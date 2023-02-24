TNL+ 2023/02/24,
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進步主義浪潮席捲全球，極端保守的美國右翼MAGA派很難不喜歡俄羅斯

進步主義浪潮席捲全球，極端保守的美國右翼MAGA派很難不喜歡俄羅斯
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我們想讓你知道的是

俄烏戰爭以來讓人最無法理解的，可能還是在歐洲與美國，有一大票主張白人至上的極右翼人士，希望烏克蘭在這場戰爭中輸給俄羅斯。這些支持者有一個共同點，他們多為川普的支持者，屬於共和黨的「讓美國再度偉大派」，簡稱為MAGA。

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭即將屆滿一年，俄羅斯的表現跌破了大多數觀察家的眼鏡，陷入了烏克蘭「人民戰爭」的汪洋大海之內。澤倫斯基一如對日抗戰中的蔣介石一樣，面對號稱擁有全球第二大軍事力量的俄羅斯堅不投降，得到了世人普遍的讚揚。即便他的政府與抗戰時的國民政府一樣，充滿了各種腐敗問題，可北約對他的支持沒有絲毫減弱。

因為大家都知道，如果讓俄羅斯越了這條界線，不只違背了《聯合國憲章》尊重各國主權獨立完整的原則，也將為西方民主政治帶來巨大的倒退。當然我們亦不得不承認，以北約會員國為代表的西方國家，在支持烏克蘭這點上面是比較有凝聚力的，多數的亞洲、非洲以及拉丁美洲國家人民看待這件事情仍舊十分分歧。

比如北約會員國的土耳其，雖然支援無人機給烏克蘭，卻仍舊試圖在俄羅斯和烏克蘭之間左右逢源。印度方面，本來一直是持中立卻稍微偏坦俄羅斯的態度，直到普亭威脅要用核武以後，才取消了總理莫迪與普亭之間的高峰會。中共政權基於傳統中國人對俄國的恐懼，外加烏克蘭是共軍武器的主要來源，理論上應該支持烏克蘭，卻又基於反美立場選擇放縱中國大陸人民力挺俄羅斯。

中共的這種立場並非讓人難以理解，因為若俄羅斯垮台，下一個西方國家針對的目標就是中共，所以無論習近平是否喜歡俄羅斯，都必須要出於唇亡齒寒的立場力挺到底。台灣持大中華民族主義立場的深藍人士，同樣因為中共支持俄羅斯的原因，選擇當普亭的啦啦隊，甚至於將之視為東方民族對抗「西方帝國主義」的第二場「大東亞聖戰」。

讓人最無法理解的，可能還是在歐洲與美國，有一大票主張白人至上的極右翼人士，希望烏克蘭在這場戰爭中輸給俄羅斯。根據《滾石》（Rolling Stone）雜誌報導，這些支持俄羅斯的右翼人士當中，有筆者過去介紹過的名嘴塔克・卡森（Tucker Carlson）、瓊斯（Alex Jones）、前眾議員加巴德（Tulsi Gabbard）以及剛當選參議員的范斯（J.D. Vance）。

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堅守秩序的保守右派

這些支持俄羅斯的美國人有一個共同點，他們多為川普的支持者，屬於共和黨的「讓美國再度偉大派」（Make America Great Again），簡稱為MAGA。其中范斯在去年選舉中獲得川普的支持與站台，成為極少數勝選的MAGA派，代表親俄在美國雖然是非主流，但還是有相當的影響力。跑到俄羅斯替俄軍作戰的美國志願軍也是存在的，同樣是以來自南方的美國右翼為主。

MAGA派與共和黨建制派的差異，其實與新黨、統促黨等「深藍」跟國民黨建制派的差異非常類似。傳統上的MAGA派信仰美式傳統價值，多數是虔誠的基督徒，許多還是美國退伍軍人，在冷戰時代多數是反共抗俄的先鋒。而台灣的「深藍」同樣有相似的背景，信仰中華民國的傳統價值，為數不少具有退伍軍人身份，且過去也是堅決的反共抗俄。

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