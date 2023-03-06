催生軍中人權促進會的「黃國章命案」（一）：「不准火化要保留全屍」，黃媽媽決心對抗軍方

我們想讓你知道的是
剛滿18歲不久的黃國章以海軍艦艇兵入伍，是家人、鄰居、朋友認知中活潑開朗的大男孩。但在上船不過17天後，原本活潑、開朗、對軍旅生活適應良好的國章，現在卻是滿臉恐懼，不斷流著眼淚，彷彿完全變成另一個人。
文：艾德嘉
對生活在中華民國體制下的多數台灣男性（也包括少數女性）來說，「當兵」並不是什麼愉快的經驗，若有機會跟家人好友聯繫，大吐苦水也是很正常的。
不過，有些話語已經遠遠超過了苦水的範圍。「媽媽趕快來帶我。船就要開了，無論如何要趕快想辦法救我。」不到19歲的年輕士兵，他的求救聲透過話筒傳出，絕望的情緒讓話筒另一方的母親也難過不已。
不過，軍隊的體制怎麼能夠隨意挑戰呢？儘管覺得不捨，母親還是忍痛掛了話筒，希望兒子能夠堅強面對軍中的挑戰，希望他能夠平安度過這一關。但她沒有想到，男孩並不是任性逃避磨練，而是因為他在這一天之後，就再也回不了家了……。
那一天起，再也沒有消息
打這通求救電話的男孩，名叫黃國章，是海軍艦艇兵，在1995年6月9日那天，登上服役的南陽艦。他在出海前那惶恐的心情，無論是來自什麼樣的源頭，最後都化成了可怕的現實。
深夜12點多，黃國章遠在花蓮的家中電話響了起來。他的母親陳碧娥接起電話，話筒的另一端是一位自稱軍方監察官之人，一開頭就詢問黃國章在船上地服役與生活情形。雖然黃國章到南陽艦後一直有適應問題，但軍方竟然會大半夜打電話跟家屬討論，還是太不尋常。這不禁讓黃家人心中浮起了不祥的預感。
果然，監察官接下來就帶來了令人震驚的消息：黃國章失蹤了。不是今天早上才通了電話嗎？怎麼到了半夜就失蹤了呢？陳碧娥乍聽兒子失蹤的消息，心情大受打擊，思緒極為混亂。照理來說，國章這一天應該要跟著南陽艦一起出航，如果他不在船上，那他會在哪裡？
根據監察官的說法，南陽艦在6月9日下午2點45分出海，不過是15分鐘的時間，船上的人就發現黃國章沒有就值更位置。全艦展開搜查，卻無法在船上找到黃國章的下落，研判有落水的可能性。
陳碧娥隨即帶著女兒、女兒男友，搭夜車從花蓮趕到台北，再搭飛機到高雄左營軍港，了解兒子失蹤的詳細情況。此時南陽艦已經回到港口，艦長馮逸成、副艦長徐世昌以及幾位軍官、士兵等人在會議廳等著她。艦上的氣氛異常凝重，對於一位心急如焚的平凡母親來說，軍方擺出的排場無疑是極大的壓力。
「黃國章平日游泳能力如何？」甫登艦不久，艦長馮逸成就劈頭問她這句話。這是表示兒子落水了嗎？或是……不想往太壞的地方多想，她立即答道：「兩、三百公尺沒問題。」
軍方接著找來諸位接觸過黃國章的士兵作證，許多證人表示看到黃國章在軍艦離港前後時分，穿著便服在船上走來走去。這異常的情況，加上陳碧娥剛才對兒子游泳能力的擔保，使得艦長下了一個嚴厲的判斷。「你兒子應該是逃兵。」這番話，令她束手無措。
昔日的未來還正光明
逃兵？艦長的話如雷轟頂，讓陳碧娥一時之間難以承受。國章之所以不在船上，失去蹤影的原因，難道是逃兵這麼嚴重的事情嗎……？然而，她回想起國章入伍服役以來的經歷，「逃兵」似乎不是那麼不可能的選擇。
