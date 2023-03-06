【大人學】大師之路與平庸之路的差異：卡住人生的認知陷阱
我們想讓你知道的是
「捷徑之路」與「大師之路」，根本是兩個世界觀、兩個人生觀、兩種學習之路。但偏偏很多人沒搞懂，總以為自己持續在做同樣的事情，時間拉長自然就會進步。但因為底層邏輯不同，所以事實上在捷徑待再久、做再久，也不會理解大師的路。
內容口述：張國洋
整理：鐘敏瑜
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之前，我在臉書分享過一個體悟，那就是大部分人都容易陷入平庸，只有很少的人能走入大師的領域。貼文po出後，陸續就有人問我，那「平庸」與「大師」之間所卡關的認知到底是什麼。
這次，我們就來聊聊這議題吧！
首先，我這幾年觀察下來發現，人生中很多事情其實是有捷徑的。更特別的是，這捷徑通常還很容易學、誰都能簡單學會，而且一旦我們掌握這捷徑，就可以在短時間內把程度從0分拉升到大約60分。
這聽起來很棒，不過有些人可能會懷疑：「怎麼可能？」
我舉個例子吧。假設有個人完全不會烹飪，但想快速做出大家都覺得不錯的調味，有個捷徑就是使用烹大師或味精。哪怕他毫無料理知識、也不會熬高湯，但每道菜都放一點味精，做出來的料理就算稱不上超美味，也絕對可以入口。
這方法簡單、粗暴，人人都可以使用。而且，我們可以簡單想像，哪天這個人若想開個小麵攤餬口，靠味精來簡單調味，搞不好也能勉強經營下去。
阻力最小的路，自然是大部分人趨之若鶩的路。而且，很多人一開始想的大概都是：「我先讓自己的料理能力有60分，接著再慢慢改善，逐步邁向大師之路！」但問題是，這整件事的麻煩之處就在於：踏上捷徑之後，後面的道路往往就會變得困難重重。
為什麼呢？
因為真正能被認可為「烹飪大師」的人，要有辦法引導出食材的味道、能透過時間的熬煮、或是能善用烹調的手法、食材的搭配來引出食材的鮮味。大師的特質就在於「理解本質」、「善用工具」及「時間淬煉」，最終才得以做出感動別人靈魂的料理。
可是我們如果是個料理新手，而且因為貪快而走上仰賴味精的捷徑之路，那就無法在過程中理解所謂「時間淬鍊」及「食材鮮味」。於是乎，也就走上了本質上跟成為大師完全背離的路。
如果我們真想進化成料理大師，應該努力做到的，其實是放掉味精、趕緊回頭。
不過，這又會帶出另一個窘境，那就是要放掉味精實在不容易。畢竟，很多人一開始就是沒什麼味覺想像、不懂食材特性、又不想花時間搞懂烹飪手法，所以才選擇放味精啊！現在不放味精了，一下也很難想到還能怎麼做。
於是多數走上這條路的人，會嘗試能不能從現在的60分，硬幹提升到100分。但大部分人因為根本不懂本質的關鍵在哪裡，又捨不得放掉捷徑，所以最終一直卡在60分。
說來殘酷。捷徑很棒，讓小白也能快速達到60分；可是0到100的大師之路，跟0到60的捷徑之路，是完全不同的思維、是完全不同的策略、完全不同的學習方式、尤其是完全不同的努力途徑。
我們若無法回頭去慢慢走大師之路，那無論在捷徑之路再努力，幾乎都不會成為大師。畢竟人就是無法又加味精，同時又引出食材之美。
換言之，並不是一直有在烹飪，就等於有所積累。「捷徑之路」與「大師之路」，根本是兩個世界觀、兩個人生觀、兩種學習之路。
但偏偏很多人沒搞懂，總以為自己持續在做同樣的事情，時間拉長自然就會進步。但因為底層邏輯不同，所以事實上在捷徑待再久、做再久，也不會理解大師的路。
學腳踏車就是個例子。小時候，我老媽幫我買了人生第一台腳踏車，當時她因為擔心我摔倒，所以還特別在車後裝了兩個輔助輪，想說哪天我把四輪騎熟了，拆掉輔助輪大概就會騎兩輪了。
直到某天，我跟朋友借了一台比較矮的兩輪腳踏車來騎，這才發現原來騎兩輪和四輪的方法是根本不同的，無論把四輪騎得再熟，也不會自然就學會騎兩輪。
