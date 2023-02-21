2月馬戲月！《FOCASA馬戲藝術節》228連假臺南盛大開村

第一屆《FOCASA 馬戲藝術節》，即將在臺南水交社文化園區盛大舉辦。去年（2022年）《FOCASA 馬戲藝術節 》試營運，在短短的兩天活動就吸引近5萬人參與。今年臺南市政府文化局攜手「FOCA福爾摩沙馬戲團」將活動再升級，將以兩年一次的形式舉辦，讓臺南成為首個擁有馬戲藝術月的城市。今年《FOCASA 馬戲藝術節 》以「馬戲糖果村」為主題，規劃「V-13馬戲篷」、「微醺拐杖糖」、「高空QQ糖」、「跳跳糖舞台」、「FOCASA水果攤」、「摩天多拿滋」、「走繩橡皮糖」、「風格市集」共8大特色區域。

《FOCASA 馬戲藝術節 》將從2月22日開始，一連7天，橫跨228連假，邀請來自海內外頂尖馬戲團隊來到「馬戲糖果村」演出，包含法國、澳洲、南韓、日本、香港、柬埔寨、馬來西亞及臺灣等30組，帶來近 150 場的精彩節目。同時，為了提供更多人有機會感受馬戲藝術，臺南市文化局和《FOCASA 馬戲藝術節》攜手，將邀請志開國小、南榮譽國民之家、喜憨兒社會福利基金會、南台南家扶中心 、世界和平會等團體，一同入村探索。

V-13馬戲篷看戲，一次享受世界級表演饗宴

已在水交社文化園區旁草地悄悄升起的「V-13馬戲篷」將是「馬戲糖果村」的重點村落，將有 9 檔馬戲作品在裡頭輪番上演，橫跨不同年齡層，讓大人小孩都可以在不同的馬戲節目中找到同樣的感動。其中包含法國 Fills Monkey帶來雙人搖滾馬戲《Ｗe Will Drum You》、澳洲 Gravity & Other Myths 帶來世界巡迴一千場以上的代表作《A Simple Space》、CNN travel讚譽為東南亞太陽馬劇團的法爾劇團帶來深度探討柬埔寨議題的《SOKHA》。獲選「2023愛丁堡藝穗節臺灣季代表團」的創造焦點（Eye Catching Circus）將帶來女馬系列《#Since1994》，透過馬戲探索女性認同與價值。

適合全年齡觀賞的作品分別有致力於創作原創馬戲音樂劇的臺灣團隊天馬戲創作劇團音樂劇《誰偷了我的，超能力！》及擅長幽默呈現的臺灣團隊紅鼻子馬戲團的經典喜劇《ㄚㄧㄨㄟㄛ / a i u e o》。主辦單位FOCA福爾摩沙馬戲團將帶來「2023年法國外亞維儂藝術節」獲選作品《嘛係人》，呈現馬戲演員的日常，以及一推出即秒殺，適合所有人的《馬戲派對》。此次更邀請到馬戲演員人才培育搖籃 —— 國立臺灣戲曲學院民俗技藝系所推出的《bond》。一同呈現馬戲藝術的現在和未來。

不只是一場藝術節，2月台南馬戲月讓馬戲藝術走入城市

作為全臺首創的馬戲藝術節慶，《FOCASA 馬戲藝術節 》計畫將整個2月在臺南營造出小亞維儂氛圍，串連台南7間校園、8間飯店、以及各區商圈古蹟不定期快閃演出，期望帶給臺南市民們最魔幻的驚奇感，邀請城市的每一位朋友走進「馬戲糖果村」，認識馬戲藝術。

「馬戲糖果村」有吃有玩 馬戲藝術就在生活中

還在猶豫該選哪場「V-13馬戲篷」的表演嗎？從 2/25（六）到 2/28（星期二），整座「糖果馬戲村」將有無數的表演和活動，提供大家探索和現場報名。像是「跳跳糖舞台」將有不間斷超過15組馬戲高手輪番演出；「高空QQ糖」有超夯空中瑜珈、啤酒瑜珈，「FOCASA水果攤」展示多種創意馬戲遊具、「摩天多拿滋」全臺唯一巨輪特技演出、來「走繩橡皮糖」體驗走鋼索。「糖果馬戲村」除了能體驗馬戲藝術，還有好吃好喝，集結近30個品牌的「風格市集」及午後限定特調、DJ Kloud 精選音樂的的「微醺拐杖糖」，讓大人也能放鬆隨音樂要擺。現場還有販售扯鈴、劍玉、POI球等馬戲道具。 歡迎臺南市民及全臺民眾228連假一起「黏」在臺南水交社，來感受《FOCASA馬戲藝術節》的奇幻魅力。

臺南市長黃偉哲表示：「真的非常開心，期待已久的FOCASA馬戲藝術節又來到臺南！也讓臺南的孩子多一份夢想及童年回憶。當然這不只是小朋友，大朋友更喜歡！所以很期待2/22～2/28連續七天，有來自30組國內的外的優秀團隊，也邀請大家下週一起來臺南，共同迎接228連假，以及台南的馬戲元年！」

《FOCASA馬戲藝術節- FOCASA Circus Festival》活動資訊

●日期：2023年2月22日（三）－2月27日（一）10:00－22:00，2023年2月28日（二）10:00－19:30

● 地點：水交社文化園區旁大草地（臺南市南區水交社一街）

● 售票平台：http://bit.ly/3TJrVmS、https://reurl.cc/qZWqMD

● 官方網站：https://focasa.art

● Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/focasa.art

● Instagram：https://www.instagram.com/focasa.art

「FOCASA馬戲藝術節」村民證（即活動票劵）

入園券

Taketla ： https://reurl.cc/qZWqMD

4人同行套票1,000元/套。

TixFun ：https://reurl.cc/X5bK9a

【揪團一起來村莊】4人同行套票1,000元/套。

【愛心優待票】身心障礙人士及陪同者（1位）及年滿65歲以上長者購票得享優惠，250元（入場時應出示證件）。

【回饋台南市民】台南市民享，250元（入場時應出示證件）。

V-13馬戲篷

TixFun：https://reurl.cc/588pZq

馬戲篷票價

2/22（三）－2/24（五）平日票價：400元、600元、800元及1,000元

2/25（五）－2/28（二）連假票價（含入園券）：600元、900元、1,200元及1,500元

TixFun

【揪團一起馬戲篷看馬戲】同場4人同行享8折優惠。

【馬戲篷內展演票券三檔（含）以上】享9折優惠。

【愛心優待票5折】身心障礙人士及陪同者（1位）及年滿65歲以上長者購票得享5折（入場時應出示證件）。

責任編輯：Anita

核稿編輯：Joanna