中國脫口秀在美國：這些演員終於有機會說出那些在國內「不能講」的段子

文：劉文

隨著中國防疫政策的放開，中國的脫口秀演員開始在北美進行巡演。先是有「笑果脫口秀——北美城市漫遊」，後有池子黃西名為「文化輸出」的脫口秀北美巡演。因為有綜藝節目帶來的人氣，巡演成為留學生群體裡的熱議話題。

這裡所說的脫口秀表演對應英語中的Stand-up comedy，即演員一個人在舞台上進行類似單口相聲的表演。北美走紅的脫口秀明星表演時的內容，通常與時下新聞密切相關，吐槽各界名人包括政治領袖，在針砭時政，嬉笑怒罵之間表達自己的態度，進行觀點的輸出。

中國的脫口秀表演雖然走紅，但是在表達題材方面受到極大的限制，不光有無法通過審查的可能，也有被網路暴力攻擊的可能性。《吐槽大會》就曾因為一期吐槽中國男足和籃球隊的節目而受到了新華社的批評，因參加節目而知名度大增的楊笠，則因為一些相對溫和的調侃男性的段子而飽受攻擊。

曾有人評價中國脫口秀為「帶著鐐銬跳舞」，而當中國脫口秀走出國門，來到北美時，這些演員終於有機會說出他們在中國無法說出口的笑話。

「都是我們聽了不太敢聽的」

YouTube上名為「北美王探長」的帳號，於2月12日上傳的影片中提到了自己看完池子和黃西脫口秀的感想，他在影片中說「池子講了四、五十分鐘，可能除了一兩個段子國內能講啊，其他的都沒有一個能講的」、「都是我們聽了不太敢聽的。」

而池子在北美講述敏感內容這件事也引起了中國國內的關注，小紅書上「池子黃西」已經成為敏感詞，無法搜到任何內容。

「北美王探長」的影片發布後才三天時間，已經可以在網易、新浪等網站上找到名為〈自毀人生！池子再說無底線言論，為討好境外觀眾口無遮攔〉、〈池子和黃西為了討好美國觀眾，幹起數典忘祖的勾當〉、〈池子黃西美國脫口秀翻車！講述戴昂國內不能說內容，角角被拖下水〉等，批判池子為了利益的驅使而詆毀中國的文章。

但是大多數網友對於批評池子的論調並不買帳，不少高讚評論寫道「都不知道到底說了些，我怎麼對池子和黃西批判呢」、「你知道他們說了什麼嗎」、「為什麼糾結於好與壞，而不是糾結於真與假」、「不能說的可太多了，倒是讓大家看看說了什麼啊。」

《德國之聲》採訪了觀看了池子黃西洛杉磯場演出的小盧，小盧告訴記者，脫口秀表演現場，特別是池子表演的時候氛圍非常好，笑聲也很多。小盧覺得雖然有不少網路評論提到了表演的內容非常敏感，但他覺得「要說多敏感也不至於。」他回憶池子表演的內容中有一大部分都是在講中國的言論自由太受限制，對稿子審查很嚴格，脫口秀很難發展。

池子還提到有些段子在幾年前就寫好了，他很想講，但是直到現在來了北美巡演才有機會說出來，觀眾也對此都能感同身受。雖然美國的脫口秀演出中提到總統和前總統是非常常見的，但是池子在表演中並沒有直接提到習近平的名字，也沒有提到六四與文革這些話題。

小盧認為稍微有些敏感的內容，當屬池子提到了一位出身於新疆的脫口秀演員卡姆沒有辦法辦護照，算是稍微地涉及了一下新疆問題。但能夠稍微提到一些這樣在牆內被認為是絕對禁忌的話題已經足夠讓觀眾開心了，小盧回憶起那些「辱華」梗時說：「基本上越是辱得厲害笑得越大聲」，有一個涉及領導人的笑話則「讓大家都笑瘋了」。

另一位觀看了紐約場的小楊也覺得現場反應很好，在提到「審查制度」和「境外勢力」等梗的時候，全場觀眾都能體會到其中深意並發出會心的笑聲。常常在推特等社交網站上看「反賊」言論的她說，這些話題平時也都會看到，但是只能和朋友在私下交流，即使如此，有時候也要像打啞謎一樣。現在聽到這些話被不帶掩飾地說出來，感覺很爽快。

征服海外市場並不容易

但一位不願意透露姓名的受訪者，並沒有對池子和黃西的表演做出特別高的評價。他認為「池子脫口秀尺度對國內人來說很大，對國外來說不值一提。」在他觀看的場次中，大部分內容講的是一些國內疫情管控的措施，和娛樂圈審稿的問題，他本人覺得「因為審查制度不是我們能接觸的，所以半懂不懂，氛圍一般，還有很多人低頭玩手機。」

和池子與黃西的脫口秀相比，笑果文化在北美的巡演場次更多，票價也更貴，價格可以媲美美國本土最著名的脫口秀演員。

觀看了笑果文化巡演的Sandy說，自己更多是因為看了好幾季的《脫口秀大會》，想要追星才看了演出，而演員們講了不少綜藝節目觀眾很熟悉的梗，所以現場氛圍很好。她認為在巡演中提到了一些與女性權益、兩性關係、離婚等有關的內容，這些話題在國內很容易引起網路爭議，在巡演中可以比綜藝節目上的討論更加深入，但是卻不覺得涉及了敏感的政治話題。

這些國內走紅的脫口秀藝人瞄準了北美華人，特別是關注國內脫口秀綜藝節目的留學生的市場。他們到底能否掙脫國內審查制度為他們設下的桎梏，未來在國內的發展是否會受到影響卻仍然是未知數。

小紅書上的高讚評論在提到池子的脫口秀時說「有種花的門票錢是給他眾籌牢飯的感覺」，也有不少人評論希望池子在北美發展，說自己想說的笑話。但是北美本土的脫口秀藝人人才輩出，他們從無數場線下演出中積攢人氣，而且早就習慣百無禁忌地評論政治人物，探討種族等敏感議題，要想在其中分一杯羹也並非易事。