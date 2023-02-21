2023/02/21,
歐洲

俄軍侵烏3次羞辱性撤退，普亭力挺蕭依古穩坐俄羅斯國防部長寶座

俄軍侵烏3次羞辱性撤退，普亭力挺蕭依古穩坐俄羅斯國防部長寶座
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蕭依古是一個粗魯的強硬派，但他並非職業軍人，而是土木工程出身，自1991年蘇聯解體以來一直在俄羅斯的權力機構中擔任高階職務，並在已故總統葉爾欽（Boris Yeltsin）手下擔任過緊急事務部長。

（中央社）據美國官員的數據顯示，俄羅斯軍隊過去一年在烏克蘭出現3次羞辱性的撤退，近20萬名士兵被殺或受傷，但俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）仍然在職，這要感謝俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）力挺。

根據西方官員、克里姆林宮觀察家和前西方軍事指揮官的說法，俄羅斯領導人普亭有各種理由讓67歲的蕭依古繼續留任：他非常忠誠、幫助普亭登上總統大位，而且有關烏克蘭的決策不是他一個人的專利。

「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）普亭問題專家魏斯（Andrew Weiss）指出：「在普亭的核心圈子，忠誠總是比能力更重要。」魏斯曾在美國國家安全會議（National Security Council）任職過，並寫過一本關於普亭的書。

根據魏斯，普亭曾公開承認，他發覺要解僱人很掙扎，通常會親自處理這一類事情。

魏斯說：「包括蕭依古在內的幾個高階職務人士，他們的工作表現都有很多不足之處，他們受益於（普亭）個性中這種被低估的感性面。」

蕭依古是一個粗魯的強硬派，但他並非職業軍人，而是土木工程出身，自1991年蘇聯解體以來一直在俄羅斯的權力機構中擔任高階職務，並在已故總統葉爾欽（Boris Yeltsin）手下擔任過緊急事務部長。

蕭依古在2012年被任命為國防部長，是普亭核心圈子的一分子，並與普亭一起在他的家鄉西伯利亞享受狩獵和釣魚的假期。

政治分析公司R.Politik創辦人、人脈廣泛的克里姆林宮觀察家史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）說：「普亭更喜歡與他熟悉的人合作，儘管他們可能有缺點。」

史塔諾瓦亞說，蕭依古在1999年是一個政黨的領導人之一，該政黨助普亭一臂之力讓他成為總統。她認為：「從那時開始，普亭在某種意義上就一直欠著蕭依古一份人情。」

她說：「蕭依古從此確保在俄羅斯政壇享有一個舒適的位子，只要他不犯任何嚴重的錯誤即可。」

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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