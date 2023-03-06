【大人學】大師之路與平庸之路的差異：卡住人生的認知陷阱

內容口述：張國洋

整理：鐘敏瑜

之前，我在臉書分享過一個體悟，那就是大部分人都容易陷入平庸，只有很少的人能走入大師的領域。貼文po出後，陸續就有人問我，那「平庸」與「大師」之間所卡關的認知到底是什麼。

這次，我們就來聊聊這議題吧！

首先，我這幾年觀察下來發現，人生中很多事情其實是有捷徑的。更特別的是，這捷徑通常還很容易學、誰都能簡單學會，而且一旦我們掌握這捷徑，就可以在短時間內把程度從0分拉升到大約60分。

這聽起來很棒，不過有些人可能會懷疑：「怎麼可能？」

我舉個例子吧。假設有個人完全不會烹飪，但想快速做出大家都覺得不錯的調味，有個捷徑就是使用烹大師或味精。哪怕他毫無料理知識、也不會熬高湯，但每道菜都放一點味精，做出來的料理就算稱不上超美味，也絕對可以入口。

這方法簡單、粗暴，人人都可以使用。而且，我們可以簡單想像，哪天這個人若想開個小麵攤餬口，靠味精來簡單調味，搞不好也能勉強經營下去。

阻力最小的路，自然是大部分人趨之若鶩的路。而且，很多人一開始想的大概都是：「我先讓自己的料理能力有60分，接著再慢慢改善，逐步邁向大師之路！」但問題是，這整件事的麻煩之處就在於：踏上捷徑之後，後面的道路往往就會變得困難重重。

為什麼呢？

因為真正能被認可為「烹飪大師」的人，要有辦法引導出食材的味道、能透過時間的熬煮、或是能善用烹調的手法、食材的搭配來引出食材的鮮味。大師的特質就在於「理解本質」、「善用工具」及「時間淬煉」，最終才得以做出感動別人靈魂的料理。

可是我們如果是個料理新手，而且因為貪快而走上仰賴味精的捷徑之路，那就無法在過程中理解所謂「時間淬鍊」及「食材鮮味」。於是乎，也就走上了本質上跟成為大師完全背離的路。

如果我們真想進化成料理大師，應該努力做到的，其實是放掉味精、趕緊回頭。

不過，這又會帶出另一個窘境，那就是要放掉味精實在不容易。畢竟，很多人一開始就是沒什麼味覺想像、不懂食材特性、又不想花時間搞懂烹飪手法，所以才選擇放味精啊！現在不放味精了，一下也很難想到還能怎麼做。

於是多數走上這條路的人，會嘗試能不能從現在的60分，硬幹提升到100分。但大部分人因為根本不懂本質的關鍵在哪裡，又捨不得放掉捷徑，所以最終一直卡在60分。

說來殘酷。捷徑很棒，讓小白也能快速達到60分；可是0到100的大師之路，跟0到60的捷徑之路，是完全不同的思維、是完全不同的策略、完全不同的學習方式、尤其是完全不同的努力途徑。

我們若無法回頭去慢慢走大師之路，那無論在捷徑之路再努力，幾乎都不會成為大師。畢竟人就是無法又加味精，同時又引出食材之美。

換言之，並不是一直有在烹飪，就等於有所積累。「捷徑之路」與「大師之路」，根本是兩個世界觀、兩個人生觀、兩種學習之路。

但偏偏很多人沒搞懂，總以為自己持續在做同樣的事情，時間拉長自然就會進步。但因為底層邏輯不同，所以事實上在捷徑待再久、做再久，也不會理解大師的路。

學腳踏車就是個例子。小時候，我老媽幫我買了人生第一台腳踏車，當時她因為擔心我摔倒，所以還特別在車後裝了兩個輔助輪，想說哪天我把四輪騎熟了，拆掉輔助輪大概就會騎兩輪了。

直到某天，我跟朋友借了一台比較矮的兩輪腳踏車來騎，這才發現原來騎兩輪和四輪的方法是根本不同的，無論把四輪騎得再熟，也不會自然就學會騎兩輪。

還有另一個例子。以教學領域來說，透過「增加互動」來讓場子熱絡，比方說讓大家舉手搶答，是不少年輕講師愛用的策略。因為這麼做，課程很容易看起來熱鬧、大家也玩得開心，迅速達到60分。

可是我這幾年的體悟是，若想成為厲害的大師，真正安全的做法反而是要「降低互動」。因為把這些舉手的橋段拿掉後，講師才能扎扎實實地知道課程哪裡很爛、哪裡就算不要大家舉手，大家都會忍不住想發言。參考這些學員反應來調整，老師的課程才會真的越來越棒。

以下面這張圖來看，紅色這條線是捷徑之路，我們走上了，會很快升級到 60分，但後面無論再怎麼努力，都會發現自己始終進步緩慢。相反地，黑色這條則是踏實的路，我們一開始會感覺進步緩慢，但若好好努力、踏實地前進，最後卻有可能突破60分限制而成為大師。

Photo Credit: 大人學

理解這概念後，我想有些人可能還會產生另一個疑問。大家可能會想：「我現在不用學騎腳踏車了、沒有要做課程、也沒有要開麵店，那這概念具體能如何用在我的人生中呢？」

沒錯，很多人已經會騎車了、不用做課程、也沒有要開麵店，但其實絕大部分人的人生中，都有一條千萬要小心的捷徑之路，那就是「找個穩定的工作」。

因為想走這條捷徑，於是很多人會從很年輕時就想盡辦法找鐵飯碗、要找公家單位、當學校老師、或找變動少的地方，心想自己進到這樣的地方後，人生就穩固了。

但其實完全不是這樣。

因為絕大部分人走上這條路之後，都可能因為環境而變得不穩定起來。比方說，我們周圍可能充滿覺得「人生安全了」而成天耍廢的同事、或需要跟著沒理想、只為酬庸工作的主管，長期下來，自己也容易溫水煮青蛙般逐漸失去競爭力。