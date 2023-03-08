《原來，這才是拉麵》：叉燒、筍乾、鳴門卷魚板三巨頭，為何會成為拉麵的代表性配料？
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日本首屈一指的拉麵之都，其實是札幌，當時「在咖啡廳吃拉麵」是昭和年代初期最時髦的事！為什麼「中華麵」會變成日本國民美食，還競相開店？味噌、醬油、豚骨……為什麼日本人要這樣細分口味？拉麵有正確的吃法順序？好吃的拉麵店只有吧檯座位？以及拉麵又為何會化身為泡麵、RAMEN，讓西方人著迷？這段拉麵的身世之謎與站穩世界的過程，本書將完全揭開。
文：岡田哲
拉麵的特徵
究竟拉麵是什麼樣的麵食呢？以下列出拉麵的普遍性特徵。
根據《中華麵》的記載，拉麵為「在日本人喜愛的清澈湯頭中加入具嚼勁的彈牙麵條，再擺上叉燒、筍乾等配料，以及綠色蔬菜。」書中還提到中國麵食與日本拉麵的根本性差異：「在正統中華麵（筆者註：中國的麵食）中，麵條與湯頭當然是重要的角色，但還可以透過麵條上面的配料或烹調方式來改變麵食的口味，以搭配的配料來品嚐麵食是強烈的要素。相較之下，日本的烏龍麵不會添加多餘配料，味蕾能直接感受到麵條與湯頭的味道，因此要把心思放在萃取湯頭的方式與煮麵的軟硬程度。」
也就是說，如同筆者在第一章介紹的中國人麵食吃法，中國麵食著重料理性的要素；日本拉麵著重麵條與湯頭的風味，這與在江戶時代之前集大成的日本麵食吃法，有同樣的思維。
觀察麵食的具體細節，光是「麵條」就含有各種講究之處。一邊參考《中華麵》的記載一邊解說，像是選用具有黏性的麵粉、稍硬的麵條口感、充分發揮鹼水功效的麵條、加入雞蛋製成的麵條、挑戰製作波浪麵、加強自製麵條的特徵等，許多廚師日夜埋首於麵條的研發與改良。
熬煮湯頭的方式，主要是使用豬骨、雞骨等動物骨頭，以及加入小魚乾、柴魚片等日式材料，最後添加胡蘿蔔、洋蔥等蔬菜，以小火慢慢熬煮。在熬煮的時候要仔細地過濾雜質，避免湯頭變得混濁。簡單來說就是要去除異味，以追求日本人喜好的濃郁風味。
有關於醬汁的差異性，書中記載：「中華麵（筆者註：中國的麵食）是將湯頭加入鍋中，再加入醬油調味並用火煮滾；拉麵的醬汁則是在湯頭熬煮完後趁熱直接倒入醬油，屬於半生熟的醬汁。因此拉麵的醬油風味，扮演畫龍點睛的效果，所以選擇合適的醬油更為重要。」有些廚師在熬煮醬汁時加入豬油，讓醬汁增添新的風味與特色，這也是獨創拉麵流派的拉麵師傅，會特別堅持醬油種類的道理。
有關於麵條（拉麵）的煮法，書中記載：「重點在於不能煮過頭。換言之，在麵條中心剛熟透的瞬間撈起麵條，是煮好麵條的訣竅。麵條的狀態多少也會受到濕度影響，在濕度較高的日子煮麵，由於麵條吸水量多，很快就會熟透，這時候要提早從熱水中撈起麵條。此外，鍋子裡的熱水並不是從頭煮到尾，得隨時更換成新的熱水。」由此可知，與中國的麵條相比，拉麵在煮法上有極大的差異。
煮麵可反映出日本人特有的細膩之處，包括在煮素麵、烏龍麵、蕎麥麵的時候，必須發揮出訣竅與經驗，才能煮出絕佳的口感。此外，「中華麵（筆者註：中國的麵食）的麵條通常會比拉麵麵條更軟，由於要在麵食上面擺上煮熟且變軟的配料，為了統一麵條與配料的口感，使用軟麵條較為合適，更能具有絕佳風味。」此外，拉麵煮好後要將麵條弄散，再放進湯頭中，呈現出經典波浪般「青海波」的樣貌。
