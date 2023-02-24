中國脫口秀在美國：這些演員終於有機會說出那些在國內「不能講」的段子
我們想讓你知道的是
近年來，脫口秀表演在中國興起，借由《吐槽大會》、《脫口秀大會》等網路節目廣受年輕人歡迎。因為牆內愈發嚴格的審查制度，脫口秀節目在嬉笑怒罵時常有觸犯審查紅線的可能。但從年初開始，包括池子、黃西以及笑果文化旗下的一些中國脫口秀演員開始在北美巡演，當他們離開了牆內的審查制度後，也開始嘗試談論之前無法談論的敏感話題。
文：劉文
隨著中國防疫政策的放開，中國的脫口秀演員開始在北美進行巡演。先是有「笑果脫口秀——北美城市漫遊」，後有池子黃西名為「文化輸出」的脫口秀北美巡演。因為有綜藝節目帶來的人氣，巡演成為留學生群體裡的熱議話題。
這裡所說的脫口秀表演對應英語中的Stand-up comedy，即演員一個人在舞台上進行類似單口相聲的表演。北美走紅的脫口秀明星表演時的內容，通常與時下新聞密切相關，吐槽各界名人包括政治領袖，在針砭時政，嬉笑怒罵之間表達自己的態度，進行觀點的輸出。
中國的脫口秀表演雖然走紅，但是在表達題材方面受到極大的限制，不光有無法通過審查的可能，也有被網路暴力攻擊的可能性。《吐槽大會》就曾因為一期吐槽中國男足和籃球隊的節目而受到了新華社的批評，因參加節目而知名度大增的楊笠，則因為一些相對溫和的調侃男性的段子而飽受攻擊。
曾有人評價中國脫口秀為「帶著鐐銬跳舞」，而當中國脫口秀走出國門，來到北美時，這些演員終於有機會說出他們在中國無法說出口的笑話。
「都是我們聽了不太敢聽的」
YouTube上名為「北美王探長」的帳號，於2月12日上傳的影片中提到了自己看完池子和黃西脫口秀的感想，他在影片中說「池子講了四、五十分鐘，可能除了一兩個段子國內能講啊，其他的都沒有一個能講的」、「都是我們聽了不太敢聽的。」
而池子在北美講述敏感內容這件事也引起了中國國內的關注，小紅書上「池子黃西」已經成為敏感詞，無法搜到任何內容。
「北美王探長」的影片發布後才三天時間，已經可以在網易、新浪等網站上找到名為〈自毀人生！池子再說無底線言論，為討好境外觀眾口無遮攔〉、〈池子和黃西為了討好美國觀眾，幹起數典忘祖的勾當〉、〈池子黃西美國脫口秀翻車！講述戴昂國內不能說內容，角角被拖下水〉等，批判池子為了利益的驅使而詆毀中國的文章。
但是大多數網友對於批評池子的論調並不買帳，不少高讚評論寫道「都不知道到底說了些，我怎麼對池子和黃西批判呢」、「你知道他們說了什麼嗎」、「為什麼糾結於好與壞，而不是糾結於真與假」、「不能說的可太多了，倒是讓大家看看說了什麼啊。」
《德國之聲》採訪了觀看了池子黃西洛杉磯場演出的小盧，小盧告訴記者，脫口秀表演現場，特別是池子表演的時候氛圍非常好，笑聲也很多。小盧覺得雖然有不少網路評論提到了表演的內容非常敏感，但他覺得「要說多敏感也不至於。」他回憶池子表演的內容中有一大部分都是在講中國的言論自由太受限制，對稿子審查很嚴格，脫口秀很難發展。
池子還提到有些段子在幾年前就寫好了，他很想講，但是直到現在來了北美巡演才有機會說出來，觀眾也對此都能感同身受。雖然美國的脫口秀演出中提到總統和前總統是非常常見的，但是池子在表演中並沒有直接提到習近平的名字，也沒有提到六四與文革這些話題。
小盧認為稍微有些敏感的內容，當屬池子提到了一位出身於新疆的脫口秀演員卡姆沒有辦法辦護照，算是稍微地涉及了一下新疆問題。但能夠稍微提到一些這樣在牆內被認為是絕對禁忌的話題已經足夠讓觀眾開心了，小盧回憶起那些「辱華」梗時說：「基本上越是辱得厲害笑得越大聲」，有一個涉及領導人的笑話則「讓大家都笑瘋了」。
另一位觀看了紐約場的小楊也覺得現場反應很好，在提到「審查制度」和「境外勢力」等梗的時候，全場觀眾都能體會到其中深意並發出會心的笑聲。常常在推特等社交網站上看「反賊」言論的她說，這些話題平時也都會看到，但是只能和朋友在私下交流，即使如此，有時候也要像打啞謎一樣。現在聽到這些話被不帶掩飾地說出來，感覺很爽快。
征服海外市場並不容易
但一位不願意透露姓名的受訪者，並沒有對池子和黃西的表演做出特別高的評價。他認為「池子脫口秀尺度對國內人來說很大，對國外來說不值一提。」在他觀看的場次中，大部分內容講的是一些國內疫情管控的措施，和娛樂圈審稿的問題，他本人覺得「因為審查制度不是我們能接觸的，所以半懂不懂，氛圍一般，還有很多人低頭玩手機。」
和池子與黃西的脫口秀相比，笑果文化在北美的巡演場次更多，票價也更貴，價格可以媲美美國本土最著名的脫口秀演員。
觀看了笑果文化巡演的Sandy說，自己更多是因為看了好幾季的《脫口秀大會》，想要追星才看了演出，而演員們講了不少綜藝節目觀眾很熟悉的梗，所以現場氛圍很好。她認為在巡演中提到了一些與女性權益、兩性關係、離婚等有關的內容，這些話題在國內很容易引起網路爭議，在巡演中可以比綜藝節目上的討論更加深入，但是卻不覺得涉及了敏感的政治話題。
這些國內走紅的脫口秀藝人瞄準了北美華人，特別是關注國內脫口秀綜藝節目的留學生的市場。他們到底能否掙脫國內審查制度為他們設下的桎梏，未來在國內的發展是否會受到影響卻仍然是未知數。
小紅書上的高讚評論在提到池子的脫口秀時說「有種花的門票錢是給他眾籌牢飯的感覺」，也有不少人評論希望池子在北美發展，說自己想說的笑話。但是北美本土的脫口秀藝人人才輩出，他們從無數場線下演出中積攢人氣，而且早就習慣百無禁忌地評論政治人物，探討種族等敏感議題，要想在其中分一杯羹也並非易事。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
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全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21