催生軍中人權促進會的「黃國章命案」（二）：期盼已久的兒子，成了被異鄉的漁民撈起的屍體
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自從得知在海軍服役的兒子失蹤，陳碧娥便擔憂得難以闔眼，全家四處奔波尋找被軍方指控「逃兵」的黃國章下落。過了一個禮拜，她期盼已久的兒子終於出現──然而卻已是一具冰冷的屍體，被異鄉的漁民撈起，在對岸等待她去認屍。
文：艾德嘉
自從得知在海軍服役的兒子失蹤，陳碧娥便擔憂得難以闔眼，全家四處奔波尋找被軍方指控「逃兵」的黃國章下落。過了一個禮拜，她期盼已久的兒子終於出現──然而卻已是一具冰冷的屍體，被異鄉的漁民撈起，在對岸等待她去認屍。
心碎的母親，在喪子的極大痛苦之中，仍必須努力保持堅強的心與清醒的腦袋。因為接下來，她得要去面對軍方，揭穿他們的謊言。 孩子的性命已經回不來了，那麼她一定要帶回真相。
軍方的暗示
事後回想，陳碧娥對紅十字會先通知他們家發現國章的事，而不是先通知軍方，感到些許慶幸。畢竟，軍方可是當著她的面，指控她下落不明的兒子「逃兵」，卻又要她點收所有物品，自相矛盾。究竟整艘南陽艦「九一七」號，還有多少瞞著她的事情？如果他們比黃家先知道黃國章遺體的下落，會不會乾脆掩蓋真相，一輩子都不告訴她兒子在哪裡呢？
6月17日當天下午，也就是噩耗傳來的同一天，軍方也打電話來黃家了。電話那端的人是一位姓闕的軍官，他先是慰問了家屬一番，接著便提到撫卹事宜。「如果是自殺的話，只能領12萬元喪葬費。」軍官意有所指地暗示：「但如果是『因公殉職』的話，給的錢就會比較高一點……這部分希望家屬可以『多多配合』。」
「多多配合」是什麼意思？陳碧娥一聽到這句話，長期累積的怒氣跟懷疑爆發了出來。她的兒子人好好地去當兵，不到半年就不明不白死掉了；軍方前後說法不一，先指控黃國章逃兵，後來又說他可以是自殺，可以是因公殉職，那真相到底是什麼？
陳碧娥拒絕了軍方的勸誘。「我的兒子死了。不是錢多少的問題，我要的是真相。」 放下話筒的她，知道想要向龐大的軍方求真相，憑她們自己一介老百姓的力量是很困難的，她必須向外求援。當天下午，陳碧娥向當時擔任花蓮縣立法委員的民進黨前主席黃信介，以及國大代表陳永興陳情，希望這個國會最大反對黨的民意代表，能夠替她與兒子發聲。
一瞬間，黃國章這位18歲花蓮少年的死亡事件，成為了中央立法機關層級的議題，以及全國媒體報導關注的對象。向來過著平凡主婦生活，在鄉下開洗衣店的陳碧娥，為了追查兒子殞命的真相，滿懷著悲慟與怒火，不得已站上了更高的舞台。
輿論起風浪
「黃國章命案」被拉上立法院的層級，家屬在記者會上淒厲控訴軍方的鏡頭，以及軍方說詞的明顯矛盾，很快就激發全國輿論的同情。眾多服役過南陽艦，以及其他惡名昭彰海軍單位的男性紛紛響應，打電話到陳永興與黃信介的服務處，表示南陽艦、綏陽艦、開陽艦等船艦有嚴重的管教不當問題，老兵欺負新兵風氣很盛。
一位名為閻國昌的高雄市民，更是出面向媒體表示他也曾在南陽艦服役，他在艦上所見與遭遇，跟遭受不人道虐待的黃國章十分相近。種種超乎常理的處罰方式，還被老兵洋洋得意的視為「傳統精神」。南陽艦的狀況真是這麼糟嗎？雖然不乏有老兵出來護航，但更多的是質疑的聲浪，以及眾多當兵男性感同身受的創傷經驗。
在立法院受反對黨質詢，在媒體輿論受到民眾圍攻，無法及時大事化小的軍方，只好趕快組成專案小組，調查黃國章死因，並極力慰問黃家，還聲稱已經把一位欺凌國章的老兵移送調查了。
不過，軍方種種的「亡羊補牢」措施，在陳碧娥眼中，全都是新一波拙劣的謊言。因為軍方所做的「調查」動作，全都只是為了安撫她的怒氣，以及應付民意代表跟媒體罷了。真正應該面對的「真相」，在軍方矛盾又反覆的言行之中，依然不見一絲蹤影。
比方說，光是南陽艦官兵對黃國章失蹤情形的證詞，就充滿了問題。
充滿疑點的「落海」情形
根據海軍總部提供的黃國章6月9日落海情形概要，黃國章早上8點半跟9點10分兩次打電話回家給母親，要求不假離營；失敗之後，他在中午12點試圖用父親頭痛為由請假，再度失敗。中間，他也兩度找同艦士兵陳振和詢問「不假離營的後果」、「跳入海中會被捲死是不是真的」等問題。
