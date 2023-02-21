鴻海搶攻「車聯網」商機，今年將發射首顆低軌衛星，電動車成為串聯海陸空通訊行動基地台

鴻海（Foxconn）除了在代工電動車領域相當積極以外，也開始布局「車聯網」產業，已經從5G、B5G（Beyond 5G）佈局到了低軌衛星，預計今（2023）年將進行首次發射，未來電動車也將成為串聯海陸空通訊的行動基地台。

鴻海造車以外，還要打造車聯網

鴻海集團相當大，涵蓋業務廣，近年發展的基本戰略是「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業，而專注發展的技術是「人工智慧、半導體、新世代通訊技術」，這被稱為「3+3」重要戰略。

鴻海為了達成「3+3」戰略，過去十多年來，除了在組裝代工領域取得優勢，也分別在通訊、自動化汽車，還有相關連接器、機殼、散熱模組，以及有線／無線通訊產品佔有一席之地。

鴻海強調，在萬物互聯的時代，將透過不同世代的通訊技術，可以連結起各種可能性，而新世代的通訊技術是關鍵，從5G到B5G乃至於低軌衛星（LEO Satellite），都將成為發展機器人、電動車的鑰匙。

未來的物聯網，將超越我們熟知的地面，低軌衛星能將訊號擴及非地面網路，沙漠、叢林和高山。2022年6月，國家太空中心主任的「火箭阿伯」吳宗信於鴻海研究院舉辦「NExT Forum」主題論壇指出，雖然衛星技術仍需要向外進口，但未來可逐步邁向台灣自製。

他表示，太空科技是一種科技、經濟、工業以及國際政治現實的體現，過去受限於戰略考量，在技術的移轉與擴散相較於消費性電子產品來得慢，台灣的衛星產業鏈較廣較深，已具備自行設計並打造小衛星系統、次系統的能力，儘管目前部分元件及感測器需要外購，未來可望逐步邁向自製。

目前市場上對於鴻海均聚焦於電車的發展，卻忽略了鴻海在機器人、通訊上的發展，也較少關注於兩大領域的結合，也就是所謂的「車聯網」。

鴻海研究院新世代通訊研究所所長吳仁銘指出，未來在B5G/6G世代，無線通訊將全方位地滿足人類及機器等無所不在的智慧聯網，包括智慧交通、智慧物流等新興產業領域，對整個通訊產業都會有新的發展，同時也帶給台灣資通訊產業帶來新的轉型升級契機。

鴻海車聯網關鍵子公司出列

吳仁銘指出，彈性運用B5G/6G技術特色發揮極致的通訊能力，聚焦智慧車聯網場域及技術，同時探討低軌衛星通訊技術及垂直應用，建構天地一體3D行動通訊網路。

2022年10月26日，鴻海院宣布與中央大學等單位合作台灣業界首顆實驗低軌通訊衛星（珍珠號），這是打造車聯網的第一步。

中央大學太空科學與工程學系主任趙吉光指出，低軌通訊衛星與過去地球同步衛星相比，具有對地通訊延遲低、太空環境輻射低、發射成本低等特性，而台灣政府也有相關國防與衛星計畫，讓衛星科技與太空產業發展炙手可熱

事實上，中央大學曾參與福爾摩沙衛星一號、二號和三號的科學任務，奠下深厚的太空科學基礎能力。鴻海強調，2017年8月福衛五號發射後，自行研製順利運作，台灣太空產業有長足發展，此後福衛七號6顆小型衛星也於2019年6月發射，相關太空成果卓越。

鴻海2021年報顯示，作為車聯網關鍵的子公司，包含：射頻設備的台揚、乙盛-KY，接著是整合電車和物聯網的公司鴻華先進、電子訊號纜線製造的廣宇、網路存取路由器的建漢、雲端機房營運整合的雲高科技。在中國子公司則是：訊芯電子、網路交換器中國富士康、車用資料存取器材富華科技，及訊芸電子等。這些公司均有可能在通訊領域上做出貢獻。

鴻海董事長劉揚偉日前股東會強調，鴻海將逐步落實全球整車製造產能，關鍵零組件以及軟體的布局，同時也會搭配整車進度，逐步落實，目標在2025年全球市占達到5%。

至於車聯網的產業，鴻海佈局B5G相關衛星通訊已久。他強調鴻海研究院新世代通訊研究所進行設計、統籌，內容包括衛星酬載（Payload）的軟硬體設計與自行架設的地面衛星接收站。目標是打造未來電動車上即時聯網環境的實驗場域。

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核稿編輯：翁世航