俄軍侵烏3次羞辱性撤退，普亭力挺蕭依古穩坐俄羅斯國防部長寶座
我們想讓你知道的是
蕭依古是一個粗魯的強硬派，但他並非職業軍人，而是土木工程出身，自1991年蘇聯解體以來一直在俄羅斯的權力機構中擔任高階職務，並在已故總統葉爾欽（Boris Yeltsin）手下擔任過緊急事務部長。
（中央社）據美國官員的數據顯示，俄羅斯軍隊過去一年在烏克蘭出現3次羞辱性的撤退，近20萬名士兵被殺或受傷，但俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）仍然在職，這要感謝俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）力挺。
根據西方官員、克里姆林宮觀察家和前西方軍事指揮官的說法，俄羅斯領導人普亭有各種理由讓67歲的蕭依古繼續留任：他非常忠誠、幫助普亭登上總統大位，而且有關烏克蘭的決策不是他一個人的專利。
「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）普亭問題專家魏斯（Andrew Weiss）指出：「在普亭的核心圈子，忠誠總是比能力更重要。」魏斯曾在美國國家安全會議（National Security Council）任職過，並寫過一本關於普亭的書。
根據魏斯，普亭曾公開承認，他發覺要解僱人很掙扎，通常會親自處理這一類事情。
魏斯說：「包括蕭依古在內的幾個高階職務人士，他們的工作表現都有很多不足之處，他們受益於（普亭）個性中這種被低估的感性面。」
蕭依古是一個粗魯的強硬派，但他並非職業軍人，而是土木工程出身，自1991年蘇聯解體以來一直在俄羅斯的權力機構中擔任高階職務，並在已故總統葉爾欽（Boris Yeltsin）手下擔任過緊急事務部長。
蕭依古在2012年被任命為國防部長，是普亭核心圈子的一分子，並與普亭一起在他的家鄉西伯利亞享受狩獵和釣魚的假期。
政治分析公司R.Politik創辦人、人脈廣泛的克里姆林宮觀察家史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）說：「普亭更喜歡與他熟悉的人合作，儘管他們可能有缺點。」
史塔諾瓦亞說，蕭依古在1999年是一個政黨的領導人之一，該政黨助普亭一臂之力讓他成為總統。她認為：「從那時開始，普亭在某種意義上就一直欠著蕭依古一份人情。」
她說：「蕭依古從此確保在俄羅斯政壇享有一個舒適的位子，只要他不犯任何嚴重的錯誤即可。」
新聞來源
延伸閱讀
- 摩爾多瓦親俄政黨示威試圖推翻親西方政府，當局指控俄羅斯密謀發動政變
- 《紐約時報》：拜登閃電訪問基輔，與普亭對抗白熱化，白宮：事前有知會俄羅斯
- CNN：瓦格納集團首腦名氣提升，普亭統治地位出現「模糊裂痕」
- 布林肯警告中國考慮提供俄羅斯「致命性軍援」，中國反嗆：不斷送武器到烏克蘭的是美國
- 王毅會烏外長：中國不願看到烏克蘭危機長期化；馬克宏盼俄羅斯被打敗但不是「被摧毀」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna