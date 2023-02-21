嘉義市率先調降幼教師生比至1:12，教團、立委呼籲教育部儘速提出配套
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去年《幼照法》審查時做了一個附帶決議，即要求教育部提出方案，將幼兒師生比從1:15朝向1:12調整。新內閣成立後，教育部也宣布會分階段調降，到114年逐年調整為1:12，立委張廖萬堅表示，教育部應努力在配套公布之後儘早實施、甚至提前完成。
去（2022）年《幼兒教育及照顧法》審查時的附帶決議指出，教育部應提出方案，將現行幼兒師生比由1:15調降成1:12，教育部也做出相關承諾。上週嘉義市政府直接宣布調整成1:12，全教總對此呼籲教育部應儘早提出配套及期程，不要讓中央不如地方。
上週嘉義市政府宣布，從112年開始，幼兒園新招班級的師生比會從1:15直接降到1:12，幼幼班的部分則是1:8降到1:6。全教總理事長侯俊良表示，這是嘉義市長黃敏惠選前的承諾兌現，讓幼教40多年未降的師生比一次調到位。
侯俊良指出，雖然教育部有規劃逐年調降，但目前除了金門縣早已實施1:12，嘉義市是本島第一個完成承諾的縣市，而台北市是「部分示範」。希望接下來教育部積極規劃降低幼教師生比的期程，以及後續各項配套措施，讓各縣市達成率越來越高。
在去年九合一地方選舉前，除了黃敏惠有承諾調降幼教師生比，台北市、新北市、桃園市、台中市（部分同意）、高雄市、基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣（部分同意）、南投縣（部分同意）、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（部分同意）、金門縣、連江縣也有承諾，侯俊良再次呼籲，希望很快可以聽到這幾個縣市的消息。
公幼將開始招生，卻無具體辦法配套
立法委員張廖萬堅在記者會上指出，去年《幼照法》審查時做了一個附帶決議，即要求教育部提出方案，將幼兒師生比從1:15朝向1:12調整。新內閣成立後，教育部也宣布會分階段調降，到114年逐年調整為1:12，張廖萬堅表示，教育部應努力在配套公布之後儘早實施、甚至提前完成。張廖萬堅特別點出，希望降低師生比之後公、私立學校一致，因為私立會產生成本問題，不能因為降低師生比就造成家長的負擔，因此可以透過提高補助的方式協助。
全教總幼教委員會主委楊逸飛則呼籲，接下來公幼又要開始招生，有收到基層反應，地方擬定新招的班級人數還是用1:15做計算，還沒有具體的辦法、公文、函示逐年調降，要盡快訂出辦法，讓各縣市有遵循依據。
楊逸飛也提醒，在不影響現行已經就讀的幼兒及其家庭權益的情況下，暫時性增加教保服務人員是權宜之計，而未來在招生端就要做到師生比1:12、控管每班24人。
楊逸飛呼籲教育部，既然已經有決心來做這件事情，如果還不能提出降低師生比的期程，「那真的是中央不如地方」。
過去也強力爭取調降幼教師生比的立委林宜瑾指出，幼兒園師生比已42年維持1:15未調整，42年前台灣還在戒嚴，他國會辦公室的同仁們甚至都還未出生。針對教育部目前改革方向，林宜瑾認為與他所提的附帶決議內容大致相同，值得肯定。公幼先行調整師生比後，其次輪到準公共化幼兒園、私立幼兒園，讓園方以及各縣市都能夠穩健迎接改革，這是一項雖不完美但可行的解。
眼看教育部所承諾的調整師生比施行日程將近，但是相關細節和配套卻還是難免讓人感到模糊，林宜瑾呼籲，教育部應加緊腳步早日提出具體方案、早日和全教總等相關團體進行討論，以免正式著手改革時顯得倉促、混亂，甚至讓各縣市手足無措。
教育部長：與縣市做盤整確認，將提出完整計畫
教育部長潘文忠今日接受媒體聯訪時回應，調降幼教師生比是教育部未來施政重點，去年開始國教署跟各縣市詳細盤整幼兒園的設置情形，今（2023）年更密集的參考幼教團體相關意見，從112年開始，會從公共化幼兒園採取分年分階段的方式進行。私幼的部分，教育部會以獎勵補助的方式引導私幼，希望能讓幼教的生師比逐年達到1:12。
因為涉及到的區域性有很大的差異，潘文忠指出，近期在跟縣市做最後的盤整、確認，也聽取幼教團體的建議，教育部綜整後會提出一個比較完整的計畫，之後會對外說明，目標是112學年度由公共化幼兒園起步，分階段達成目標。
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核稿編輯：楊士範
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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