《宇宙戰艦大和號》作者松本零士逝世，他作為漫畫家的使命，就是傳達「生命的重要性」和「戰爭的愚蠢」
我們想讓你知道的是
日本漫畫大師松本零士逝世，享壽85歲。他創作的《宇宙戰艦大和號》和《銀河鐵道999》是日本宇宙題材漫畫的先鋒，至今仍受到許多人的喜愛。因為父親的戰爭經歷，他也致力在作品中倡導反戰思想，因而開展了《戰場漫畫》系列。「父親曾明確地告訴我，生命就是為了活著而生。」現在，他將這個夢想託付給了他的另一個自我「星野鐵郎」，和所有痴迷於漫畫和動畫的孩子們。
據《NHK》、《日本經濟新聞》綜合報導，以《宇宙戰艦大和號》（宇宙戦艦ヤマト）和《銀河鐵道999》（銀河鉄道999）等太空冒險題材作品，享譽國際的日本漫畫大師松本零士，於13日上午11點在東京一家醫院因急性心臟衰竭逝世，享壽85歲。
除了以太空為舞台描寫出的浪漫冒險故事外，他還以豐富的科學知識和研究為基礎，對太空船進行細緻的描繪，對後來的科幻作品產生很大的影響。甚至還因為他對「宇宙開發」的了解，而被延攬進「日本宇宙航空研究開發機構」（Japan Aerospace Exploration Agency，JAXA）擔任顧問，以及促進兒童太空教育與國際交流的「日本宇宙少年團」（ Young Astronauts Club，YAC）擔任理事。
因為這些成就，他在2001年時被日本政府授予代表在學術、藝術、運動領域中貢獻卓著的紫綬褒章，在2010年被授予對國家公共有功勞者中，有引人矚目的顯著功績內容的旭日小綬章。2012年時，又被法國文化部授予藝術與文學勳章。
受父親經歷影響催生出反戰漫畫
據《NHK》、《日本經濟新聞》綜合報導，半個世紀以來，松本零士持續創作了一系列名為《戰場漫畫》的作品，以單集故事的形式製作，迄今為止已經發行了150多集，期望通過漫畫來呼籲生命的尊貴。
《戰場漫畫》描繪了被戰爭折磨、奪去未來的年輕人，他們的夢想在說出口的同時就等同於失去的壯烈身影。《戰場漫畫》中有一幕，一名正在為戰場上死去的同伴哭泣的日本士兵，同時也看見了身為敵人的美國士兵正在為戰友哭泣。這些被戰爭犧牲而死去的年輕人，無論他們是日本人還是美國人，松本零士都一視同仁地描繪。
父親對松本零士的漫畫影響很大。松本零士創作的很多戰爭故事，都是根據他身為陸軍飛行員的父親的戰爭經歷而來。
他的父親松本強在二戰時期曾被派往菲律賓、泰國等南方戰線。雖在激戰中倖存下來，順利返回家園，卻也失去了大部分的部下。
「『為什麼你活著回來，卻沒有把我的兒子也帶回來？』父親曾無數次面對下屬的母親這樣的質問，但他只能深深地低下頭道歉。」松本零士對《NHK》說：「父親曾經告訴我，當他追擊敵人時，會因為想到對方的家人和孩子而猶豫。所以如果要擊落敵人，只能變成鬼、變成惡魔不可。」
因此，松本零士作為漫畫家的使命，就是向年輕一代傳達他從父親那裡學到的「生命的重要性」和「戰爭的愚蠢」。這不僅體現在他的《戰場漫畫》中，也體現在他的許多科幻作品裡。
「『沒有生命是為死而生的』，父親曾明確地告訴我，生命就是為了活著而生。」松本零士對《NHK》說：「在世界各地戰死的年輕人中，將有多少人可以為人類文明做出巨大的貢獻。所以戰爭就等同是摧毀自己的未來。」
松本零士還曾在漫畫中描繪從戰場歸來的士兵自殺的場面，而那場景是他小學時親眼所見。
從家庭經驗中獲得的宇宙觀
松本零士對宇宙產生的興趣也從父親而來。
「住在愛媛的時候，在山上幫忙燒炭時看見了火星，我問父親：『有火星人嗎？』，父親回答：『可能有、可能沒有』，就這樣我對宇宙的興趣一下子膨脹了起來」松本零士對《日本經濟新聞》說：「我也記得父親曾經告訴我，他曾在夜晚飛越一片靜謐的太平洋海峽，那時天空倒映在海面上，他感覺不到天與海的差別，令他有種似乎在星空中飛翔的感覺。」
據《日本經濟新聞》報導，松本零士在高中時就開始連載漫畫，並在畢業後搬到了東京。當他搭乘夜間火車前往東京時，車窗外城市的燈火像流星一樣從他身後掠過，這個景象加上離開家鄉時難以言喻的思念，便催生了《銀河鐵道999》的主角星野鐵郎。
「當我出發前往東京時，我的媽媽和弟弟來小倉站送我。當時的場景就像鐵郎從《銀河鐵道999》出發的那一幕。那就是我。」松本零士對《日本經濟新聞》說。
從火星上看地球
松本零士在接受《讀賣新聞》採訪時曾表達：「根據我童年的計畫，我現在應該在火星上。」以及「我想在在死前從太空看地球」這樣的想法。
松本零士也對《讀賣新聞》解釋了自己持續創作宇宙題材作品的理由：「人類為了保護地球的自然和所有生命，別無選擇，只能進入太空。」現在，他將這個夢想託付給了他的另一個自我「星野鐵郎」，和所有痴迷於漫畫和動畫的孩子們。
新聞來源
- 漫画家 松本零士さん死去 85歳 「宇宙戦艦ヤマト」などの作品（NHK）
- 松本零士さん死去 「銀河鉄道999」「宇宙戦艦ヤマト」（日本經濟新聞）
- 松本零士さんが「戦場漫画」に託したこと（NHK）
- 漫画家・松本零士さん 父の戦争体験から得た宇宙観（日本經濟新聞）
- 漫画家・松本零士さん 創作の旅、ビフテキが汽笛（日本經濟新聞）
- 「火星にいるはずだった」「宇宙から地球を見てみたい」自身の分身・鉄郎に託した夢…松本零士さん死去（讀賣新聞）
延伸閱讀
- 【漫畫】爸媽我要讀「漫畫系」！日本、韓國如何在高教系統培育未來的漫畫家？
- 【漫畫】達人推薦軍事漫畫：《全員玉碎！》等作品表達出戰爭中無視人性的愚昧
- 獻給日本動畫大師高畑勳的情書：他留下的遠比帶走的多，每一部作品都有獨到溫度
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：楊士範
Tags：
穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
- 小妞的生活旅程 ：適合親子共賞的互動式永續展覽，教育意義十足
- 艾麗絲愛旅行：台北展覽親子、師生看展新選擇！跟未來人一起成為改變歷史的關鍵
- 小胖盈的花椒人蔘：台北展覽推薦：搭乘時光機到2222年的世界吧！科幻永續主題展，互動沉浸式體驗反思生活方式
▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna