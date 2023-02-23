面對權勢性騷擾與好萊塢的背叛，布蘭登費雪沈浮20年，終於憑藉《我的鯨魚老爸》翻身
我們想讓你知道的是
布蘭登費雪曾把自己比擬成諷刺寓言名著《動物農莊》的馬，不停努力工作為人服務，從不問問題，也不製造麻煩，更不管自己受傷與否，直到有天自己要被殺死，甚至碰上權勢性騷擾。你很難想像這竟然會是一個經典鉅片男主角的真實遭遇。這篇文不談電影，我想聊的是費雪在黑暗裡漫步的事，以及他經驗的「背叛」是怎麼回事。
文：夢牛
《我的鯨魚老爸》像是一道新曙光，將布蘭登費雪（Brendan Fraser）的前景重新照亮了。經過了近20年的沈浮，費雪這次靠著一部好電影、好角色跟演技而有了翻身機會。
但費雪這次帶給人們的震撼與感動，其實不只是電影本身，還包括他真實的過往經歷，幾乎就與電影男主角一樣，充滿了糾結的選擇跟自我悔恨，最終卻仍想奮力一搏「在黑暗處找到光」，用愛「救贖」。
上個月，費雪贏得2023年美國影評人票選最佳男主角獎時，最後哽咽向那些感覺自己正在黑暗海洋飄流的人說：「我想讓你知道，如果你也可以站起來，往光明前進的話，好事會發生的。」
這不僅是《我的鯨魚老爸》的寫照，也是費雪的親身寫照。
這篇文完全不談電影，我想聊的是費雪在黑暗裡漫步的事，以及他經驗的「背叛」是怎麼回事。
我就像一匹不停努力工作的馬
早從去（2022）年9月《我的鯨魚老爸》在威尼斯國際影展首映，費雪於播映後得到觀眾長達六分鐘的喝采，我便看了許多外媒報導他的回歸（comback）歷程，也才知道他在2003年遭遇性騷擾後，長年籠罩其陰霾中，甚至可說因此自甘墮落。
2018年他在一篇《GQ》的長篇訪談說出更多幕後心聲，他把自己比擬成諷刺寓言名著《動物農莊》的馬，不停努力工作為人服務，從不問問題，也不製造麻煩，更不管自己受傷與否，直到有天自己要被殺死。
你很難想像這竟然會是一個經典鉅片男主角的真實遭遇，但有七年的時間，費雪經常進出醫院進行各種大大小小的手術，以治療他拍攝奇幻動作《神鬼傳奇》系列電影的損傷。連女主角瑞秋懷茲都說，費雪曾在片場停止了呼吸而需要CPR。
《動物農莊》裡最勤奮的勞動者是一匹叫拳擊手（Boxer）的馬兒，強壯又忠實的牠協助建立了新政局，為理想跟上位者不停工作，最終累倒時，卻被農莊夥伴欺騙，並出賣給了販子。對費雪來說，讓他唏噓的不是單純一心努力工作的自己，而是這個他努力共同建立的農莊，不過視他為奴役、工具。
權勢性騷擾的打擊
2003年費雪參加了金球獎的主辦及評委單位「好萊塢外籍記者協會」（HFPA）舉辦的午會，前主席菲利普柏克（Philip Berk）在人聲鼎沸的房間裡看到了費雪，主動向他握手，接著伸出左手捏了他屁股，一根手指來回在他會陰部移動。費雪嚇傻了，覺得自己像個孩子般，有顆球彷彿卡在喉嚨，自己就快哭出來。
他推開柏克的手，衝出房間。然後呢？
他害怕公開又要再面對此事的感受，也不希望此事變成他的敘事，所以當時的他選擇私下告知HFPA並請求書面道歉，然這件事並沒有得到讓費雪寬心的結果，反倒使他更加受創。這個說了一半、半公開的傷痛秘密，到了2018年的訪談還是看得出來，繼續深深扎在他的心中。
在相隔幾週的訪談過程裡，費雪鼓足勇氣才打電話跟記者坦白說，他想聊一件他沒有勇氣直說的事，他一直以來都恐懼將因此被羞辱，或職涯受挫。
「我還害怕嗎？絕對是。我有覺得該說什麼嗎？絕對是。我有好多、好多次想去做嗎？絕對是。我有阻止自己嗎？絕對是。」費雪說。
體制的背叛
2003年那時，費雪想要的不過是個道歉，但不論柏克或HFPA都潑他冷水。
柏克自願寫了一封名為道歉、實為否認犯行的信給費雪，表示自己只是為了平撫費雪而致歉，並無做錯任何事；HFPA則請費雪與柏克共同簽署一份聲明，宣稱該次事件的意圖是開玩笑而非性騷擾。費雪拒絕簽署。
2014年柏克在自己的自傳裡提到了此事，有別之前斥責費雪都在虛構事實，他說自己的確有玩笑性地（in jest）摸了費雪。但HFPA從未就此事對柏克有任何處置跟公開聲明。
費雪覺得自己得到的，只有漠視跟背地裡的抵制，像被潑了一桶隱形的漆。受害的他，反成了被懲罰的對象，這一切遭遇讓他不禁懷疑，是不是自己才是有問題的人，也變得憂鬱、退縮。
「在我心底，某個東西已經被拿走了。」費雪說。
劣勢處境下的盲視
權勢者利用優勢處境躲避咎責，甚至壓制受害者的發聲跟反抗，在權勢性侵的環境中一覽無遺。
之前我曾寫過《背叛》這本書的心得，談到為何遭遇背叛的受害者，會在被害時期盲視傷害、曲解事實，甚至噤聲。套用費雪的經驗，假如你已經預見了自己公開受害後，將會面臨近二十年的事業打擊跟低潮，你會做嗎？
「我知道他們關係密切，他們會把罐子踢到路邊，他們會搶先領導故事，我知道在這體制下我肯定沒有未來。」
費雪發覺自己不過是好萊塢產業裡的工具人，看起來很高檔亮麗，但還是動物農莊裡那匹好用，卻又隨時可出賣的馬兒。
社會上有眾多隱形的權力劣勢關係，即使我們總認為基於民主、平等、自由所建立的社會、國家，每個人應該享有對等的關係。但事實上，我們會看到家庭裡，權力較強的可能是父母；學校裡，強權者可能變成了老師、教練；公司裡，強權者可能變成了主管、老闆；宗教裡，強權者就是神職人員跟上師。
當這些強權者作出背叛行為時，在關係中處於權力較弱的受害者，會更容易產生盲視反應，因為不盲視所帶來的風險太大了，你得準備好展開權力戰爭，而且還是場權力高度懸殊的戰爭。
而盲視是什麼呢？就是即便看到、聽到、經驗到了，卻將接受到的資訊凍結處理，麻痺思考、無動於衷，或是無所作為。如果仗勢必打不贏，那就別出手了，如果不能出手，那就別看清了，這就是盲視的起點。
受害者自我咎責與失去信任
費雪也曾告訴自己應該要臉皮厚一點，要像個「專業」者，會忽視當鴕鳥，會咬緊牙關擺出公關臉，也許一切問題都出自他身上，是他不屬於這個圈子、不是其中的一份子。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。