如何助攻品牌行銷？拆解 2023 年行銷四大重點趨勢

隨著近年來科技和消費者需求不斷變化，加上COVID-19疫情數度拉警報、俄烏戰爭以及通貨膨脹的影響，市場態度轉趨保守，2023年無疑也將是充滿挑戰和機遇的一年，品牌將需要更有效地與消費者連接和互動。

趁著2023年才剛開始，本文將統整出本年度行銷四大要點，並針對目前的行銷趨勢，提供夥伴們一些實用的建議，協助您在這個充滿挑戰的行銷環境，用嶄新的數據思維規劃年度行銷策略！

一、SEO：回歸到以人為本的內容產出

Google演算法更新：Google’s helpful content update

2022年八月Google發布了「Google’s helpful content update」，直白來說，其實就是一起關於『有用內容』的演算法更新，意指會加強Google搜尋引擎針對「有用內容」的篩選，同時淘汰「無用內容」，但兩者內容又該如何區別呢？

過去許多商家雖嚴謹恪守SEO規則，卻不注重內容含金量、只求提高搜尋引擎排名，導致搜尋引擎遍布空有架構卻毫無重點的「無用內容」，而這次的「Google’s helpful content update」就是為了好好地打擊這樣的內容產製方式，真正創造一個「能夠解決使用者問題的搜尋引擎」。

「有用內容」= 「可以解決使用者問題的內容」

自從Google於2015年推出「RankBrain AI智慧演算法」、「BERT自然語意演算法」後，Google 一直在透過各式語意分析與機器學習『猜網友在想什麼』，舉例來說，當使用者搜尋「下巴長痘痘」，Google就會猜測使用者可能想知道「下巴為什麼會長痘痘？」、「如何預防下巴長痘痘？」、「下巴長痘痘該怎麼辦？」等等，並提供確實有提及相關資訊、能夠解決使用者問題的網頁，也就是說，Google希望SERP（Search Engine Results Page，搜尋引擎結果頁）上的內容，能夠確實解決使用者的問題，這樣才符合「有用內容」。

2023，我該如何制訂我的SEO策略？

「以人為本的內容，才是好內容」

這句話不僅是本次Google演算法更新的重點，更是2023所有Content Marketer需要謹記的重點。縱使遵循SEO規則，廣而空泛的內容將不再受演算法鍾愛，以人為本、問題解決導向的內容，才是演算法的新寵。

制定2023 SEO策略時，不妨設想一下您的目標客群究竟想知道什麼、有什麼痛點，再由此為主題產製內容 ; 除此之外，你的內容頁亦不能再只回答單一問題，而是要針對單一主題進行延伸的議題擴寫與補充說明，當你的內容頁能夠確實解決使用者各面向的問題時，您的網頁搜尋引擎排名也將隨之上升。

如果真的不確定該如何制定內容策略，不妨嘗試使用5W1H列點法來審視、盤點現有內容是否面面俱到！

Photo Credit：SurveyCake 透過 5W1H 分析法，來審視您的品牌內容策略吧！

二、Cookieless 時代新佈局：零方數據的蒐集與整合

零方數據的蒐集能夠補足第三方Cookie退場形成的數據漏洞

近年來民眾對於資訊安全與隱私保障的重視日漸升高，促使蘋果更新ios隱私權政策、歐盟祭出史上最嚴個資法GDPR，Google更是宣布旗下擁有33億使用者的瀏覽器Chrome將於2024年取消支援第三方Cookie，這個政策將導致企業難再蒐集用戶數據、精準對焦受眾輪廓。

隨著第三方Cookie的退場，品牌主將無法精準地投放廣告，導致轉換率下降，直接影響營收 ; 然而，上有政策，下有對策，即便沒有第三方Cookie的追蹤，善用零方數據，品牌主依舊可以將消費者數據牢牢掌握在手中，進行更多元的應用，儘早佈局「零方數據的蒐集與整合策略」將成為補足Cookieless時代數據漏洞的有利解方。

究竟什麼是「零方數據」？

根據Forrester提出的定義，零方數據是：客戶有意並主動與品牌分享的數據，其中可以包括偏好中心數據、購買意圖、個人背景以及個人希望品牌如何識別他。 其實「零方數據」就是一種由消費者主動提供與品牌的「意圖數據」，紀錄著來自消費者的主觀意圖數據，包括個人資料、購物偏好、需求與痛點等等，具有高品質、低成本、互動性強的優勢。舉例來說，運用SurveyCake進行的問卷調查、趣味心理測驗、Instagram Story互動投票等，凡是由消費者主動提供的數據，皆屬於零方數據的一種。

如何制定我的2023零方數據行銷策略？

零方數據本質上就是與消費者之間搭建一個公開、透明且直接的橋樑，直接將您想詢問的問題搬上檯面，讓消費者給予回應，不需要繁瑣的數據處理、預測分析與猜測，便能獲得最精確的消費者輪廓，您可以透過SurveyCake運用問卷設計、網站嵌入式提問、Pop-up Quiz、社群平台投票功能等各種方式，真實了解受眾資料與偏好、搜尋您品牌的目的、期待接收的資訊、期待的訊息接受渠道等重要數據。

