Brother 全新彩色雷射事務機系列上市，客製化多元模組滿足企業用戶，貫徹「極速、極彩、極致信賴」

文件資安漏洞救星，Brother 新一代企業文件資安防護專家提供最佳解決方案

Brother連續13年榮獲美國PC Magazine 企業票選印表機品牌最高分！今年持續秉持At Your Side品牌理念，提供企業最佳列印解決方案，因應近年來工作模式變化，資料共享需求顯著暴增，文件資安維護成為關注議題。有資安報告註一指出，未來國際駭客集團將以竊取高價值的企業資訊為目標；且企業組織內部外流重要資訊的事件仍層出不窮，可見守護文件資料安全已刻不容緩。而政府註二也積極宣導企業內部的數位及紙本檔案，都應落實分級制且明確規範存放、閱覽及使用權限，如此才可降低營業資料外洩風險。

全球列印設備領導品牌Brother台灣董事長森田繁表示：「企業端資安團隊若能將資訊技術與基礎設備整合，並採取客製化解決方案，相信能有效預防機密外流。Brother身為新一代企業文件資安防護專家，憑藉專業列印性能及卓越軟硬體整合能力，並透過持續了解市場需求，與時俱進開發產品，全新彩色雷射事務機系列的極速、極彩、極致信賴絕對能成為企業最強『印』援。」

Brother 實踐極速 極彩 極致信賴，「一印俱全」及「模組印援」商用方案問世

Brother全新彩色雷射事務機系列以守護企業文件資安為責，各項配件及服務皆專為商用設計打造，追求極速、極彩、極致信賴！無論是中小規格或是大型企業，皆能滿足全方位工作需求。Brother產品經理石維萱說道：「企業列印設備應具備對等不同組織結構的彈性，以利用戶挑選適配產品規格，Brother彩色雷射事務機新品各項配件皆可客製挑選，能應付不同列印需求。」

現有功能升級！提供卓越產能及優異品質

列印出紙速度再創同級之最，A4雙面列印最高可達40ppm，黑白彩色同速，彩色文件列印不是問題，搭載雙CIS掃描器一次完成雙面掃描建檔，完美解決企業資料爭分奪秒急迫性，且有超高印量碳粉匣可印15,000頁，有效降低企業更換耗材頻次。列印品質更優異！列印品質高達 2,400 x 600 dpi，配備 520 張大容量紙匣。

輕量解決方案！免費監控軟體守護企業文件資安

全系列內建BRAdmin Professional 4免費監控軟體，讓企業使用更加得心「印」手！除定期自動檢視產品性能，更可即時顯示耗材使用情況，為企業省去人力及時間成本，協助產能最大化，還能綜合統計不同機型列印張數，方便組織管理監測，進一步簡化企業使用流程。

資安保障更全面！進階安全功能選配

安全功能鎖 3.0 管理用量，更支援 NFC 刷卡取件。進階安全功能內建強大安全功能鎖，所有列印檔案皆可回溯紀錄，有效防止機密文件外洩，且可設定使用者列印權限及數量，安心掌握文件流向，再加碼加密列印、漫遊取件等進階保密功能，若公司內部有多台連網產品，還可隨意指定出紙機台。

系統配件多元選擇！模組客製隨心所「印」

全系列產品可因應企業需求訂做外觀，並且彈性選擇多項配件組合，可選配自動裝訂器與分頁器，有效提升工作效率。企業用戶不再限於購買市面上單一規格機型，可依照內部實際使用情形，量身搭配客製方案，有效節省辦公空間及設備成本。

一印俱全方案-企業級彩色雷射多功能複合機-MFC-L9630CDN

企業商務多功能複合機支援列印、複印、掃描及傳真等多項功能，滿足多種文件使用需求，還可自由選配塔式紙匣（TC-4100、TT-4000）及Wi-Fi模組（NC-9000W），一「印」俱全所有企業所需功能，單機建議售價68,900元。

模組印援方案-企業級彩色雷射印表機-HL-L9430CDN

企業商務彩雷印表機專精列印功能，可隨選多項配件提升辦公效率，如裝訂器（SF-4000）、分頁器（MX-4000）、塔式紙匣（TC-4100）及Wi-Fi模組（NC-9000W），功能齊全專為商務「印」援，單機建議售價42,900元。

Brother 品牌大使黑嘉嘉搶先體驗心得公開 企業免費試用最長半年再享優惠

Brother代言人黑嘉嘉自推出線上學習品牌後，隨著全球學員數量越來越多，保護個資與文件資安為今年工作目標之一。本次Brother推出商用彩色雷射系列新品，不僅滿足團隊擴增後大量、進階地使用需求，也讓黑嘉嘉在處理日益複雜的資安文件上更加得心「印」手，最後，她也誠摯邀請企業夥伴一同感受Brother全新彩色雷射事務機系列極速、極彩、極致安心的魅力。

Brother秉持At your side品牌精神，力挺企業用戶進行先體驗再購買，因應需求挑選最適合的列印設備。即日起至2023年6月底，開放申請體驗彩色雷射事務機系列新品3個月，若期間願意接受心得採訪並同意進行分享轉載，則再加碼3個月試用期，確認購入機器還可免費獲本次活動限定，一組四色碳粉匣（市值高達32,360元）。

《Brother 新一代企業文件資安防護專家》企業體驗招募活動

【企業體驗活動辦法】

｜招募對象：重視列印資安、擁有彩色列印等商用需求之企業。

｜招募時間：即日起~2023//06/30 止

｜招募報名連結：連結