至於配料，是「大多會放上叉燒、豆芽菜、菠菜、魚板、筍乾、鳴門卷魚板、蔥花等配料，有時候也會放水煮蛋切片。無論是哪些配料，因為都是放在麵條上面，沒有太高的難度。」這是繼承了日本蕎麥麵的「上置」概念。江戶時代的蕎麥麵愛好者會在麵條上擺放配料，甚至是更換不同配料，藉由配料的變化性，讓人每天吃都不膩。
從以上的記載來看，中國的麵食與日本的拉麵乍看相似，其實有諸多不同之處。光是一般性的特徵或差異，就需要相當的經驗與靈敏度，如果是在地拉麵或獨創拉麵，還具有更多複雜的因素，筆者在第七章會詳加介紹。因此，受到日本拉麵的深度、奧妙魅力所吸引的廚師們，持續燃燒自身的挑戰精神，讓一碗拉麵顯現出職人們全心全意投注汗水與努力的結晶。客人們為了體驗拉麵的魅力，無論排隊排再久也要吃到。
回到與拉麵相關的話題，其實可以這樣思考：在一個麵碗之中包含全餐的概念。首先是喝一口湯，前菜是鳴門卷魚板、筍乾、海苔，沙拉為菠菜、蔥花、豆芽菜，主菜為叉燒，主食為麵條。透過湯頭、麵條、配料的組合，可體驗到拉麵全餐。接下來要介紹拉麵的代表性三種配料，也就是叉燒、筍乾、鳴門卷魚板。
叉燒、筍乾、鳴門卷魚板的故事
廣州料理的叉燒，是將豬肉烘烤過，來提高肉類的保存性。記得有這段故事，某間豬舍的豬隻慘遭祝融，被火燒過的豬肉依舊散發出香氣，肉質美味。
用於拉麵的叉燒、烤豬肉、水煮豬肉，做法經常讓人搞不清楚。叉燒是將豬肉以兩根鐵條串起，直接用火烘烤而成。烤豬肉會事先在豬肉上塗抹鹽巴與油，再整塊豬肉下去烘烤。水煮豬肉則是將豬肉放入熱水中慢慢煮，再泡進醬汁醃漬，據說水煮豬肉是最接近日本料理的調理方式，而且水煮豬肉的湯汁可以用來製作拉麵的湯頭。清爽的水煮豬肉，很適合用來搭配偏油膩的拉麵。
如同前述，一九三七年（昭和十二年）出版的《軍隊調理法》記載了「水煮火腿」的製作方法，成為水煮豬肉的起源，也許是戰後的後備軍人採用了水煮豬肉的方法製作拉麵。現代的叉燒大多採用水煮豬肉的方式製作，做法容易又能與拉麵口味保持一致，調理方式也接近日本傳統的做法。
日文漢字的「麵麻」（麵媽，メンマ），中文叫做筍乾，戰前支那麵的筍乾被稱為支那竹。有關於麵麻的語源，源自於放在麵條上面的麻竹筍，才被稱為麵麻。另一種說法是，北京的麵館將放在麵條上的各種混合配料與調味料，稱為麵碼兒，其諧音演變成麵麻。
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一圖看懂 挑選家用寬頻不踩雷！四大重點告訴你！
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現代人對於網路十分依賴，再加上疫情多年影響也讓我們的生活高度數位化，並加速家用寬頻的升級，面對國內家用寬頻業者眾多本篇文章針對趨勢深度分析，並提供四大重點作為消費者的選購參考。
大家都知道，生命的三要素是「陽光、空氣與水」，不過對於現代人來說，「網路」的重要性應該可以被列入第四要素吧？而近幾年因為疫情影響，避免接觸的關係，大家待在家裡的時間變長，而上班、學習與娛樂都改為線上化，再加上家中連網設備愈來愈多，寬頻網路更已成為「居家標配」！依據 NCC 統計，2022年國內家用寬頻上網總戶數已突破 650 萬大關 ，且因為寬頻資費有感降價可輕鬆負擔，有更多家庭選擇下載速度 101M 以上的高速寬頻方案，甚至有更多人「直上」下載速度 301M 以上的超高速網路規格。
