上任後也將付諸實行。
面對體育署與選手之間關係密不可分，鄭世忠表示，上任後將要求體育署人員在做任何事情，不能僅考量行政方便，而是要以選手聲音為主。
今年下半年世大運、亞運將接力登場，明年還有4年一度的體壇最大盛事巴黎奧運，後勤團隊準備工作尤為重要，鄭世忠秉持著一貫的想法，「選手需要什麼，我們盡力達成，回歸以服務選手為主的精神，每件事情判斷上，自然就不會偏移太多」。
台灣代表團在2018年亞運拿下史上次佳17金、19銀、31銅成績，在東京奧運更是以2金、4銀、6銅，締造隊史新猷，對於後繼者而言，都將是挑戰。
談到杭州亞運、巴黎奧運目標，鄭世忠不願被獎牌數所侷限，他直言，「選手和教練訓練這麼久，沒有一個人不想要奪金牌，整個團隊都想要奪金牌」。
比起設定奪牌目標，鄭世忠更重視培訓、比賽過程，給予選手充分支持，他相信成績自然會隨之呈現。
不僅以選手為主軸，鄭世忠目光還鎖定背後「做苦工」的運科團隊，將為運科人員爭取加薪，「因為這些運科人員是要服務全台最頂尖教練、選手，我們找的是最頂尖運科人員協助，要的是即戰力，如果要吸引好的運科人才，制度上勢必要做改變」。
除了為運科人員調薪，鄭世忠還拋出仿效一般公司在業績達標時，給予員工「紅利」的想法，他說：「運科人員協助選手拿到奧運金牌時，你怎麼去獎勵運科人員？不能說教練、選手有獎金，運科人員什麼都沒有，如果沒辦法回到以人為中心的思想，就沒辦法吸引人才進來。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。