嘉義市率先調降幼教師生比至1:12，教團、立委呼籲教育部儘速提出配套

去（2022）年《幼兒教育及照顧法》審查時的附帶決議指出，教育部應提出方案，將現行幼兒師生比由1:15調降成1:12，教育部也做出相關承諾。上週嘉義市政府直接宣布調整成1:12，全教總對此呼籲教育部應儘早提出配套及期程，不要讓中央不如地方。

上週嘉義市政府宣布，從112年開始，幼兒園新招班級的師生比會從1:15直接降到1:12，幼幼班的部分則是1:8降到1:6。全教總理事長侯俊良表示，這是嘉義市長黃敏惠選前的承諾兌現，讓幼教40多年未降的師生比一次調到位。

侯俊良指出，雖然教育部有規劃逐年調降，但目前除了金門縣早已實施1:12，嘉義市是本島第一個完成承諾的縣市，而台北市是「部分示範」。希望接下來教育部積極規劃降低幼教師生比的期程，以及後續各項配套措施，讓各縣市達成率越來越高。

在去年九合一地方選舉前，除了黃敏惠有承諾調降幼教師生比，台北市、新北市、桃園市、台中市（部分同意）、高雄市、基隆市、新竹市、新竹縣、苗栗縣（部分同意）、南投縣（部分同意）、彰化縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣（部分同意）、金門縣、連江縣也有承諾，侯俊良再次呼籲，希望很快可以聽到這幾個縣市的消息。

公幼將開始招生，卻無具體辦法配套

立法委員張廖萬堅在記者會上指出，去年《幼照法》審查時做了一個附帶決議，即要求教育部提出方案，將幼兒師生比從1:15朝向1:12調整。新內閣成立後，教育部也宣布會分階段調降，到114年逐年調整為1:12，張廖萬堅表示，教育部應努力在配套公布之後儘早實施、甚至提前完成。張廖萬堅特別點出，希望降低師生比之後公、私立學校一致，因為私立會產生成本問題，不能因為降低師生比就造成家長的負擔，因此可以透過提高補助的方式協助。

全教總幼教委員會主委楊逸飛則呼籲，接下來公幼又要開始招生，有收到基層反應，地方擬定新招的班級人數還是用1:15做計算，還沒有具體的辦法、公文、函示逐年調降，要盡快訂出辦法，讓各縣市有遵循依據。

楊逸飛也提醒，在不影響現行已經就讀的幼兒及其家庭權益的情況下，暫時性增加教保服務人員是權宜之計，而未來在招生端就要做到師生比1:12、控管每班24人。

楊逸飛呼籲教育部，既然已經有決心來做這件事情，如果還不能提出降低師生比的期程，「那真的是中央不如地方」。

過去也強力爭取調降幼教師生比的立委林宜瑾指出，幼兒園師生比已42年維持1:15未調整，42年前台灣還在戒嚴，他國會辦公室的同仁們甚至都還未出生。針對教育部目前改革方向，林宜瑾認為與他所提的附帶決議內容大致相同，值得肯定。公幼先行調整師生比後，其次輪到準公共化幼兒園、私立幼兒園，讓園方以及各縣市都能夠穩健迎接改革，這是一項雖不完美但可行的解。

眼看教育部所承諾的調整師生比施行日程將近，但是相關細節和配套卻還是難免讓人感到模糊，林宜瑾呼籲，教育部應加緊腳步早日提出具體方案、早日和全教總等相關團體進行討論，以免正式著手改革時顯得倉促、混亂，甚至讓各縣市手足無措。

教育部長：與縣市做盤整確認，將提出完整計畫

教育部長潘文忠今日接受媒體聯訪時回應，調降幼教師生比是教育部未來施政重點，去年開始國教署跟各縣市詳細盤整幼兒園的設置情形，今（2023）年更密集的參考幼教團體相關意見，從112年開始，會從公共化幼兒園採取分年分階段的方式進行。私幼的部分，教育部會以獎勵補助的方式引導私幼，希望能讓幼教的生師比逐年達到1:12。

因為涉及到的區域性有很大的差異，潘文忠指出，近期在跟縣市做最後的盤整、確認，也聽取幼教團體的建議，教育部綜整後會提出一個比較完整的計畫，之後會對外說明，目標是112學年度由公共化幼兒園起步，分階段達成目標。

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核稿編輯：楊士範