《我是照顧者－與摯愛親人告別篇－》：要是想讓媽媽走得平順一點，如何試著減少她的遺憾？

文：米奧

Photo Credit: 尖端

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書籍介紹

本文摘錄自《我是照顧者－與摯愛親人告別篇－》，尖端出版

作者：米奧

❖網路連載轉發破萬次，逾2,000,000名讀者為之動容

❖「誰是照顧者？」高齡化社會的臺灣不得不正視的問題

❖本書特別收錄全新未公開篇章

如果照顧父親臨終是一段致鬱的旅程，照顧母親臨終反而成為治癒之旅。

與父母和解、勇敢道謝與道愛──在與摯愛親人告別的最後一段路上不留遺憾。

「我會當一個──握著她的手直到最後，絕不讓她寂寞的孩子。」

儘管父親臨終的照顧旅程既漫長又艱難，但在母親面臨失能危機的時刻，作者米奧再次義無反顧地擔起責任。

無論事前做了多少心理準備，想起「譫妄症狀」身軀就止不住顫抖，然而為了陪伴摯愛家人走完最後一程，仍願意如飛蛾撲火般投入這場戰役。

這是米奧的故事，也是每一位照顧者的故事。照顧的路上不斷消磨體力、消磨精神、消磨愛，

最後甚至可能將自我也消磨殆盡……也曾流下無數眼淚、留下無數傷痕的米奧，想用自己的親身經歷告訴勇敢的照顧者們：「好好照顧自己，我們一起走下去。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航