《由化學建構的世界》：這世上或許沒有「女巫」，只有麥角菌中毒的可憐女性

文：齋藤勝裕

女巫審判的關鍵重點在於「細菌」？──麥角鹼

一提到「中世紀的歐洲」，是不是會讓人覺得有些神祕，又黑暗的印象呢？之所以會有這種感覺，應該多半是與「女巫傳說」的流行有關。

女巫審判通常發生在炎熱濕潤的年份

中世紀的歐洲籠罩著一股異端與神祕的氛圍，其中最具代表性的就是所謂的「女巫傳說」。

女巫最為經典的形象就是穿著黑色連身裙、戴著黑色尖帽，騎著掃把在天空飛翔，或是在幽暗的森林深處，不時以樹枝攪拌裡面放了烏鴉頭、蟾蜍、毒蛇、毒草的一大鍋液體。

但真的有女巫嗎？這實在讓現代人的我們難以想像。

不過，還真的有。因為留下了許多女巫被審判的官方紀錄，而且都是留存在教會裡。所以就算不知道「真的女巫」是不是確實存在，但就歷史來看，的確有不少「被懷疑是女巫，而遭到教會審判的女性」之史實。

話說回來，只要稍微研究一下這段歷史就會發現，每年女巫審判的案件的數量並不一致，有些年份特別多件，有些年份則特別少件。

女巫審判特別多的年份，都是寒冷的天氣持續了好一陣子之後，高溫潮濕的夏天緊接著到來的年份。

寄生於裸麥的麥角菌導致中毒

當寒冷的氣候一結束，高溫潮濕的夏季就跟著到來時，就會滋生所謂的麥角菌。麥角菌是於裸麥（裸麥麵包的原料）寄生的絲狀細菌，而這種細菌產生的麥角鹼（之後會提到），在中世紀的歐洲屢屢造成中毒事件。

因麥角鹼造成的中毒症狀包含手腳的血管收縮，血液循環變差，身體會因此變得紅腫疼痛。如果演變成重症，還會出現身體組織壞死或腐爛的壞疽，皮膚會因此變黑而剝落。

人要是吃了被麥角菌汙染的麥子之後，神經系統與循環器官系統會被細菌入侵，孕婦也會因為子宮收縮導致流產。接著她們的皮膚會長出一顆顆的突起物，四肢也會因為血管收縮而出現有如被烈火燒灼般的劇痛。

當時的人們認為這種疼痛與聖安東尼（西元251左右～ 356年）受到惡魔試探時的火刑有關，所以將這種疼痛命名為「聖安東尼之火」。因此，一旦染此疾病，就必須前往被譽為聖安東尼聖地的埃及朝聖。

但不可思議的是，在那時還真的有人因這樣的朝聖之旅而從疾病中痊癒。但這應該是因為遠離了被麥角菌汙染的地區，而「自然而然」地痊癒。

在當時，附屬於聖安東尼會修道院的醫院以救治麥角中毒者為使命，而德國的文藝復興畫家格呂內瓦爾德（Matthias Grunewald，1470／75左右～ 1528年）所繪的《伊森海姆祭壇畫》就曾掛在這間醫院。這幅畫的用意似乎是讓麥角中毒者在看到畫中，基督被赤裸裸地被掛在十字架上的模樣後，將自己的身上痛苦想像成基督受到的痛苦，進而從中得到救贖。

在日本雖然不太會發生麥角中毒事件，因為人民的主食並非是麥子，但據說在第二次世界大戰的1943年曾經發生過一起。當時的岩手縣居民為了解決糧食不足的問題而將赤竹竹米（種子）細磨成粉後再食用。

雖然赤竹數十年才結一次種子，但剛好在糧食不足的時候結種，而且還剛好被麥角菌汙染。當時有許多孕婦也因為吃了這些種子而流產或早產。

若從現代的角度來看，麥角菌中毒是因為麥角菌產生的麥角鹼所造成。麥角鹼的「鹼（Alkaloid ）」是源自「Alkali（鹽基）」的用語，會用在泛指具有鹽基性的各類有機物的詞語上。

麥角鹼可說是興奮劑的旁支，因為現代最具代表性的合成興奮劑之一的LSD（麥角酸二乙醯胺，一種致幻劑和精神興奮劑），就是在以人工合成麥角菌毒素的過程中衍生的物質。

在中世紀被視為「女巫」的女性，很有可能是在吃了被麥角菌汙染的麥子之後，導致嚴重的中毒並進而失去腹中的胎兒。因此大受打擊精神狀態變得不穩定，才會說出一些荒謬的事情，最終淪為不幸的可憐女性。

結論就是這世上或許沒有「真正的女巫」，卻有「因為麥角菌而中毒」，還被懷疑是女巫的女性吧。

如果是現代的話，患者會立刻被送到醫院，接受完善的治療與照顧；但在當時卻是會被送到教會，還被當成女巫接受審判。或許這才是女巫審判的真相。

女巫審判最多的時期為文藝復興時期，差不多是教宗亞歷山大六世（西元1431 ～ 1503年）的時代。這位教宗雖然被譽為中興梵蒂岡之祖，卻也曾經誣陷當時的資產家，將這些資產家關進教廷的監獄，再以家傳的「坎特雷拉」（其實就是常見的砒霜？）毒殺他們，並且沒收這些資產家的財產。將這些被沒入的財產用於資助拉斐爾（西元

1483 ～ 1520年）與米開朗基羅（西元1475 ～ 1564年）等畫家或雕刻家。看來這位教宗還真是黑心的不得了啊！

那些在過去被迫接受女巫審判的女性的確是「活在一個糟糕的時代」，但在了解上述這些時代背景之後，應該會對女巫的形象有所改觀，不是嗎？

書籍介紹

本文摘錄自《由化學建構的世界：鍊金術、工業革命到基因工程，文明演化的每一步都是化學！》，台灣東販出版

作者：齋藤勝裕

譯者：許郁文

「已知用火」才是第一次能源，「工業革命」只能當老二？埃及的木乃伊之所以可以入藥，竟是因為防腐劑？煉金術其實是化學的前身，連牛頓也是煉金術師？施打mRNA疫苗，就是發給身體免疫系統的通緝令？

圖文解明關鍵發展的「超好讀」化學簡史，一本輕鬆掌握化學跌宕起伏的前世今生，一起順著時間的葛藤，補齊課本之外有趣的化學史「拼圖」。