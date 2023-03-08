《由化學建構的世界》：這世上或許沒有「女巫」，只有麥角菌中毒的可憐女性
我們想讓你知道的是
只要稍微研究一下這段歷史就會發現，每年女巫審判的案件的數量並不一致，有些年份特別多件，有些年份則特別少件。女巫審判特別多的年份，都是寒冷的天氣持續了好一陣子之後，高溫潮濕的夏天緊接著到來的年份。為什麼會這樣？
文：齋藤勝裕
女巫審判的關鍵重點在於「細菌」？──麥角鹼
一提到「中世紀的歐洲」，是不是會讓人覺得有些神祕，又黑暗的印象呢？之所以會有這種感覺，應該多半是與「女巫傳說」的流行有關。
- 女巫審判通常發生在炎熱濕潤的年份
中世紀的歐洲籠罩著一股異端與神祕的氛圍，其中最具代表性的就是所謂的「女巫傳說」。
女巫最為經典的形象就是穿著黑色連身裙、戴著黑色尖帽，騎著掃把在天空飛翔，或是在幽暗的森林深處，不時以樹枝攪拌裡面放了烏鴉頭、蟾蜍、毒蛇、毒草的一大鍋液體。
但真的有女巫嗎？這實在讓現代人的我們難以想像。
不過，還真的有。因為留下了許多女巫被審判的官方紀錄，而且都是留存在教會裡。所以就算不知道「真的女巫」是不是確實存在，但就歷史來看，的確有不少「被懷疑是女巫，而遭到教會審判的女性」之史實。
話說回來，只要稍微研究一下這段歷史就會發現，每年女巫審判的案件的數量並不一致，有些年份特別多件，有些年份則特別少件。
女巫審判特別多的年份，都是寒冷的天氣持續了好一陣子之後，高溫潮濕的夏天緊接著到來的年份。
- 寄生於裸麥的麥角菌導致中毒
當寒冷的氣候一結束，高溫潮濕的夏季就跟著到來時，就會滋生所謂的麥角菌。麥角菌是於裸麥（裸麥麵包的原料）寄生的絲狀細菌，而這種細菌產生的麥角鹼（之後會提到），在中世紀的歐洲屢屢造成中毒事件。
因麥角鹼造成的中毒症狀包含手腳的血管收縮，血液循環變差，身體會因此變得紅腫疼痛。如果演變成重症，還會出現身體組織壞死或腐爛的壞疽，皮膚會因此變黑而剝落。
人要是吃了被麥角菌汙染的麥子之後，神經系統與循環器官系統會被細菌入侵，孕婦也會因為子宮收縮導致流產。接著她們的皮膚會長出一顆顆的突起物，四肢也會因為血管收縮而出現有如被烈火燒灼般的劇痛。
當時的人們認為這種疼痛與聖安東尼（西元251左右～ 356年）受到惡魔試探時的火刑有關，所以將這種疼痛命名為「聖安東尼之火」。因此，一旦染此疾病，就必須前往被譽為聖安東尼聖地的埃及朝聖。
但不可思議的是，在那時還真的有人因這樣的朝聖之旅而從疾病中痊癒。但這應該是因為遠離了被麥角菌汙染的地區，而「自然而然」地痊癒。
在當時，附屬於聖安東尼會修道院的醫院以救治麥角中毒者為使命，而德國的文藝復興畫家格呂內瓦爾德（Matthias Grunewald，1470／75左右～ 1528年）所繪的《伊森海姆祭壇畫》就曾掛在這間醫院。這幅畫的用意似乎是讓麥角中毒者在看到畫中，基督被赤裸裸地被掛在十字架上的模樣後，將自己的身上痛苦想像成基督受到的痛苦，進而從中得到救贖。
在日本雖然不太會發生麥角中毒事件，因為人民的主食並非是麥子，但據說在第二次世界大戰的1943年曾經發生過一起。當時的岩手縣居民為了解決糧食不足的問題而將赤竹竹米（種子）細磨成粉後再食用。
雖然赤竹數十年才結一次種子，但剛好在糧食不足的時候結種，而且還剛好被麥角菌汙染。當時有許多孕婦也因為吃了這些種子而流產或早產。
若從現代的角度來看，麥角菌中毒是因為麥角菌產生的麥角鹼所造成。麥角鹼的「鹼（Alkaloid ）」是源自「Alkali（鹽基）」的用語，會用在泛指具有鹽基性的各類有機物的詞語上。
麥角鹼可說是興奮劑的旁支，因為現代最具代表性的合成興奮劑之一的LSD（麥角酸二乙醯胺，一種致幻劑和精神興奮劑），就是在以人工合成麥角菌毒素的過程中衍生的物質。
在中世紀被視為「女巫」的女性，很有可能是在吃了被麥角菌汙染的麥子之後，導致嚴重的中毒並進而失去腹中的胎兒。因此大受打擊精神狀態變得不穩定，才會說出一些荒謬的事情，最終淪為不幸的可憐女性。
結論就是這世上或許沒有「真正的女巫」，卻有「因為麥角菌而中毒」，還被懷疑是女巫的女性吧。
如果是現代的話，患者會立刻被送到醫院，接受完善的治療與照顧；但在當時卻是會被送到教會，還被當成女巫接受審判。或許這才是女巫審判的真相。
女巫審判最多的時期為文藝復興時期，差不多是教宗亞歷山大六世（西元1431 ～ 1503年）的時代。這位教宗雖然被譽為中興梵蒂岡之祖，卻也曾經誣陷當時的資產家，將這些資產家關進教廷的監獄，再以家傳的「坎特雷拉」（其實就是常見的砒霜？）毒殺他們，並且沒收這些資產家的財產。將這些被沒入的財產用於資助拉斐爾（西元
1483 ～ 1520年）與米開朗基羅（西元1475 ～ 1564年）等畫家或雕刻家。看來這位教宗還真是黑心的不得了啊！
那些在過去被迫接受女巫審判的女性的確是「活在一個糟糕的時代」，但在了解上述這些時代背景之後，應該會對女巫的形象有所改觀，不是嗎？
書籍介紹
本文摘錄自《由化學建構的世界：鍊金術、工業革命到基因工程，文明演化的每一步都是化學！》，台灣東販出版
作者：齋藤勝裕
譯者：許郁文
「已知用火」才是第一次能源，「工業革命」只能當老二？埃及的木乃伊之所以可以入藥，竟是因為防腐劑？煉金術其實是化學的前身，連牛頓也是煉金術師？施打mRNA疫苗，就是發給身體免疫系統的通緝令？
圖文解明關鍵發展的「超好讀」化學簡史，一本輕鬆掌握化學跌宕起伏的前世今生，一起順著時間的葛藤，補齊課本之外有趣的化學史「拼圖」。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料