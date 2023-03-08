台北地院首起國民法官案件出爐：酒駕超速肇事釀1死，最快2個月後選任參審國民
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依以往模擬法庭經驗，由於前面準備程序多，最快可能要2至3個月，才會進入國民法官選任程序。這是全國第3件由國民法庭審理的案件，第1件是台中地院審理的黃姓業務員殺害施姓同事案，第2件也是在台中，是1位黃姓街友打死友人的殺人案件。
22歲李姓男子（以下簡稱李男）被控酒駕競速，結果行經台北市忠孝西路地下道時因煞車不及追撞前車，導致24歲王姓駕駛傷重不治；警方到場後李男還企圖奪槍，台北地檢署今（8）日依「酒後駕車致人於死罪」起訴，移審台北地方法院；這將成為台北地方法院第一起適用「國民法官」的案件。
半夜酒駕超速，在忠孝西路地下道撞死人
李男於2022年11月13日晚間，和友人在台北市大安區一家夜店飲酒狂歡，之後又到另外一家店既須喝酒續攤；14日凌晨4點多散會後，李男與6男1女分乘2輛車離開。
原本負責開車的是一名14歲的曾姓少年，李男不滿曾姓少年的駕駛技術，要求換手，結果坐上駕駛座後一路超速，行經行政院前忠孝東路地下道時，沒注意前方的轎車減速，李男剎車不及追撞上去，造成前方王姓駕駛重傷，最後送醫不治。
當時警方獲報趕到現場後，李男大聲對警察嗆聲，作勢要攻擊警察並且企圖奪槍，警方先是對空鳴槍，後來對他的大腿開了2槍將其制伏；警方後來對李男進行酒測，酒測值高達1.085毫克。而其他同行的友人當下情緒也都十分激動，連到場採訪的媒體記者也遭到推打受傷。
而遭李男追撞的車輛駕駛王姓男子（24歲）被撞擊後整個車輛翻覆，人也被拋出車外，雖經緊急送醫，仍不幸傷重不治死亡，王男是撫養1名年幼子女的單親爸爸，並有一名論及婚嫁的女友。
李男出院後接受調查，承認自己酒駕，被依酒駕致死罪起訴，因符合國民法官參審的條件「故意犯罪因而發生死亡結果者」，成為2023年《國民法官法》上路後，台北地檢署、台北地院首件國民法官案件。
至於李男攻擊警察且企圖奪槍，涉嫌妨害公務罪的部分，以及在路中妨害公眾往來等罪，因不屬於適用國民法官法的案件，將另行起訴。
將成為台北地方法院第一起適用國民法官案件
台北地方法院今天上午11時半許舉辦公開抽籤，抽出由刑13庭審判長林鈺珍受命承審，同庭吳玟儒、洪甯雅陪席。另外為了避免國民法官在審判前產生「預斷」，羈押、交保等強制處分以及證據保全事項，依法應由不同庭的法官審理，今也一起採公開抽籤，抽中由刑14庭法官吳明蒼審理，由國民法官專庭法官開庭，決定是否繼續收押。
林鈺珍曾審理導演鈕承澤性侵案，最後判決鈕承澤有期徒刑4年，而處理本案的4名職業法官中，洪甯雅、吳明蒼皆為律師轉任法官。
台北地方法院指出，承審的3位職業法官抽籤底定後，合議庭會從今年度的6442位「備選國民法官複選名單」中，隨機抽選出候選國民法官，在選任前30天通知候選者，到法院參加選任程序，到法院接受負責該案的法官、檢察官和辯護人訊問，排除後將選出6位國民法官，1至4位的備位國民法官，和3名職業法官一起審理此案。
依以往模擬法庭經驗，審判前檢、辯必須相互開示卷證、交換書狀，法院也要先開準備程序庭，整理爭點、證據能力、檢辯聲請調查證據、擬定審理計畫等，最快可能要2至3個月，才會進入國民法官選任程序。
這是全國第3件由國民法庭審理的案件，第1件是台中地院審理的黃姓業務員殺害施姓同事案，第2件也是在台中，是1位黃姓街友打死友人的殺人案件。第1件日前已經召開準備程序庭，接下來也將進入國民法官的選任程序。
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核稿編輯：翁世航
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料