台北地院首起國民法官案件出爐：酒駕超速肇事釀1死，最快2個月後選任參審國民

22歲李姓男子（以下簡稱李男）被控酒駕競速，結果行經台北市忠孝西路地下道時因煞車不及追撞前車，導致24歲王姓駕駛傷重不治；警方到場後李男還企圖奪槍，台北地檢署今（8）日依「酒後駕車致人於死罪」起訴，移審台北地方法院；這將成為台北地方法院第一起適用「國民法官」的案件。

半夜酒駕超速，在忠孝西路地下道撞死人

李男於2022年11月13日晚間，和友人在台北市大安區一家夜店飲酒狂歡，之後又到另外一家店既須喝酒續攤；14日凌晨4點多散會後，李男與6男1女分乘2輛車離開。

原本負責開車的是一名14歲的曾姓少年，李男不滿曾姓少年的駕駛技術，要求換手，結果坐上駕駛座後一路超速，行經行政院前忠孝東路地下道時，沒注意前方的轎車減速，李男剎車不及追撞上去，造成前方王姓駕駛重傷，最後送醫不治。

當時警方獲報趕到現場後，李男大聲對警察嗆聲，作勢要攻擊警察並且企圖奪槍，警方先是對空鳴槍，後來對他的大腿開了2槍將其制伏；警方後來對李男進行酒測，酒測值高達1.085毫克。而其他同行的友人當下情緒也都十分激動，連到場採訪的媒體記者也遭到推打受傷。

而遭李男追撞的車輛駕駛王姓男子（24歲）被撞擊後整個車輛翻覆，人也被拋出車外，雖經緊急送醫，仍不幸傷重不治死亡，王男是撫養1名年幼子女的單親爸爸，並有一名論及婚嫁的女友。

李男出院後接受調查，承認自己酒駕，被依酒駕致死罪起訴，因符合國民法官參審的條件「故意犯罪因而發生死亡結果者」，成為2023年《國民法官法》上路後，台北地檢署、台北地院首件國民法官案件。

至於李男攻擊警察且企圖奪槍，涉嫌妨害公務罪的部分，以及在路中妨害公眾往來等罪，因不屬於適用國民法官法的案件，將另行起訴。

將成為台北地方法院第一起適用國民法官案件

台北地方法院今天上午11時半許舉辦公開抽籤，抽出由刑13庭審判長林鈺珍受命承審，同庭吳玟儒、洪甯雅陪席。另外為了避免國民法官在審判前產生「預斷」，羈押、交保等強制處分以及證據保全事項，依法應由不同庭的法官審理，今也一起採公開抽籤，抽中由刑14庭法官吳明蒼審理，由國民法官專庭法官開庭，決定是否繼續收押。

林鈺珍曾審理導演鈕承澤性侵案，最後判決鈕承澤有期徒刑4年，而處理本案的4名職業法官中，洪甯雅、吳明蒼皆為律師轉任法官。

台北地方法院指出，承審的3位職業法官抽籤底定後，合議庭會從今年度的6442位「備選國民法官複選名單」中，隨機抽選出候選國民法官，在選任前30天通知候選者，到法院參加選任程序，到法院接受負責該案的法官、檢察官和辯護人訊問，排除後將選出6位國民法官，1至4位的備位國民法官，和3名職業法官一起審理此案。

依以往模擬法庭經驗，審判前檢、辯必須相互開示卷證、交換書狀，法院也要先開準備程序庭，整理爭點、證據能力、檢辯聲請調查證據、擬定審理計畫等，最快可能要2至3個月，才會進入國民法官選任程序。

這是全國第3件由國民法庭審理的案件，第1件是台中地院審理的黃姓業務員殺害施姓同事案，第2件也是在台中，是1位黃姓街友打死友人的殺人案件。第1件日前已經召開準備程序庭，接下來也將進入國民法官的選任程序。

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核稿編輯：翁世航