下午2點30分，全艦開始就出港進行部署；2點54分，全艦解除部署，但士兵李金城跟胡木雲卻看到黃國章走在飛行甲板上。很快地，不過3分鐘的時間，拿著手提袋的黃國章，在官廳前走道出現，為士兵吳燕隆目擊。3點整，當時被指派負責輔導黃國章的士兵羅明三向班長王頌舜報告，表示黃國章沒有就值更位置，人不見了。
依照海軍的說法，南陽艦得知黃國章失蹤之後，就開始在全艦展開搜索，但沒有看見人影。到了晚間7點35分，艦上才研判他「可能落水」，派出四艘艦艇出海，也請區域內漁船協尋。通報40分鐘後，南陽艦「九一七」號才停艦返航，此時位置距離左營軍港59海哩，在澎湖跟外傘頂洲上方之海域。
隔天早上8點，船艦回到左營軍港，艦長接見了心急如焚的陳碧娥。那個時候，艦長馮逸成從陳碧娥方面得知黃國章能游泳200到300公尺，並表示國章失蹤時，軍艦離港不到100公尺，還用這兩點推理出國章「逃兵」的結論。
然而，如果黃國章真是在左營軍港外100公尺處失蹤，為何穿著他軍籍號碼制服的屍體，會在澎湖外海被中國漁民撈起呢？那幾天的風浪是否受到前一天的颱風「狄安娜」影響？台灣峽屍體漂流的方向為何？尚待研究。這是第一個疑點。
再來，出面作證的南陽艦官兵們，紛紛宣稱他們目擊到黃國章在艦上移動、拿行李、穿便服，顯然準備要逃兵。姑且先不論黃國章竟然能夠在極短的幾分鐘內，從部署位置移動到住艙拿行李，又快速穿越飛行甲板、官廳前走道等處，還都讓上述士兵「目擊」到他的行蹤，是一件多麼不可思議的事情好了；光是他們宣稱他穿便服，卻與漁民發現的穿黃國章軍服遺體不符，就是第二個說不通的疑點。
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
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全家便利商店，自1988年從日本來台深耕至今，在版圖小巧的台灣開拓龐大的市場需求，除了全家一直以來不斷為商品推陳出新、呼應消費者需求。2023年起提出「便利永續，你也+1」的ESG概念，邀請消費者從日常中一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元響應永續生活的選擇，回饋社會的行動皆成績斐然。
身為資深便利商店族，你一定對這樣的畫面不陌生：下班後走進全家便利商店，正思索著今日晚餐要吃什麼，此時發現喜歡的便當，還有一直想嘗試的新口味麵包，剛好被貼上了「友善食光」七折優惠貼紙，雖然不曉得打折的原因，但會覺得今天真幸運！
以科技輔助，降低剩食浪費
其實這項友善食光的優惠，是全家便利商店自2019年，為解決超商剩食問題所提出的服務，參考了日本超商針對即期品做的促銷方式，結合數位技術——「時控條碼」與「時間定價」機制。店員在刷條碼時，系統可以自動讀取商品的效期，並設定鮮食商品到期的前七小時給予折扣，也就是傍晚五點後，當日到期的商品，會直接以七折優惠的方式售出，不但能吸引消費者主動購買即期商品，也同時降低商品的廢棄量。
由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
2022年友善食光服務，更擴展到「AI鮮食訂購系統」，從食品銷售的上、中、下游多方單位著手，利用過去商品在各店的銷售、庫存、廢棄量等數據，以及其他可能會影響銷售的因素，如氣溫、店鋪人流數等納入AI計算，預測鮮食的需求量，提供給負責進貨的店長作為參考。這不但大大減少訂購的作業時間，也讓每家分店在下單進貨時，能更加精準，減少進貨可能產生的浪費，以及賣不完造成的廢棄。
- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
從簡單的日常消費支持環保
為了吸引更多人參與，全家推出「作伙呷友善，全家齊種樹」活動，在活動期間，只要是全家會員，每購買一項友善食光商品，就可以獲得積分，當全台會員共同累積滿200萬積分，全家與基金會就會種下1000棵樹。想為環保盡一份力的人們，除了可以透過購買友善食光商品，來減少食物廢棄、降低碳排放之外，也能以日常消費來響應植樹活動。
去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
- 一起挺友善集章趣：https://bit.ly/3F8sqBA
- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21