時間回到同年的1月16日，那一天，剛滿18歲不久的黃國章以海軍艦艇兵入伍，頂著光頭的他仍然是家人、鄰居、朋友認知中活潑開朗的大男孩。他高中剛畢業，已經想好自己的未來，他申請了提前入伍，決定退伍之後就要專心念美工，發揮自己的美術長才。喜歡游泳的他知道自己抽到海軍，還覺得特別興奮。
期待當兵的黃國章，到了左營海軍訓練中心進行新訓、以及到航海學校受訓時，也都保持著開朗的心情，而且適應良好，負責帶領他的官兵評價也很高。實在很難想像，這樣的新兵會在下部隊之後，突然變了一個模樣。黃國章在1995年4月12日分發到南陽艦隊「九一七」號，任營務兵。一開始，一切就如同他新訓時一樣順利，本來多少有點擔心兒子太早當兵的黃家父母，也逐漸放下心中的大石。
船上逃不了的霸凌
「黃國章自下海後變得內向」，但國章上船不過17天後，艦隊方面突然帶來令人擔憂的訊息，「不易溝通，希望家屬來艦見面。」大石又懸回父母的心上，而且還更沉重了。4月29日，陳碧娥與丈夫黃清文來到蘇澳的船艦停泊處，見到自己的兒子。讓兩人驚訝的是：原本活潑、開朗、對軍旅生活適應良好的國章，現在卻是滿臉恐懼，不斷流著眼淚，彷彿完全變成另一個人。
而且他的一隻腳沒有穿鞋，父母仔細一看，看到那隻沒有穿鞋的腳背，上面有一大塊黑黑紅紅的紅腫燙傷痕跡，甚至有點潰爛，看起來不只燙傷過一次。「不小心燙到的。」國章支支吾吾地回答道，不知道是在害怕什麼人或事。父母看孩子這樣，看得無比心疼。他們心中多半也有個底，國章的傷勢恐怕不是什麼「意外」，而是軍隊裏面的人所造成的。
乘著訪談的某個空檔，國章私下跟父母透露，艦上的學長有人威脅跟勒索他，像是一位老兵鄭介修知道他有養狗，就跟他索討一隻「可卡」狗來養，還說若不照辦，「就要被打死丟下海去。」 更糟的是，黃國章還被學長們誣指為「抓耙仔」，說他向輔導長打小報告，對他施加的暴力對待變本加厲。
知道這些情形發生在自己孩子身上，父母自然不能接受。陳碧娥隨即向軍方反映，要求軍方要多關照國章，軍方也保證會安排醫官跟輔導長繼續輔導國章，並告誡老兵不能再欺侮他，一旦有任何情事，就會立刻通報。
但軍方的保證跟作為，顯然起不了任何作用，黃國章在5月4日打電話回家，表示又有學長打他。3天後陳碧娥登上兒子服役的南陽艦，看到不到19歲的國章，頭上竟已冒出白髮。副艦長徐世昌把張姓、松姓、王姓老兵叫來會議室。「這個就是勒索的，那個就是打人的、勒脖子的、恐嚇的……。」看似好像要處理事情的副艦長，此時卻轉頭向陳碧娥說：「他們是廚房兵，如果都處罰，那麼船上就沒飯吃了。」
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不計回報的默默耕耘者，與《HERSHEY’S 好時》 一起看見她和她的故事
我們想讓你知道的是
順應「38國際婦女節」《HERSHEY’S好時》推出四位傑出女性的特殊包裝和她們的故事，從中帶領大家關懷島上的植物（樹醫師詹鳳春），島上的動物（黑熊研究者黃美秀），環繞全島的海洋（海洋倡議家張卉君），以及在島上生活的人們（棒球女主審劉柏君）的大小事，期許她們所堅信的希望，守護，熱情與改變，能在你我日常裡的每一天持續、不斷地播下溫暖正面的種子。