也因為目前市面上家用寬頻服務的選擇琳瑯滿目，相信該如何選擇最符合自己需求，且具經濟效益的品牌，也成為一個令人頭痛的問題～先別急著搶止痛藥，本篇的一圖看懂單元這不就來幫忙了嗎？接下來的內容就來為大家快速整理「挑選家用寬頻的四個關鍵重點」，看完包準不會選錯！
家用寬頻挑選重點一：網路穩定度
根據 2022 年 12 月EOL東方線上消費者研究集團針對台灣民眾對家用寬頻網路使用行為與滿意度的調查，家用寬頻用戶選擇服務時最重視「網路速度」，網速快慢直接影響使用體驗，從家用寬頻用戶網速的變動比例來看，採用 100M 以下方案的用戶數較去年明顯遞減，並轉移至 101M 以上甚至 301M 以上的高速寬頻方案，而這也與使用者經常使用的網路應用需求相關，包括觀看影音、下載檔案、連網遊戲、線上會議、遠距教學與即時通訊與社群應用等；除此之外，家用寬頻的資費近幾年也持續走低，尤其高速服務的價格相較過去大幅下降，像是中華電信 HiNet 光世代服務去年中推出的 500M / 250M 資費方案就打出千元左右的超優惠價格，也吸引眾多用戶升級。
當然，也因為更多人青睞高速網路方案，挑選寬頻服務前也必須了解家用寬頻業者過往提供的網路品質，除了下載/上傳速度的方案多元選擇之外，網路的穩定性都是重要指標，包括家中同時有多人、多裝置使用時是否會有網速不佳、不穩定的情況，另外在尖峰時段、天候不佳時是否會有網路延遲、斷線的狀況，也是許多使用者關心的重點。
除此之外，近幾年大家使用網路的需求和過去有所不同，其中最為明顯的就是除了下載速度，也同樣需要充足的上傳速度，像是分享大型檔案，或是大量上傳照片影音到社群平台，以及進行遠端會議或是進行視訊通話，以及手機開啟雲端備份功能…等，都是選擇家用寬頻方案的重要關鍵之一。也因為看到消費者對於上傳頻寬的需求，中華電信 HiNet 光世代的資費方案都提供更為充足的上傳頻寬，以主打的高速方案 500M 下載方案來說，就搭配了 250M 的上傳頻寬，1G 下載方案更是提供 600M 上傳的規格，對比第四台有線電視的網路方案，500M 與 1G 下載方案都僅搭配 50M 的上傳規格，相對較為不足。另外值得一提的是，中華電信 HiNet 光世代在今年也將 300M 下載方案的上傳頻寬由原本的 100M，不加價直接升級至 150M，更能滿足使用者的需求。
家用寬頻挑選重點二：Wi-Fi 無線網路整合
相較於過去的家用寬頻多半以有線直連電腦使用，現今連網設備更為多元，且大多支援 Wi-Fi 無線連結，因此反而更重視無線網路連線品質。目前的家用寬頻業者，本身提供的數據機都有 Wi-Fi 功能，但大多效能一般，因此部分消費者會自行採購市售產品來擴充家中 Wi-Fi 上網涵蓋，但對許多不擅長科技產品的人來說就會十分麻煩，也因此今年可以看到更多家用寬頻業者從善如流，直接提供用戶 Wi-Fi 無線上網方案，並採用「以租代購」的方式提供無線路由器的安裝與維護服務，在選購家用寬頻服務時，不妨可以留意各家提供的服務內容。
以中華電信推出的「Wi-Fi 全屋通」為例，就針對 HiNet 光世代用戶提供家用 Wi-Fi 服務，可依家中環境佈建無線上網環境，並由專業工程師到府施工安裝，完全不用自己動手，全屋通的設備具備Mesh Wi-Fi 網狀網路架構，更能滿足家中空間坪數或跨樓層透天厝的使用需求佈建！而「Wi-Fi 全屋通」對於消費者來說，更能享有三大優勢：
- 訊號品質超穩定：用戶免動手，專業工程師到府安裝，搭配優質 Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 規格無線路由器，提供最穩定的收訊品質與網速表現。