還有另一個例子。以教學領域來說，透過「增加互動」來讓場子熱絡，比方說讓大家舉手搶答，是不少年輕講師愛用的策略。因為這麼做，課程很容易看起來熱鬧、大家也玩得開心，迅速達到60分。
可是我這幾年的體悟是，若想成為厲害的大師，真正安全的做法反而是要「降低互動」。因為把這些舉手的橋段拿掉後，講師才能扎扎實實地知道課程哪裡很爛、哪裡就算不要大家舉手，大家都會忍不住想發言。參考這些學員反應來調整，老師的課程才會真的越來越棒。
以下面這張圖來看，紅色這條線是捷徑之路，我們走上了，會很快升級到 60分，但後面無論再怎麼努力，都會發現自己始終進步緩慢。相反地，黑色這條則是踏實的路，我們一開始會感覺進步緩慢，但若好好努力、踏實地前進，最後卻有可能突破60分限制而成為大師。
理解這概念後，我想有些人可能還會產生另一個疑問。大家可能會想：「我現在不用學騎腳踏車了、沒有要做課程、也沒有要開麵店，那這概念具體能如何用在我的人生中呢？」
沒錯，很多人已經會騎車了、不用做課程、也沒有要開麵店，但其實絕大部分人的人生中，都有一條千萬要小心的捷徑之路，那就是「找個穩定的工作」。
因為想走這條捷徑，於是很多人會從很年輕時就想盡辦法找鐵飯碗、要找公家單位、當學校老師、或找變動少的地方，心想自己進到這樣的地方後，人生就穩固了。
但其實完全不是這樣。
因為絕大部分人走上這條路之後，都可能因為環境而變得不穩定起來。比方說，我們周圍可能充滿覺得「人生安全了」而成天耍廢的同事、或需要跟著沒理想、只為酬庸工作的主管，長期下來，自己也容易溫水煮青蛙般逐漸失去競爭力。
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專訪谷慕慕®️：看見多元選擇、探索與身體的關係，一起和月經好好相處
我們想讓你知道的是
經歷女性主義運動、同性婚姻合法化等議題洗禮，臺灣社會性別意識普遍抬頭，但在無意識間，許多人仍以特別的眼光看待月經。從幾十年前躲躲閃閃、避而不談，到如今能夠低聲討論，雖然看似有所進展，但谷慕慕®️創辦人陳苑伊與史文妃仍覺得還有一起努力的空間。
青春期時，月經與女孩們初次相見，然後彼此陪伴，每月一次、一次五天，直到下個人生階段來臨之前。儘管月經與生活關係如此緊密，在不少女性生命經驗中，攜帶或使用生理用品卻還是必須遮遮掩掩；在超商購買衛生棉時，店員也會主動將其裝入紙袋，減少可能的尷尬時刻。這些現象不禁令人感到好奇，為何月經需要被特別對待？月經議題又為什麼值得被討論？
因為想讓更多的人了解現象背後的意涵，讓月經議題能被看見、被接受，兩位「資深生理用品控」抱持著無比的熱愛，毅然踏上了創業之路，以行動實踐「改變社會對月經的不正確認知」的初衷。史文妃和陳苑伊兩人於2017年攜手成立品牌「谷慕慕®️ GoMoond®️」，打造臺灣第一件吸血內褲品牌「月亮褲®️」，並長期舉辦月月聚®️、月經狂歡節等活動，以另類多元的方式，結合商業力量推動棉條、月經褲、月經杯等新式生理用品的普及化，建立月經和社會全新的關係。
難以辨認的陷阱：為何我們該要大方談論月經
訪談開頭，谷慕慕®️創辦人史文妃和我們先分享發生於《來去子宮！青春期初經寶典～從零開始跟月經相處》一書出版過程的小故事。
以下是書中某句話編輯前後的內容比較：
▌編輯前：去看婦產科不用緊張或是害羞，就跟去看耳鼻喉科一樣自然。
▌編輯後：去看婦產科不用緊張，就像去看耳鼻喉科一樣。
「在最終校稿的時候，這句話讓我腦袋裡的警鈴大響。」史文妃說，「我們原本寫了『害羞』跟『自然』，但寫出這個詞彙就意味著我已經預設去看婦產科是『該害羞且不自然』的。」
有發現嗎？故事巧妙地呈現出外在環境如何影響人們的認知、改變我們看待事情的觀點。僅僅是兩個詞彙的差異，文字解讀出來的意涵卻完全不同，還可能對尚未建構正確認知的青少年造成莫大的影響。
類比文章開頭提及的現象觀察，日常中我們對月經的特別對待，是否也可能在不知不覺間造成類似的影響？谷慕慕®️共同創辦人陳苑伊也表示她有相似的經驗。她說過去自己也認同店員提供紙袋是貼心的舉動，「直到我上高中，看見同學們光明正大的談論月經經驗、分享生理用品之後，我才意識到問題，然後開始改變想法。」陳苑伊說，「生理用品就跟衛生紙一樣，既然你不認為『衛生紙用來擦屁股很髒，所以需要把它裝（隱藏）起來』，那為何接經血的生理用品需要紙袋包裝？」。
