2023/02/21,
動漫

《宇宙戰艦大和號》作者松本零士逝世，他作為漫畫家的使命，就是傳達「生命的重要性」和「戰爭的愚蠢」

《宇宙戰艦大和號》作者松本零士逝世，他作為漫畫家的使命，就是傳達「生命的重要性」和「戰爭的愚蠢」
松本零士於2013年出席第70屆威尼斯影展的活動照片 Photo Credit: GettyImages

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日本漫畫大師松本零士逝世，享壽85歲。他創作的《宇宙戰艦大和號》和《銀河鐵道999》是日本宇宙題材漫畫的先鋒，至今仍受到許多人的喜愛。因為父親的戰爭經歷，他也致力在作品中倡導反戰思想，因而開展了《戰場漫畫》系列。「父親曾明確地告訴我，生命就是為了活著而生。」現在，他將這個夢想託付給了他的另一個自我「星野鐵郎」，和所有痴迷於漫畫和動畫的孩子們。

《NHK》《日本經濟新聞》綜合報導，以《宇宙戰艦大和號》（宇宙戦艦ヤマト）和《銀河鐵道999》（銀河鉄道999）等太空冒險題材作品，享譽國際的日本漫畫大師松本零士，於13日上午11點在東京一家醫院因急性心臟衰竭逝世，享壽85歲。

除了以太空為舞台描寫出的浪漫冒險故事外，他還以豐富的科學知識和研究為基礎，對太空船進行細緻的描繪，對後來的科幻作品產生很大的影響。甚至還因為他對「宇宙開發」的了解，而被延攬進「日本宇宙航空研究開發機構」（Japan Aerospace Exploration Agency，JAXA）擔任顧問，以及促進兒童太空教育與國際交流的「日本宇宙少年團」（ Young Astronauts Club，YAC）擔任理事。

因為這些成就，他在2001年時被日本政府授予代表在學術、藝術、運動領域中貢獻卓著的紫綬褒章，在2010年被授予對國家公共有功勞者中，有引人矚目的顯著功績內容的旭日小綬章。2012年時，又被法國文化部授予藝術與文學勳章。

受父親經歷影響催生出反戰漫畫

《NHK》《日本經濟新聞》綜合報導，半個世紀以來，松本零士持續創作了一系列名為《戰場漫畫》的作品，以單集故事的形式製作，迄今為止已經發行了150多集，期望通過漫畫來呼籲生命的尊貴。

《戰場漫畫》描繪了被戰爭折磨、奪去未來的年輕人，他們的夢想在說出口的同時就等同於失去的壯烈身影。《戰場漫畫》中有一幕，一名正在為戰場上死去的同伴哭泣的日本士兵，同時也看見了身為敵人的美國士兵正在為戰友哭泣。這些被戰爭犧牲而死去的年輕人，無論他們是日本人還是美國人，松本零士都一視同仁地描繪。

父親對松本零士的漫畫影響很大。松本零士創作的很多戰爭故事，都是根據他身為陸軍飛行員的父親的戰爭經歷而來。

他的父親松本強在二戰時期曾被派往菲律賓、泰國等南方戰線。雖在激戰中倖存下來，順利返回家園，卻也失去了大部分的部下。

「『為什麼你活著回來，卻沒有把我的兒子也帶回來？』父親曾無數次面對下屬的母親這樣的質問，但他只能深深地低下頭道歉。」松本零士對《NHK》說：「父親曾經告訴我，當他追擊敵人時，會因為想到對方的家人和孩子而猶豫。所以如果要擊落敵人，只能變成鬼、變成惡魔不可。」

因此，松本零士作為漫畫家的使命，就是向年輕一代傳達他從父親那裡學到的「生命的重要性」和「戰爭的愚蠢」。這不僅體現在他的《戰場漫畫》中，也體現在他的許多科幻作品裡。

「『沒有生命是為死而生的』，父親曾明確地告訴我，生命就是為了活著而生。」松本零士對《NHK》說：「在世界各地戰死的年輕人中，將有多少人可以為人類文明做出巨大的貢獻。所以戰爭就等同是摧毀自己的未來。」

松本零士還曾在漫畫中描繪從戰場歸來的士兵自殺的場面，而那場景是他小學時親眼所見。

從家庭經驗中獲得的宇宙觀

松本零士對宇宙產生的興趣也從父親而來。

「住在愛媛的時候，在山上幫忙燒炭時看見了火星，我問父親：『有火星人嗎？』，父親回答：『可能有、可能沒有』，就這樣我對宇宙的興趣一下子膨脹了起來」松本零士對《日本經濟新聞》說：「我也記得父親曾經告訴我，他曾在夜晚飛越一片靜謐的太平洋海峽，那時天空倒映在海面上，他感覺不到天與海的差別，令他有種似乎在星空中飛翔的感覺。」

《日本經濟新聞》報導，松本零士在高中時就開始連載漫畫，並在畢業後搬到了東京。當他搭乘夜間火車前往東京時，車窗外城市的燈火像流星一樣從他身後掠過，這個景象加上離開家鄉時難以言喻的思念，便催生了《銀河鐵道999》的主角星野鐵郎。

「當我出發前往東京時，我的媽媽和弟弟來小倉站送我。當時的場景就像鐵郎從《銀河鐵道999》出發的那一幕。那就是我。」松本零士對《日本經濟新聞》說。

從火星上看地球

松本零士在接受《讀賣新聞》採訪時曾表達：「根據我童年的計畫，我現在應該在火星上。」以及「我想在在死前從太空看地球」這樣的想法。

松本零士也對《讀賣新聞》解釋了自己持續創作宇宙題材作品的理由：「人類為了保護地球的自然和所有生命，別無選擇，只能進入太空。」現在，他將這個夢想託付給了他的另一個自我「星野鐵郎」，和所有痴迷於漫畫和動畫的孩子們。

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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：楊士範


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