百年巧克力品牌《HERSHEY’S好時》的DNA裡蘊藏著HER和SHE，隨時間推移不斷發展的商業時代，女子們的勇氣、力量和決心更加鮮明，她們開始挺身捍衛自己心中的價值並做出實質行動。而作為全美最大的巧克力品牌《HERSHEY’S好時》於2021年發起喝采女子時刻活動，想做的是讓女子們的付出被看見。
《HERSHEY’S好時》發起喝采女子時刻活動
2021年由巴西首度發起的喝采女子時刻活動，邀請到六位才華洋溢的女性創作者，包括：作家、詩人、歌手、插畫師等一同響應，並推出質感設計聯名包裝；隨後印度加入，表揚彰顯女性領導人；美國也加入為默默奉獻的傑出女性喝采，提醒大眾對女性貢獻的重視。而後《HERSHEY’S 好時》的喝采女子時刻活動更推廣至社群媒體，找來眾多女性參與，以#HerShe的關鍵字發起活動，獲得許多消費者關注。值得一提的是，2021年《富比士》公布「全球對女性最友善企業」，由女性掌舵的HERSHEY好時公司位居榜首。
今年，承襲《HERSHEY’S好時》喝采女子時刻的活動精神，台灣第一次加入這個活動, 邀請到四位台灣女性英雄，包括給予希望的樹木醫治者，瀕危物種的守護者，熱情的海洋倡議者，以及捍衛女性權益的改變者，一起來看看她們的故事，共同喝采屬於她們的時刻。
不到最後關頭不放棄，替樹木帶來「希望」的醫生
對於樹木醫療概念，台灣多數人的觀念仍停留在粗淺的農藥救治，試想吃太多藥對人的身體都是種負擔，樹木如是。詹鳳春，一位少數在日本取得樹醫執照的台灣人，信守承諾的她在台灣行醫，為生病的樹木們帶來希望。
如同臨床醫生，樹木醫生同樣必須有七年以上臨床經驗，才有報考資格，而在日本取得樹醫執照並非易事。花了十餘年時間，取得執照的詹鳳春回到台灣達成當時與老師許下的承諾——把知識傳回台灣，回家鄉救樹。「樹也在呼吸、吃東西，它用它的方式呈現生命。」她所描述的樹，是個不貪的生物，讓樹回歸自然，用自然的物質醫治樹木，是她的方式。回台灣的這些年，她將被誤診的嘉義美術館鳳凰木起死回生，把得了簇葉病的阿里山櫻花樹救活，詹鳳春站在樹木們能夠活上百年、千年的生命力，能救一顆是一顆，讓回天乏術的瀕死老樹安息，讓一旁的新生小苗延續傳承。
「我對樹從來沒有絕望過，阻礙反而是人」詹鳳春道出多數大眾對樹木一些無法改變的觀念，好比樹木也有公母之分，必須考慮它們的生理特性，所謂「適地適木」，是依據樹木的喜好，找到適合它們的家。帶給樹木們希望的詹鳳春，呼籲也想強調的是「預防勝於治療」，用正確的觀念、環境、土壤來保護樹木們，才是根本的解決之道。
一己之力有限，「守護」瀕危物種是人類共業
深入人跡罕至的山區，長年以來持續尋覓飄忽不定的黑熊蹤跡，黑熊研究者黃美秀，以研究者角度來說，吃力不討好的「熊」之路，或許是她的冥冥註定。出生環境的性格養成到求學時候接觸各式物種的歷程，她很清楚自己想在山上做著受人敬重的工作，「研究者」是她過濾後的不二選項。
只不過，自然界物種之廣，既危險又難以親近的熊是怎麼讓黃美秀「找到自己想守護的，堅持到底」？原來是美國讀博士之際，教授指定她研究「熊」，附帶條件還有——台灣熊瀕臨絕種，妳必須回台灣。形容自己被遣送回台的黃美秀說：「徒步背三十公斤重裝、一星期沒洗澡、吃喝拉撒都在山上，⋯⋯」三年來她在玉山國家公園裡，徒步三天才能抵達的研究地點，捕捉繫放了十五隻黑熊，她說一半以上不是斷指就是斷掌，更別提誤觸陷阱自行扯斷手腳，引起敗血症而死亡的個體，捨不得也很不甘的她想守護台灣黑熊，並讓牠們從瀕危名單中移除。