「零方數據」的概念看似簡單，事實上卻藏有許多訣竅與巧思於其中，如果你想更了解零方數據的實際應用以及SurveyCake如何協助你蒐集零方數據，歡迎收看下方文章：

什麼是零方數據？學會零方數據結合行銷漏斗，快速掌握 2023 年品牌增長重點！

三、內容行銷：短影音搶流量紅利！

相信身為行銷人的你，一定敏銳地發現到短影音無所不在充斥你的生活吧？

TikTok、Shorts、Reels等短影音平台接二連三崛起，影音內容開始在數位行銷領域佔有一席之地，且將愈來愈重要！根據TikTok內部研究指出，顯示有和廣告互動過的使用者，比起一般的使用者更可能購買商品，轉換率更高達至150% ，由此可見，短影音風潮席捲全球，可不容小覷。

在2022年， TikTok擁有高達7.5億月活躍用戶，外媒預估，2023年TikTok月活躍用戶將突破8.34億人，年增率上升10%。此外，根據Pew Research Center調查顯示，越來越多社群使用者會透過上述所提及之社群平台的搜尋功能來取得資訊，儼然已成為新型的搜尋引擎。綜合以上數據，間接應證了短影音在這個世代的重要性。

那麼，該如何製作出成功的短影音呢？

其實每個平台的版位配置及演算法不盡相同，要以版位邏輯來制定內容經營策略才是上策。舉例來說：TikTok上提供的各式特殊轉場特效及影片的製作模板，適合創意度高或是搞笑型等風格強烈的創作者；而Instagram Reels的觀看喜好偏向日常生活感，例如「美食」、「穿搭」，更建議搭配合適的音樂清單，讓你的影片質感再升級，在眾多的短影音中突圍而出；至於Youtube Shorts，由於沒有時間軸可以拖曳、並且影片播完後會自動循環播放，所以影片的節奏與流暢度相當重要，建議可以從易懂、聳動的標題切入，避免艱深的內容。

此外也補充一個通用小撇步：由於現在大部分的人，因當下所處環境的關係，通常習慣不開聲音看影片，所以建議影音的內容要為了「靜音」來設計，例如提供字幕、字卡。

不妨可以透過以上建議，依照您的品牌調性，規劃出符合自家品牌的內容！

Photo Credit：SurveyCake 志祺七七運用 YouTube Shorts 作為新的曝光管道，再次宣傳已發佈的影片

四、影響力行銷（Influencer Marketing）

隨著網路、社群媒體興起並佔據我們每一個人的日常，顧客的消費習慣也產生劇烈的變化。近年來大家應該有注意到各大品牌有別於過往找名人代言的模式，轉而尋找在該領域有影響力的KOL（Key Opinion Consumer）或是KOC（Key Opinion Consumer）來進行合作藉此達成行銷目標，這樣的行銷方式稱之為「影響力行銷」。

根據《影響力行銷對台灣消費者行為態度之分析》文獻指出，影響力行銷在台灣擁有27.9％的增長率和330.97億新台幣的行銷預算。而透過台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）統計，有9成企業主認為這樣的行銷方式是有效的，更有超過 7 成的品牌表示打算在未來一年間增加影響力行銷的預算。

透過以上強而有力的數據顯示，進而也讓品牌端更想瞭解影響力行銷的運用以及意見領袖的重要性。以下列出影響力行銷的三大優勢：

增加品牌曝光： KOL / KOC具有廣泛的粉絲群眾，以及被他們的粉絲信任和尊重。因此，品牌透過KOL / KOC的推薦和推廣，可以有效地向目標受眾傳遞信息，提高品牌知名度和形象。 提高購買轉換： 比起鋪天蓋地的廣告內容，消費者更願意相信KOL / KOC的親身體驗與推薦，而KOL / KOC往往具有與特定領域相關的專業知識和經驗，他們的推薦通常更具有說服力。因此，通過KOL / KOC向其粉絲推薦產品，品牌可以更有效地吸引目標受眾的關注，從而提高購買意願、搶佔市場心佔率。 結合SEO加乘行銷成果： 通常在社交媒體上曝光的行銷內容，會隨著時間和熱度的變化而消失或被遺忘，但KOL / KOC原生內容可透過「網站留存」、「SEO搜尋策略」長期存在於社群平台中，增加搜尋引擎長尾效益。這麽一來，不論消費者何時搜尋產品相關資訊，都能夠找到推薦內容，因此品牌可輕鬆透過KOL / KOC的推薦內容在社群中建立長期口碑，並深化消費者的印象。

Photo Credit：SurveyCake SurveyCake 與相關領域 KOL 亨利溫 (@henry.wen) 及品牌女子A娜 (@ananote.brand) 進行產品合作曝光

結語

以上就是與各位分享的四點2023行銷趨勢，閱讀本文後，趕快反思盤點一下現有的行銷策略是否符合趨勢，又是否有什麼需要加強補齊的板塊吧！

綜觀2023年的行銷趨勢，數位化是你在市場上披荊斬棘的武器，而以人為本、從客戶出發的思考方式則是最珍貴的武功秘笈！新趨勢的到來帶來各種挑戰，卻也代表著轉機將至，行銷絕非一成不變的老調重彈，而是在不斷動盪起伏的環境下，競爭誰能搶奪先機、攻佔民心！

讓我們一起用最充足的策略與籌備面對2023吧！

本文經SurveyCake官方部落格授權刊登，原文發表於此。

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責任編輯：Anita

核稿編輯：Joanna