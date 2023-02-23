面對權勢性騷擾與好萊塢的背叛，布蘭登費雪沈浮20年，終於憑藉《我的鯨魚老爸》翻身

文：夢牛

《我的鯨魚老爸》像是一道新曙光，將布蘭登費雪（Brendan Fraser）的前景重新照亮了。經過了近20年的沈浮，費雪這次靠著一部好電影、好角色跟演技而有了翻身機會。

但費雪這次帶給人們的震撼與感動，其實不只是電影本身，還包括他真實的過往經歷，幾乎就與電影男主角一樣，充滿了糾結的選擇跟自我悔恨，最終卻仍想奮力一搏「在黑暗處找到光」，用愛「救贖」。

上個月，費雪贏得2023年美國影評人票選最佳男主角獎時，最後哽咽向那些感覺自己正在黑暗海洋飄流的人說：「我想讓你知道，如果你也可以站起來，往光明前進的話，好事會發生的。」

這不僅是《我的鯨魚老爸》的寫照，也是費雪的親身寫照。

這篇文完全不談電影，我想聊的是費雪在黑暗裡漫步的事，以及他經驗的「背叛」是怎麼回事。

我就像一匹不停努力工作的馬

早從去（2022）年9月《我的鯨魚老爸》在威尼斯國際影展首映，費雪於播映後得到觀眾長達六分鐘的喝采，我便看了許多外媒報導他的回歸（comback）歷程，也才知道他在2003年遭遇性騷擾後，長年籠罩其陰霾中，甚至可說因此自甘墮落。

2018年他在一篇《GQ》的長篇訪談說出更多幕後心聲，他把自己比擬成諷刺寓言名著《動物農莊》的馬，不停努力工作為人服務，從不問問題，也不製造麻煩，更不管自己受傷與否，直到有天自己要被殺死。

你很難想像這竟然會是一個經典鉅片男主角的真實遭遇，但有七年的時間，費雪經常進出醫院進行各種大大小小的手術，以治療他拍攝奇幻動作《神鬼傳奇》系列電影的損傷。連女主角瑞秋懷茲都說，費雪曾在片場停止了呼吸而需要CPR。

《動物農莊》裡最勤奮的勞動者是一匹叫拳擊手（Boxer）的馬兒，強壯又忠實的牠協助建立了新政局，為理想跟上位者不停工作，最終累倒時，卻被農莊夥伴欺騙，並出賣給了販子。對費雪來說，讓他唏噓的不是單純一心努力工作的自己，而是這個他努力共同建立的農莊，不過視他為奴役、工具。

權勢性騷擾的打擊

2003年費雪參加了金球獎的主辦及評委單位「好萊塢外籍記者協會」（HFPA）舉辦的午會，前主席菲利普柏克（Philip Berk）在人聲鼎沸的房間裡看到了費雪，主動向他握手，接著伸出左手捏了他屁股，一根手指來回在他會陰部移動。費雪嚇傻了，覺得自己像個孩子般，有顆球彷彿卡在喉嚨，自己就快哭出來。

他推開柏克的手，衝出房間。然後呢？

他害怕公開又要再面對此事的感受，也不希望此事變成他的敘事，所以當時的他選擇私下告知HFPA並請求書面道歉，然這件事並沒有得到讓費雪寬心的結果，反倒使他更加受創。這個說了一半、半公開的傷痛秘密，到了2018年的訪談還是看得出來，繼續深深扎在他的心中。

在相隔幾週的訪談過程裡，費雪鼓足勇氣才打電話跟記者坦白說，他想聊一件他沒有勇氣直說的事，他一直以來都恐懼將因此被羞辱，或職涯受挫。

「我還害怕嗎？絕對是。我有覺得該說什麼嗎？絕對是。我有好多、好多次想去做嗎？絕對是。我有阻止自己嗎？絕對是。」費雪說。

體制的背叛

2003年那時，費雪想要的不過是個道歉，但不論柏克或HFPA都潑他冷水。

柏克自願寫了一封名為道歉、實為否認犯行的信給費雪，表示自己只是為了平撫費雪而致歉，並無做錯任何事；HFPA則請費雪與柏克共同簽署一份聲明，宣稱該次事件的意圖是開玩笑而非性騷擾。費雪拒絕簽署。

2014年柏克在自己的自傳裡提到了此事，有別之前斥責費雪都在虛構事實，他說自己的確有玩笑性地（in jest）摸了費雪。但HFPA從未就此事對柏克有任何處置跟公開聲明。

費雪覺得自己得到的，只有漠視跟背地裡的抵制，像被潑了一桶隱形的漆。受害的他，反成了被懲罰的對象，這一切遭遇讓他不禁懷疑，是不是自己才是有問題的人，也變得憂鬱、退縮。

「在我心底，某個東西已經被拿走了。」費雪說。

劣勢處境下的盲視

權勢者利用優勢處境躲避咎責，甚至壓制受害者的發聲跟反抗，在權勢性侵的環境中一覽無遺。

之前我曾寫過《背叛》這本書的心得，談到為何遭遇背叛的受害者，會在被害時期盲視傷害、曲解事實，甚至噤聲。套用費雪的經驗，假如你已經預見了自己公開受害後，將會面臨近二十年的事業打擊跟低潮，你會做嗎？

「我知道他們關係密切，他們會把罐子踢到路邊，他們會搶先領導故事，我知道在這體制下我肯定沒有未來。」

費雪發覺自己不過是好萊塢產業裡的工具人，看起來很高檔亮麗，但還是動物農莊裡那匹好用，卻又隨時可出賣的馬兒。

社會上有眾多隱形的權力劣勢關係，即使我們總認為基於民主、平等、自由所建立的社會、國家，每個人應該享有對等的關係。但事實上，我們會看到家庭裡，權力較強的可能是父母；學校裡，強權者可能變成了老師、教練；公司裡，強權者可能變成了主管、老闆；宗教裡，強權者就是神職人員跟上師。

當這些強權者作出背叛行為時，在關係中處於權力較弱的受害者，會更容易產生盲視反應，因為不盲視所帶來的風險太大了，你得準備好展開權力戰爭，而且還是場權力高度懸殊的戰爭。

而盲視是什麼呢？就是即便看到、聽到、經驗到了，卻將接受到的資訊凍結處理，麻痺思考、無動於衷，或是無所作為。如果仗勢必打不贏，那就別出手了，如果不能出手，那就別看清了，這就是盲視的起點。

受害者自我咎責與失去信任

費雪也曾告訴自己應該要臉皮厚一點，要像個「專業」者，會忽視當鴕鳥，會咬緊牙關擺出公關臉，也許一切問題都出自他身上，是他不屬於這個圈子、不是其中的一份子。