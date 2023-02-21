鴻海搶攻「車聯網」商機，今年將發射首顆低軌衛星，電動車成為串聯海陸空通訊行動基地台
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鴻海除了積極在代工電動車取得市占以外，也悄悄佈局「車聯網」事業，按照計畫他們和中央大學合作，台灣業界第一顆實驗「低軌通訊衛星」將在今年發射。
鴻海（Foxconn）除了在代工電動車領域相當積極以外，也開始布局「車聯網」產業，已經從5G、B5G（Beyond 5G）佈局到了低軌衛星，預計今（2023）年將進行首次發射，未來電動車也將成為串聯海陸空通訊的行動基地台。
鴻海造車以外，還要打造車聯網
鴻海集團相當大，涵蓋業務廣，近年發展的基本戰略是「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業，而專注發展的技術是「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」，這被稱為「3+3」重要戰略。
鴻海為了達成「3+3」戰略，過去十多年來，除了在組裝代工領域取得優勢，也分別在通訊、自動化汽車，還有相關連接器、機殼、散熱模組，以及有線／無線通訊產品佔有一席之地。
鴻海強調，在萬物互聯的時代，將透過不同世代的通訊技術，可以連結起各種可能性，而新世代的通訊技術是關鍵，從5G到B5G乃至於低軌衛星（LEO Satellite），都將成為發展機器人、電動車的鑰匙。
未來的物聯網，將超越我們熟知的地面，低軌衛星能將訊號擴及非地面網路，沙漠、叢林和高山。2022年6月，國家太空中心主任的「火箭阿伯」吳宗信於鴻海研究院舉辦「NExT Forum」主題論壇指出，雖然衛星技術仍需要向外進口，但未來可逐步邁向台灣自製。
他表示，太空科技是一種科技、經濟、工業以及國際政治現實的體現，過去受限於戰略考量，在技術的移轉與擴散相較於消費性電子產品來得慢，台灣的衛星產業鏈較廣較深，已具備自行設計並打造小衛星系統、次系統的能力，儘管目前部分元件及感測器需要外購，未來可望逐步邁向自製。
目前市場上對於鴻海均聚焦於電車的發展，卻忽略了鴻海在機器人、通訊上的發展，也較少關注於兩大領域的結合，也就是所謂的「車聯網」。
鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘指出，未來在B5G/6G世代，無線通訊將全方位地滿足人類及機器等無所不在的智慧聯網，包括智慧交通、智慧物流等新興產業領域，對整個通訊產業都會有新的發展，同時也帶給台灣資通訊產業帶來新的轉型升級契機。
鴻海車聯網關鍵子公司出列
吳仁銘指出，彈性運用B5G/6G技術特色發揮極致的通訊能力，聚焦智慧車聯網場域及技術，同時探討低軌衛星通訊技術及垂直應用，建構天地一體3D行動通訊網路。
2022年10月26日，鴻海院宣布與中央大學等單位合作台灣業界首顆實驗低軌通訊衛星（珍珠號），這是打造車聯網的第一步。
中央大學太空科學與工程學系主任趙吉光指出，低軌通訊衛星與過去地球同步衛星相比，具有對地通訊延遲低、太空環境輻射低、發射成本低等特性，而台灣政府也有相關國防與衛星計畫，讓衛星科技與太空產業發展炙手可熱
事實上，中央大學曾參與福爾摩沙衛星一號、二號和三號的科學任務，奠下深厚的太空科學基礎能力。鴻海強調，2017年8月福衛五號發射後，自行研製順利運作，台灣太空產業有長足發展，此後福衛七號6顆小型衛星也於2019年6月發射，相關太空成果卓越。
鴻海2021年報顯示，作為車聯網關鍵的子公司，包含：射頻設備的台揚、乙盛-KY，接著是整合電車和物聯網的公司鴻華先進、電子訊號纜線製造的廣宇、網路存取路由器的建漢、雲端機房營運整合的雲高科技。在中國子公司則是：訊芯電子、網路交換器中國富士康、車用資料存取器材富華科技，及訊芸電子等。這些公司均有可能在通訊領域上做出貢獻。
鴻海董事長劉揚偉日前股東會強調，鴻海將逐步落實全球整車製造產能，關鍵零組件以及軟體的布局，同時也會搭配整車進度，逐步落實，目標在2025年全球市占達到5%。
至於車聯網的產業，鴻海佈局B5G相關衛星通訊已久。他強調鴻海研究院新世代通訊研究所進行設計、統籌，內容包括衛星酬載（Payload）的軟硬體設計與自行架設的地面衛星接收站。目標是打造未來電動車上即時聯網環境的實驗場域。
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核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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