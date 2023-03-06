催生軍中人權促進會的「黃國章命案」（一）：「不准火化要保留全屍」，黃媽媽決心對抗軍方

文：艾德嘉

對生活在中華民國體制下的多數台灣男性（也包括少數女性）來說，「當兵」並不是什麼愉快的經驗，若有機會跟家人好友聯繫，大吐苦水也是很正常的。

不過，有些話語已經遠遠超過了苦水的範圍。「媽媽趕快來帶我。船就要開了，無論如何要趕快想辦法救我。」不到19歲的年輕士兵，他的求救聲透過話筒傳出，絕望的情緒讓話筒另一方的母親也難過不已。

不過，軍隊的體制怎麼能夠隨意挑戰呢？儘管覺得不捨，母親還是忍痛掛了話筒，希望兒子能夠堅強面對軍中的挑戰，希望他能夠平安度過這一關。但她沒有想到，男孩並不是任性逃避磨練，而是因為他在這一天之後，就再也回不了家了……。

那一天起，再也沒有消息

打這通求救電話的男孩，名叫黃國章，是海軍艦艇兵，在1995年6月9日那天，登上服役的南陽艦。他在出海前那惶恐的心情，無論是來自什麼樣的源頭，最後都化成了可怕的現實。

深夜12點多，黃國章遠在花蓮的家中電話響了起來。他的母親陳碧娥接起電話，話筒的另一端是一位自稱軍方監察官之人，一開頭就詢問黃國章在船上地服役與生活情形。雖然黃國章到南陽艦後一直有適應問題，但軍方竟然會大半夜打電話跟家屬討論，還是太不尋常。這不禁讓黃家人心中浮起了不祥的預感。

果然，監察官接下來就帶來了令人震驚的消息：黃國章失蹤了。不是今天早上才通了電話嗎？怎麼到了半夜就失蹤了呢？陳碧娥乍聽兒子失蹤的消息，心情大受打擊，思緒極為混亂。照理來說，國章這一天應該要跟著南陽艦一起出航，如果他不在船上，那他會在哪裡？

根據監察官的說法，南陽艦在6月9日下午2點45分出海，不過是15分鐘的時間，船上的人就發現黃國章沒有就值更位置。全艦展開搜查，卻無法在船上找到黃國章的下落，研判有落水的可能性。

陳碧娥隨即帶著女兒、女兒男友，搭夜車從花蓮趕到台北，再搭飛機到高雄左營軍港，了解兒子失蹤的詳細情況。此時南陽艦已經回到港口，艦長馮逸成、副艦長徐世昌以及幾位軍官、士兵等人在會議廳等著她。艦上的氣氛異常凝重，對於一位心急如焚的平凡母親來說，軍方擺出的排場無疑是極大的壓力。

「黃國章平日游泳能力如何？」甫登艦不久，艦長馮逸成就劈頭問她這句話。這是表示兒子落水了嗎？或是……不想往太壞的地方多想，她立即答道：「兩、三百公尺沒問題。」

軍方接著找來諸位接觸過黃國章的士兵作證，許多證人表示看到黃國章在軍艦離港前後時分，穿著便服在船上走來走去。這異常的情況，加上陳碧娥剛才對兒子游泳能力的擔保，使得艦長下了一個嚴厲的判斷。「你兒子應該是逃兵。」這番話，令她束手無措。

昔日的未來還正光明

逃兵？艦長的話如雷轟頂，讓陳碧娥一時之間難以承受。國章之所以不在船上，失去蹤影的原因，難道是逃兵這麼嚴重的事情嗎……？然而，她回想起國章入伍服役以來的經歷，「逃兵」似乎不是那麼不可能的選擇。

時間回到同年的1月16日，那一天，剛滿18歲不久的黃國章以海軍艦艇兵入伍，頂著光頭的他仍然是家人、鄰居、朋友認知中活潑開朗的大男孩。他高中剛畢業，已經想好自己的未來，他申請了提前入伍，決定退伍之後就要專心念美工，發揮自己的美術長才。喜歡游泳的他知道自己抽到海軍，還覺得特別興奮。

期待當兵的黃國章，到了左營海軍訓練中心進行新訓、以及到航海學校受訓時，也都保持著開朗的心情，而且適應良好，負責帶領他的官兵評價也很高。實在很難想像，這樣的新兵會在下部隊之後，突然變了一個模樣。黃國章在1995年4月12日分發到南陽艦隊「九一七」號，任營務兵。一開始，一切就如同他新訓時一樣順利，本來多少有點擔心兒子太早當兵的黃家父母，也逐漸放下心中的大石。

船上逃不了的霸凌

「黃國章自下海後變得內向」，但國章上船不過17天後，艦隊方面突然帶來令人擔憂的訊息，「不易溝通，希望家屬來艦見面。」大石又懸回父母的心上，而且還更沉重了。4月29日，陳碧娥與丈夫黃清文來到蘇澳的船艦停泊處，見到自己的兒子。讓兩人驚訝的是：原本活潑、開朗、對軍旅生活適應良好的國章，現在卻是滿臉恐懼，不斷流著眼淚，彷彿完全變成另一個人。

而且他的一隻腳沒有穿鞋，父母仔細一看，看到那隻沒有穿鞋的腳背，上面有一大塊黑黑紅紅的紅腫燙傷痕跡，甚至有點潰爛，看起來不只燙傷過一次。「不小心燙到的。」國章支支吾吾地回答道，不知道是在害怕什麼人或事。父母看孩子這樣，看得無比心疼。他們心中多半也有個底，國章的傷勢恐怕不是什麼「意外」，而是軍隊裏面的人所造成的。

乘著訪談的某個空檔，國章私下跟父母透露，艦上的學長有人威脅跟勒索他，像是一位老兵鄭介修知道他有養狗，就跟他索討一隻「可卡」狗來養，還說若不照辦，「就要被打死丟下海去。」 更糟的是，黃國章還被學長們誣指為「抓耙仔」，說他向輔導長打小報告，對他施加的暴力對待變本加厲。

知道這些情形發生在自己孩子身上，父母自然不能接受。陳碧娥隨即向軍方反映，要求軍方要多關照國章，軍方也保證會安排醫官跟輔導長繼續輔導國章，並告誡老兵不能再欺侮他，一旦有任何情事，就會立刻通報。

但軍方的保證跟作為，顯然起不了任何作用，黃國章在5月4日打電話回家，表示又有學長打他。3天後陳碧娥登上兒子服役的南陽艦，看到不到19歲的國章，頭上竟已冒出白髮。副艦長徐世昌把張姓、松姓、王姓老兵叫來會議室。「這個就是勒索的，那個就是打人的、勒脖子的、恐嚇的……。」看似好像要處理事情的副艦長，此時卻轉頭向陳碧娥說：「他們是廚房兵，如果都處罰，那麼船上就沒飯吃了。」