催生軍中人權促進會的「黃國章命案」（二）：期盼已久的兒子，成了被異鄉的漁民撈起的屍體

文：艾德嘉

自從得知在海軍服役的兒子失蹤，陳碧娥便擔憂得難以闔眼，全家四處奔波尋找被軍方指控「逃兵」的黃國章下落。過了一個禮拜，她期盼已久的兒子終於出現──然而卻已是一具冰冷的屍體，被異鄉的漁民撈起，在對岸等待她去認屍。

心碎的母親，在喪子的極大痛苦之中，仍必須努力保持堅強的心與清醒的腦袋。因為接下來，她得要去面對軍方，揭穿他們的謊言。 孩子的性命已經回不來了，那麼她一定要帶回真相。

軍方的暗示

事後回想，陳碧娥對紅十字會先通知他們家發現國章的事，而不是先通知軍方，感到些許慶幸。畢竟，軍方可是當著她的面，指控她下落不明的兒子「逃兵」，卻又要她點收所有物品，自相矛盾。究竟整艘南陽艦「九一七」號，還有多少瞞著她的事情？如果他們比黃家先知道黃國章遺體的下落，會不會乾脆掩蓋真相，一輩子都不告訴她兒子在哪裡呢？

6月17日當天下午，也就是噩耗傳來的同一天，軍方也打電話來黃家了。電話那端的人是一位姓闕的軍官，他先是慰問了家屬一番，接著便提到撫卹事宜。「如果是自殺的話，只能領12萬元喪葬費。」軍官意有所指地暗示：「但如果是『因公殉職』的話，給的錢就會比較高一點……這部分希望家屬可以『多多配合』。」

「多多配合」是什麼意思？陳碧娥一聽到這句話，長期累積的怒氣跟懷疑爆發了出來。她的兒子人好好地去當兵，不到半年就不明不白死掉了；軍方前後說法不一，先指控黃國章逃兵，後來又說他可以是自殺，可以是因公殉職，那真相到底是什麼？

陳碧娥拒絕了軍方的勸誘。「我的兒子死了。不是錢多少的問題，我要的是真相。」 放下話筒的她，知道想要向龐大的軍方求真相，憑她們自己一介老百姓的力量是很困難的，她必須向外求援。當天下午，陳碧娥向當時擔任花蓮縣立法委員的民進黨前主席黃信介，以及國大代表陳永興陳情，希望這個國會最大反對黨的民意代表，能夠替她與兒子發聲。

一瞬間，黃國章這位18歲花蓮少年的死亡事件，成為了中央立法機關層級的議題，以及全國媒體報導關注的對象。向來過著平凡主婦生活，在鄉下開洗衣店的陳碧娥，為了追查兒子殞命的真相，滿懷著悲慟與怒火，不得已站上了更高的舞台。

輿論起風浪

「黃國章命案」被拉上立法院的層級，家屬在記者會上淒厲控訴軍方的鏡頭，以及軍方說詞的明顯矛盾，很快就激發全國輿論的同情。眾多服役過南陽艦，以及其他惡名昭彰海軍單位的男性紛紛響應，打電話到陳永興與黃信介的服務處，表示南陽艦、綏陽艦、開陽艦等船艦有嚴重的管教不當問題，老兵欺負新兵風氣很盛。

一位名為閻國昌的高雄市民，更是出面向媒體表示他也曾在南陽艦服役，他在艦上所見與遭遇，跟遭受不人道虐待的黃國章十分相近。種種超乎常理的處罰方式，還被老兵洋洋得意的視為「傳統精神」。南陽艦的狀況真是這麼糟嗎？雖然不乏有老兵出來護航，但更多的是質疑的聲浪，以及眾多當兵男性感同身受的創傷經驗。

在立法院受反對黨質詢，在媒體輿論受到民眾圍攻，無法及時大事化小的軍方，只好趕快組成專案小組，調查黃國章死因，並極力慰問黃家，還聲稱已經把一位欺凌國章的老兵移送調查了。

不過，軍方種種的「亡羊補牢」措施，在陳碧娥眼中，全都是新一波拙劣的謊言。因為軍方所做的「調查」動作，全都只是為了安撫她的怒氣，以及應付民意代表跟媒體罷了。真正應該面對的「真相」，在軍方矛盾又反覆的言行之中，依然不見一絲蹤影。

比方說，光是南陽艦官兵對黃國章失蹤情形的證詞，就充滿了問題。

充滿疑點的「落海」情形

根據海軍總部提供的黃國章6月9日落海情形概要，黃國章早上8點半跟9點10分兩次打電話回家給母親，要求不假離營；失敗之後，他在中午12點試圖用父親頭痛為由請假，再度失敗。中間，他也兩度找同艦士兵陳振和詢問「不假離營的後果」、「跳入海中會被捲死是不是真的」等問題。

下午2點30分，全艦開始就出港進行部署；2點54分，全艦解除部署，但士兵李金城跟胡木雲卻看到黃國章走在飛行甲板上。很快地，不過3分鐘的時間，拿著手提袋的黃國章，在官廳前走道出現，為士兵吳燕隆目擊。3點整，當時被指派負責輔導黃國章的士兵羅明三向班長王頌舜報告，表示黃國章沒有就值更位置，人不見了。

依照海軍的說法，南陽艦得知黃國章失蹤之後，就開始在全艦展開搜索，但沒有看見人影。到了晚間7點35分，艦上才研判他「可能落水」，派出四艘艦艇出海，也請區域內漁船協尋。通報40分鐘後，南陽艦「九一七」號才停艦返航，此時位置距離左營軍港59海哩，在澎湖跟外傘頂洲上方之海域。

隔天早上8點，船艦回到左營軍港，艦長接見了心急如焚的陳碧娥。那個時候，艦長馮逸成從陳碧娥方面得知黃國章能游泳200到300公尺，並表示國章失蹤時，軍艦離港不到100公尺，還用這兩點推理出國章「逃兵」的結論。

然而，如果黃國章真是在左營軍港外100公尺處失蹤，為何穿著他軍籍號碼制服的屍體，會在澎湖外海被中國漁民撈起呢？那幾天的風浪是否受到前一天的颱風「狄安娜」影響？台灣峽屍體漂流的方向為何？尚待研究。這是第一個疑點。

再來，出面作證的南陽艦官兵們，紛紛宣稱他們目擊到黃國章在艦上移動、拿行李、穿便服，顯然準備要逃兵。姑且先不論黃國章竟然能夠在極短的幾分鐘內，從部署位置移動到住艙拿行李，又快速穿越飛行甲板、官廳前走道等處，還都讓上述士兵「目擊」到他的行蹤，是一件多麼不可思議的事情好了；光是他們宣稱他穿便服，卻與漁民發現的穿黃國章軍服遺體不符，就是第二個說不通的疑點。