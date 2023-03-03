台日合作「ERG衛星任務」揭開極光奧祕：為何不會出現在台灣上空？有哪些常見顏色？

我們想讓你知道的是
相信在資訊發達的現在，隨機街訪時應該已有相當比例的人可以回答為何極光現象不會出現在台灣上空，而是多半只出現在高緯度區域這個問題。然而極光絢爛色彩、形態多變的背後，牽涉的其實是更為奇妙的自然界物理法則。
文：張滋芳、江致宇、談永頤、王祥宇
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- 極光的成因來自於地球磁場驅動磁層，其中的帶電粒子撞擊高層大氣的中性粒子，產生特定波段的光輻射；若與不同粒子作用，就會發出不同波長的光。
- 由台灣與日本合作的ERG衛星任務鎖定范艾倫輻射帶區域觀察，分析太空電漿環境變化，並已從中發表許多重要的科學成果。
- 科學家透過距離地表超過三萬公里遠的ERG衛星，發現了極光電子加速區的特徵結構，打破了過去幾十年來以往的舊有認知。
對於科技已相對發達的現代，夢幻的南北極光不再是神祕或難以解釋的異象，而是許多人列為一生中必須親眼見證的自然奇景。更有許多以極光之旅為號召的國際旅遊行程，對於身處在亞熱帶的台灣人特別具有吸引力。
相信在資訊發達的現在，隨機街訪時應該已有相當比例的人可以回答為何極光現象不會出現在台灣上空，而是多半只出現在高緯度區域這個問題。然而極光絢爛色彩、形態多變的背後，牽涉的其實是更為奇妙的自然界物理法則。
地球的南北半球高緯度區域會有絢麗的極光在天空中舞動，最主要的原因之一就是地球是具有磁場的星球。磁場能量可以將帶電粒子束縛在其中，而帶電粒子沿著磁力線的方向移動，在地球的磁層（magnetosphere）與電離層（ionosphere）之間來回彈跳運動（圖一）。
在符合某些條件下，最終在磁力線的末端——也就是南北磁極點周圍區域——帶電粒子會進入到高層大氣或電離層中撞擊中性粒子，產生能階躍遷後形成特定波段的光輻射。所以當帶電粒子與不同種類的原子或分子作用，就會呈現不同色彩。
常見的極光有紅光（波長630.0 奈米，氧原子光譜）、綠光（波長557.7 奈米，氧原子光譜）、藍紫光（波長427.8 奈米，電離的氮分子光譜）等，極光形成之處距離地表的高度也會因著大氣成分與結構而有所不同。
若依外觀和產生機制而言，極光可以區分為擴散極光（diffuse aurora）和分立極光（discrete aurora）兩類。所謂的擴散極光，是由被磁力線束縛住的帶電粒子沿著磁力線移動，當高度降低以致接近極區時，如果粒子符合進入逸損錐（loss cone）的條件，就會成功進入地球電離層而形成極光。由於這類的極光是透過帶電粒子如綿綿細雨般地沉降進入極區附近的高空，因此擴散極光一般呈現均勻分布的霧狀，無特定形態。
另一類極光被稱為分立極光，指的是非均勻分布且具有特定形貌的極光。這類的極光通常具有高光強度的特徵，主要由地球磁層中的磁力線和電漿環境的快速變化所導致，之所以會有這樣的變化，時常與太空環境中的劇烈擾動事件有關，例如地球磁暴（geomagnetic storm）或副磁暴（substorm）等。
而這些太空環境擾動事件中，磁場發生強烈的擾動，在能量釋放過程當中提升粒子數量或能量，並與磁力線互動下而形成各式特殊結構的極光，例如弧狀極光（arc aurora）或窗簾狀極光（curtain aurora）等。
ERG衛星任務
在台灣，我們除了執行自己國家的衛星計畫，也會參與國際間共同合作的衛星任務，例如台日合作的ERG衛星任務，全名為「近地太空環境之能量與輻射探索計劃」（Exploration of energization and Radiation in Geospace），顧名思義就是探索地球周圍磁層中，太空環境的電漿能量與輻射的分布及變化。
該計畫主要觀測的範圍涵蓋了整個范艾倫輻射帶（Van Allen radiation belts），此區域內充滿了最猛烈的高能粒子，甚至會出現相對論性電子，又稱為「殺手電子」（killer electron），這類高能量的粒子可能會造成衛星故障並縮短使用壽命。因此ERG衛星觀測著地球周圍最險峻的輻射帶區域，也就是監控著太空天氣（space weather）的變化。
該衛星順利升空運作之後，日本授與它別名「あらせ」（Arase，荒瀨號），此名稱的由來之一是以一條流經內之浦太空中心所在的河川來命名，此河川素來水流湍急，藉此象徵著該衛星任務所處的范艾倫輻射帶區域的太空電漿環境，充滿了強烈擾動及不穩定。此外，在這條河川周遭，時常可聽見鳥類的歌聲，所以此命名也隱喻了ERG衛星在太空中量測到「合唱波」（chorus wave）的頻率被轉換成聲音時，聽起來就像是優美的鳥鳴之音。
ERG衛星計畫是由日本宇宙航空研究開發機構（Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA）所主導的一項科研任務，衛星上搭載了9組科學酬載，用來觀測太空電漿環境變化的相關數據，9組科學酬載彼此相互搭配以達成所追求的科學目標。
參與此研發製作的團隊超過30組，台灣團隊是唯一非日本國內的團隊，由中央研究院天文及天文物理研究所（ASIAA）及成功大學太空與電漿科學所（NCKU/ISAPS）共同組成，主要工作是研發其中一項科學酬載──低能量電子靜電分析儀（LEP-e），此儀器負責量測太空中12 eV（電子伏特）～20 keV（千電子伏特）能量的三維電子分布情形。
除了低能量電子外，衛星上還搭載了能夠量測中、高、極高能量的電子量測儀，低、中能量範圍的離子量測儀，涵蓋不同頻率的電場與磁場量測計，以及電漿粒子與波動方向分析器。
去（2022）年中至少已發表了230篇以上的重要國際論文，當中更不乏有多篇《自然》（Nature）期刊等級的頂尖期刊論文。
極光電子加速區的新發現
極光發生在地球的電離層，一般大約在距離地表80～1000公里左右的高度，如同本文章前面所介紹，這些發光機制的源頭來自磁層的電漿粒子，所以磁層－電離層的耦合研究，在了解極光物理機制時是必備的基礎。而在ERG衛星任務中很重要的一環，就是衛星與地面測站的聯合觀測，透過同時間的數據比對和分析，可以了解當事件發生時的連動關聯性。
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！