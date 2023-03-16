胡晴舫評班雅明《柏林童年》：作為一個都市的孩子，他無可避免感悟進步其實是種死亡的過程
我們想讓你知道的是
從這本作者甘願奉獻的生理密碼書《柏林童年》，登錄了他最初的城市記憶，解釋班雅明如何養成他走走停停的漫步風格，怎麼琢磨他觀看世界的特殊視角，也說明了班雅明當時無法歸類的社會原因，除了他個人獨特的憂鬱氣質，多少跟十九世紀以下整個歐洲城市文明發展有關。
文：胡晴舫
「我努力想捕捉大城市的生活經驗在一個市民階級孩子心中留下的畫面。」 （《柏林童年・序言》）
「回憶，即使是最廣泛的回憶，也不總能累積成自傳。即便是與我特別有關的柏林歲月，回憶也肯定不能累積成自傳。因為自傳跟時間有關，有先後順序，乃生活連續流動的過程。我在這裡談的是空間、瞬間和非連續性。」 （《柏林紀事》）
班雅明自認，假使他的德文比同輩大多數作家寫得都好的話，那是因為他長期嚴格遵循一個小小的原則，除了書信以外，永遠不用 「我」這個字。對他來說， 「我」不能隨便廉價出售。
《柏林童年》是他第一部正式而明白使用了第一人稱的作品。一向藏身在城市陰影之下猶疑蹉跎、徘徊不定的羞澀文人，頭一次公開現身，親自當嚮導，帶領讀者走進了他童年時代的城市地形圖。
一九四○年跨越法國與西班牙邊境的前夕，四十六歲的班雅明服用過量嗎啡自殺，死時沒沒無名，是一名遭德國納粹逼得走投無路的歐洲猶太人，沒能功成名就的知識分子，終其一生都活得像個徹底無用的失敗者，僅在歷史投下一枚淡薄影子，本在物換星移之後，就該消失無痕。
然而，世代一輪輪出生，班雅明的影子不但沒有縮小變淡，反而愈來愈放大，臉孔愈來愈清晰，隨時都會像正面迎來的路人，與我們在街頭錯身過。我們深深為他的抒情氣質著迷，一接近他的文字便不由自主跌進去，無法解釋為何他有此魔力隔代召喚著我們。
漢娜・鄂蘭在《黑暗時代群像》書中用她極其冷銳聰明的筆，花了一整章向讀者介紹班雅明這名 「最後的歐洲人」。為了說明他是誰，她先解釋他不是誰，宣稱若要按照一般的參考架構來形容班雅明的作品和他這個作家， 「就得用上一堆否定的陳述 」。
他學問淵博，研究神學卻不喜歡聖經，研讀馬克思思想卻政治信仰不堅定，翻譯波特萊爾、普魯斯特，寫書評、文化理論，作城市研究，以詩化語言寫哲學，用哲思搞文學，但他 「不是學者」，而且年輕時代很早便在不自知情況下得罪了學術界，不是翻譯家，不是語文專家， 「不是歷史家，也不是文學家或其他什麼家」， 「既不是詩人也不是哲學家」，雖然他 「是個天生的作家，但他最大的野心卻是寫一本完全用引文寫成的書」。
對文人來說，身後名是最最難以企望的一種名氣。倒楣了一輩子的班雅明在這件事上卻交了極大好運，死後才以幾近出土的姿態，搖身變為文化巨星，他幾本生前無人理睬的作品《德國悲劇的起源》、《單行道》、《發達資本主義時代的抒情詩人》、《機械複製時代的藝術作品》等，乃至於他未真正完成的巴黎拱廊計畫，而今，幾乎每顆自認敏感的現代心靈都會爭相閱讀，並為他贏來 「二十世紀最偉大的文學心靈之一」的舉世讚譽。
漢娜・鄂蘭以為， 「人之死後才得大名，似乎來自無法歸類的宿命，他們的作品既非現存等級可以安排，也沒有因為另闢蹊徑而讓自己變成未來的類型」。然而，隨著時代推移，班雅明愈來愈向後代讀者靠近的原因恐怕正來自他當時的 「無法歸類」。
從這本作者甘願奉獻的生理密碼書《柏林童年》，登錄了他最初的城市記憶，解釋班雅明如何養成他走走停停的漫步風格，怎麼琢磨他觀看世界的特殊視角，也說明了班雅明當時無法歸類的社會原因，除了他個人獨特的憂鬱氣質，多少跟十九世紀以下整個歐洲城市文明發展有關。
如果二十一世紀的讀者認為自己活在一個萬象瞬變的年代，資訊爆炸，生活失控，十九世紀歐洲都市人的日常生活也相同籠罩在某種揮之不去的輕微瘋狂感，每晚上床前，舊世界便跟著瓦解，每早起床時，就得重新建構對新世界的知識。十八世紀時，他們還有國王皇后，剛剛有了股市和鐵路，大部分人仍居住鄉間，工作與居家如果不是同一地點，相隔也不會超過一百碼。
到了十九世紀，經過了多次革命的痛苦、奧斯曼男爵的都市改革計畫、都市資產階級興起，巴黎率先變身為一座所謂的現代之都，有著資本發達、商品文化旺盛、機械文明先進等人們如今熟悉、依賴同時也痛恨的當代都會特徵。
十九世紀巴黎詩人波特萊爾所認識的地平線，已不是遼闊原野與蔚藍天空接壤之處，僅是一條街的盡頭。無處不在的商業廣告嚴重干擾詩人寫詩的節奏。到了一九○○年，巴黎第一條地鐵線啟用，公寓裝上了沖水馬桶，天空有了飛行的機器，足不出戶的普魯斯特開始試用電話歌劇的服務。
如英國作家葛蘭姆・羅布在他的《巴黎人》書中所提的都會細節，等普魯斯特八年後開始寫那本無法讓人在 「一站和另一站之間」輕鬆閱讀的巴黎小說時，巴黎地鐵已長達六十公里，並停靠九十六站，活在現代城市卻啟動記憶迴路去喚醒所有昔日鬼魂的普魯斯特不曾進過地鐵站，一輩子沒寫過名詞 「地鐵」，還時常拼錯 「電梯」這個單字。然而，法國畫家亨利・盧梭畢竟開始認真畫起艾菲爾鐵塔，並在一幅鄉村風景畫的燦爛晚霞天空，添上了氣球飛行船和雙翼飛機。
年輕的班雅明到了巴黎，立即對巴黎著了迷，從此這座城市對他的寫作便起了關鍵性的影響。班雅明藉由十九世紀巴黎詩人波特萊爾所創造的城市 「漫遊者」形象，其實是某種遊手好閒的紈袴子弟。
生活不愁，心無大志，鎮日無所事事，不受世俗約束，流連酒館、咖啡店、戲院，買書讀報，抽菸飲酒喝咖啡，跟朋友漫長爭辯巴黎公社失敗的原因，討論浪漫詩派的美學，為似有若無的戀情牽腸掛肚，更多時候，只是漫無目的閒逛，把街道當做自家客廳，由十字路口鑽進小巷又從窄弄混入大街，腳步散漫，呼吸勻緩，觀察前方路人的穿著打扮，躕躇商店櫥窗前，評估那些商品的意義，猜測每扇公寓門窗背後的故事，自命為城市的 「拾荒者」（波特萊爾的意象），悠悠晃晃，從街的這頭蹓躂到那頭，東瞧西望，在城市的精神廢墟上撿拾思想的靈光碎片。
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！