「知道價值才會想去捍衛，而非做個隔岸觀火的人」黃美秀深切地表示，台灣教育需要扎根，尤其鄉土教育。認識台灣的原生、野生物種，起碼做到拒買、拒賣、拒吃，人類可以做的事太多，「有錢出錢有力出力，你就不會變得很無力」守護牠們的方式從來都不會少。
對海洋的「熱情」不滅，成就從來都不用在自己
四面環海的台灣，長期遭到忽視的海洋保育，絕非喊喊口號能成功。2005年加入黑潮海洋文教基金會的董事張卉君，面對未知的海洋和無法預料的航程，她親身感受著海洋的韻律、節奏，並用實際行動表達自己對海洋的熱情。
「因為從海洋中感受美，所以知道什麼是美，當你意識到，就想改變不美的一切，我想成為介入的人。」提及「倡議」，口說是一回事，付諸實踐又是另一回事，非一朝一夕的倡議之路，她表示不用馬上看到成功，位移一點點，都是成功。張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。
加入黑潮至今，明白不論任何倡議都需要長時間的「溝通」，不斷地來回推進、傳達的過程裡，偶然回頭你會看得見世界的改變。海洋帶給她的美，她用滿滿的實踐熱忱反映在「成就無需在我」的未來世代，延續、傳承、堆疊，向前一哩是一哩，她將成為下個世代人的肩頭。
「改變」從自己做起，不論是男是女都要精益求精
替陽剛氣息中的棒球世界，帶來改變的台灣第一位女主審，劉柏君主審之路的坎坷非三言兩語能道盡。世界上不論是在不同國家、宗教信仰、職場領域等，男女間的不平等依舊不少，而那些試圖改變的人所付出的努力，不過是為了爭取平等對待。
憶起報考裁判講習受到的不平等對待，現在的劉柏君已是坦然地說：「實習時，男生站5場可以站主審，我統計過我站了150場，才站到主審。」不斷被灌輸著「沒有女生在當裁判」、「有裁判站就好」、「女生摸到球會衰」、「女生坐過的椅子不能坐」⋯⋯等性別刻板印象，她強調：「基本上我是三個好球才拉三振，四個壞球保送，不會因為我執法有什麼差別。」劉柏君認知裡的性別平等，是男女都很自在地做自己，不因性別而有不同對待。回想一路上被潑的冷水，場上的酸言酸語，她只覺得不為什麼，單純為了志向所在——就是想做這工作。
用堅定不移的信念與行動，她改變了球場上先入為主的觀念，她更期許也期待台灣能夠有裁判學校。「不教而殺謂之虐」讓裁判們追求卓越，讓台灣裁判提升自我素質，讓以此為志業的人們，沒有性別之分，是劉柏君對台灣棒球運動的願景。
四位「女子」默默耕耘的前提是沒有想刻意強調，也沒有想因為自己做了什麼而獲得風光頭銜，她們的故事象徵希望、守護、熱情、與改變的精神，正呼應《HERSHEY’S好時》一直以來替女性發聲的品牌力量，我們看見詹鳳春、黃美秀、張卉君、劉柏君持續在捍衛的事情，都是讓台灣環境、生物、自然和社會變得更加和諧。
今年《HERSHEY’S好時》於台灣推出四位傑出女性限量特別包裝，獻給在自身領域發光發熱的她們，而每一年的3月8日《HERSHEY’S好時》亦將持續邀請大眾一同看見不同領域裡默默付出的她和她。一起到官方FB，了解她們的故事，為這些努力捍衛所關心的議題與自身領域價值的「女子」與「女子時刻」 共同喝采吧！