- 屋內漫遊超涵蓋：透過便利的「網狀網路」(Mesh Network) 架構來進行訊號延伸 ，擴充家中網路訊號，且全屋單一網路名稱不用擔心切換路由器會斷線，也能依實際收訊需要加設Wi-Fi路由器，建構高涵蓋室內無線網路環境。
- 專業守護超安心：透過月租方式租用設備（部份光世代方案資費已內含全屋通服務費用），沒有設備採購成本與維護問題，有問題直接撥打電話尋找客服，就能協助排除問題無後顧之憂。
家用寬頻挑選重點三：對國外連線頻寬
網際網路可以打破國家彊界的限制，有不少消費者仰賴的網路服務也都是直接連結國外伺服器，因此選擇家用寬頻服務時，業者是否提供充足的國外連線頻寬也是一大重點，像是骨幹網路容量、互連或海底電纜的頻寬是否有保留餘裕度等，若是網路建設整備度不夠充份，很容易發生用戶連線不穩、網速緩慢卡頓，甚至是斷線的狀況。
在眾多網路服務供應商中，中華電信 HiNet 一直以來就是其中提供國外頻寬最大的業者，根據財團法人台灣網路資訊中心 TWNIC 2023 年第1次發佈的數據統計，中華電信 HiNet 國外互連總頻寬達 3,828,790 Mbps 高居所有業者之冠，而國外連線頻寬排名前五的國家如美國、日本、中國…等地區，中華電信 HiNet 都擁有直接連結的骨幹網路，因此能提供最佳的網路連線品質。
家用寬頻挑選重點四：客戶服務
除了網路品質，家用寬頻業者提供的客戶服務品質也是消費者在意的重點之一，評估服務指標包括客服的即時回應速度，以及障礙申告的排除效率…等。此外，其他有關的服務也包括了家用寬頻業者提供的加值服務，以及消費者對於品牌本身的信賴度…等，都是重要指標。
根據東方線上2022.12發布「2022年消費者網路使用行為與滿意度調查」指出，中華電信 HiNet 光世代也成為目前高速寬頻網路業者中，在網路穩定度、上傳速度、下載速度、客戶服務、加值服務、網路安全服務、信賴度、障礙解決速度、整體滿意度、網路體驗最佳品牌、推薦度、購買行動率、品牌擁護率等 13 項指標均領先其他品牌的業者，甚至相距第二名業者更勝出 10% 以上，獲得「大滿貫」的佳績。
小結
隨著台灣進入「超高速網路時代」，有更多人希望升級家中的寬頻網路，但除了最基本的「網路速度」需求，對於家用寬頻業者的選擇也應從更多面向考量，而本篇文章為大家整理的四個關鍵更是不可忽略的重中之重～其中「網路穩定度」不但是其中的首要條件，更是家用寬頻業者提供服務的「基本功」，另外還有與下載速度同樣重要的上傳速度，更是有意升級寬頻方案者必須注意的重點。
此外，除了家用寬頻的穩定性，面對現代人經常使用的行動裝置、筆電或是家中的智慧家電都採用無線連網方式，也意味著我們更需要重視 Wi-Fi 環境建置的問題，尤其家中使用者眾、空間較大較複雜，甚至多樓層時，更需要安裝多部 Mesh Wi-Fi 設備來改善涵蓋，因此會建議大家選擇提供Wi-Fi的專業服務的家用寬頻業者，透過更為完整的解決方案也能為我們減少初期採購、設定與後續維護的問題。
另外還有許多關係到家用寬頻使用體驗的細節，像是除了充足的國內互連頻寬，想要享受網路無遠弗屆、來自世界各地的豐富資訊內容，更需要穩定且足夠的「對國外連線頻寬」，才能真正地「暢行無阻」。當然，家用寬頻業者的「客戶服務」品質也相當重要，當用戶發生問題時，客服的反應速度與障礙排除更是一大重點，其次就是加值服務的多元性－像是整合影音娛樂、遊戲或是其他生活服務，為消費者帶來更方便省心的生活。
現在就到中華電信網路門市一探究竟：傳送門