在過去，社會已經對月經產生非常多奇奇怪怪的迷思及謬誤，如果我們持續隱匿，這些不理解只會日益加深。儘管是校園健康教育非常普及的現代，開章段落中看似貼心、實則壓抑的舉動，仍在無意識中引導女孩們用更加低調、安靜的方式，孤獨地尋找與月經和平相處的方法──不只會加深大家對月經的既定印象，讓月經議題越來越彆扭，因此錯過認識衛生棉條、月經杯、月經褲、月經碟片等多元生理用品的機會，甚至忽略覺察身體真正需求的機會，最終受到影響的，還是每一個生活其中的女性。
掌握身體主動權，一起擁抱「月經豐盛」
「之前與我們合作月經議題漫畫的繪師說了一句話，我覺得深受啟發。」史文妃說，「他說：月經應該要夠『普通』，普通到沒人會用特別的眼光看待它。」不過，谷慕慕®️的兩位創辦人一致認為不該止步於此，月經更應該變成一件幸福的事情。「如果只是普通，議題的討論就結束了，所以我們才聯想到『月經豐盛』的概念。」史文妃答道。
相對於「月經貧窮」聚焦於經濟及社會制度，討論經濟負擔對女性產生的身心靈危害；月經豐盛是強調在基本的平等之上，讓女性掌握選擇權，配合不同的生活需要，選擇不同生理用品，享受跟月經相處的舒適時光，例如有人喜歡月經來時特別有創造力的感受、或喜歡生理期間被家人關心照護的溫暖……「就像吃東西一樣」陳苑伊巧妙地比喻，「你不是只要不餓肚子就好，你還是會想要追求美食、想要選擇異國料理還是中式台菜，享受『選擇』跟『進食』的過程。用月經知識拓展對於經期體驗的豐富樣貌，也讓多元的生理用品協助我們突破阻礙、擁有想要的生活，這就是我們想呈現的月經豐盛。」
通俗精妙的譬喻，恰到好處地詮釋了個體獲得選擇權以後，提升生活品質富足感的過程，更讓人聯想到社會學名詞──「賦權（Empowerment）」，為月經豐盛的概念再添上了些理論色彩。但她們也不希望把議題詮釋得過於複雜，因為每個人的身體都是特別的。她們想傳達的核心理念依然是「幫助每個女性，找到跟月經怡然自得的相處關係。」史文妃解釋說，「無論是使用衛生棉條、月經杯、衛生棉還是月經褲都沒關係，每個人有每個人的想法，但重要的是你清楚了解你擁有這些選擇，能夠回到自己身體的需求，去作出最後的決定。」
這個理念也如基因般，深刻地影響著谷慕慕®️的品牌發展。不管是產品廣告還是月月聚®️、月經狂歡節等月經議題推廣活動，谷慕慕都是採取「看見多元」的角度，讓每一個接觸、參與的人們多認識一點看待月經的不同方式；甚至連選擇以月亮褲®️品牌的月經褲切入臺灣的生理用品市場，其實也是為了推廣產品所帶來的生活變革。「我們知道臺灣市場是不習慣置入型生理用品的，」陳苑伊解釋道，「而月經褲不像是棉條或月經杯那樣是單選題，月經 褲本身既可以單穿取代任何一種生理用品，同時也可以和其他生理用品相互搭配。」進可攻、退可守的產品定位，也再度回應谷慕慕®️的品牌理念，創造出最自然、舒適的選擇空間，讓女性與月經和諧相處，豐富月經期間身心靈的感受。
從今天開始，和月經重新和解
從多年來的月經議題推廣，到如今創業推出月亮褲®️品牌、出版月經議題書籍，一路走來，兩人也漸漸明白，月經議題的溝通並不是當下就會產生效果。但是，她們仍然相信「開啟對話」本身就是種下種子的機會，「願意提出問題，就代表他對這個議題真的存有疑惑。而我們的任務就是不帶立場地好好回答每個人的疑問，降低他人對未知事物的焦慮，進而讓對方理解，就不會抱持著恐懼跟誤解。」史文妃說，「但你自己需要什麼、你想要什麼，這些問題終究要回到自己慢慢思考、嘗試，這也是為什麼我們每次的訪談、對話都很用力，都當第一次，因為每一次都很珍貴。」
從人們談論月經的語彙、社會看待月經的視角，再到個人處理經血的方式，其實月經不單是女性的事，而是每一個人生命中的必修課；女性理解月經是為了自我察覺、更加自信地面對身體，男性認識月經則是為了學習如何尊重與同理他人。最後我們也會發現，其實月經豐盛談的不只是生理用品的選擇，也是社會汙名與月經的和解，成就一個包容、友善的社會的必經之路。