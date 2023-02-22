F-16 vs 米格29：戰鬥機性能大比拚，哪款更適合烏克蘭？

文：德國之聲中文網

轉彎時，數倍於體重的重力會將飛行員緊緊壓在座椅上，要不是超人的體魄以及抗荷褲阻止血液過度流向下肢，飛行員通常會立即陷入昏迷狀態。更何況這類戰鬥機的飛行時速很少會低於900公里。

德國聯邦空軍前飛行員維爾京（Joachim Vergin）回想駕駛戰鬥機的感受時說到：「飛機加速時的感覺非常震撼。」某種程度上，開飛機就像坐過山車，當然戰鬥機加速時產生的壓力遠非過山車可比。與此同時，飛行員還必須操控各類武器系統：開火，躲閃，防守等等。即便是在超音速狀態下，飛行員也需隨時做出生死攸關的正確決定。

高壓引擎

目前，各國就是否應向烏克蘭提供F-16或米格29這類戰鬥機進行討論。二戰接近尾聲時，戰鬥機首次被投入使用。戰鬥機噴射引擎的性能遠遠超過了同一時期的螺旋槳式飛機。

噴射引擎的工作原理是，空氣從前方被吸入引擎進行壓縮，然後注入並引爆燃油。德國博物館的航空專家克魯格博士（Dr. Robert Kluge）表示，此時空氣「以強大的力量」從引擎後端噴射而出，在跑道或空中產生巨大的推動力，加快飛機的飛行速度。

空中打擊

戰鬥機可以攻擊地面和空中的。對於空戰，戰鬥機可以配置空對空導彈，並在飛行狀態下擊毀敵方飛機。柏林軍事歷史博物館的自由工作人員、歷史學家霍本（Leonhard Houben）表示，對於地面目標，戰鬥機則可以配置空對地導彈，也可以配置簡單的炸彈「以自由落體方式」投向地面目標。

技術性妥協

在設計製造戰鬥機時必須要權衡的問題包括：這款戰鬥機是否需滿足空戰需要？它是否應具備防禦能力？或者戰鬥機只需要對地面目標實施有效打擊？

米格29戰鬥機就是出於特定需要而設計的：保衛華沙公約組織邊境免受北約戰機的侵擾。

這款所謂的「截擊機」1983年首次投入使用，其特點是起降快，能夠在短時間內飛抵目標。米格29的構造決定了它在空戰中表現得極其靈敏快捷：它甚至可以在短時間內在空中保持直立狀態。不過，米格29早期機型為了減少重量，載油量較低，續航里程因此比較短。

F-16：流水線上出來的多面手

現代戰鬥機的特點是同時具備多種功能。霍本表示，製造所謂的多功能戰鬥機更為經濟實用，因為建造一次生產設備，就可以製造出大量戰鬥機。

F-16就是這種量產模式下出台的多面手。1970年代，美國研發出的這款成本較為低廉的全功能戰鬥機，專門銷售給各夥伴國家。F-16也是當今世界上仍在服役的、數量最多的戰鬥機型。這款戰鬥機目前仍在美國境內生產，性能也在不斷完善中。

霍本表示，20年前生產的F-16從性能上講，大概相當於俄羅斯三到五年前生產的戰機。主要原因是，九十年代俄羅斯的戰鬥機研發一度陷入停滯，大量人才遠走高飛。

武器系統

除技術之外，戰鬥機的武器配備也至關重要。德國博物館的克魯格表示：「沒有武器裝備的戰鬥機完全是一個空殼，如同一臺沒有雲梯的消防車。」同其他專家一樣，克魯格也認為，如果向烏克蘭提供戰鬥機，那麼屆時烏克蘭也將獲得相應的現代化武器配置。

而烏克蘭則可以藉助這些戰鬥機捍衛本國的領空。同防空導彈系統不同的是，戰鬥機要靈活機動得多，從而可以保衛更大面積的空域，而藉助空對空導彈，戰鬥機還可以攔截敵方導彈。

霍本認為，俄烏之間基本上不大可能出現好萊塢大片裡的空戰場面，因為現代化的戰鬥機都是以導彈攻擊遠程目標，近距離交鋒的可能性微乎其微。

同主戰坦克類似，現代化戰鬥機之間的角逐也是爭分奪秒，誰先開火，誰往往就是最後的贏家。現代的空對空導彈發射後，直到接近目標後才會開啟雷達，此時敵方往往已經沒有了躲閃的機會。這一點同好萊塢影片裡驚心動魄的高難度動作以及機槍掃射的場景大不相同。

飛行訓練耗時很長

當然，飛行員還是需要接受近距離空戰的訓練，他們必須能夠在極端條件下同時進行多項操作。有鑑於此，培養一名飛行員往往需要耗費很長時間。培養一名德國颱風戰鬥機的飛行員，大致需要五到六年時間，耗資更高達500萬歐元。

曾經的空軍飛行員維爾京表示，他首次單獨試飛，就遇上了引擎故障。儘管他當時也很害怕，但平日裡的艱苦訓練還是給了他沉著應對的膽量，最終駕駛飛機安全降落。

通常一名飛行員只會接受一種機型的培訓，更換機型還需再次接受漫長的培訓。維爾京從幻影轉駕旋風時，就接受了長達七個月的新培訓。

很多專家認為，烏克蘭空軍也會面臨同樣的問題。北約戰鬥機的所有操控按鈕和説明書都是英文的，這對於習慣讀西里爾文字的烏克蘭飛行員來説，適應起來絕非易事。

戰鬥機的神話

在戰爭狀態下，戰鬥機的作用遠遠超過了它自身的技術裝備。克魯格就賦予了戰鬥機某種「神話」色彩，因為同人相比，戰鬥機的活動空間是立體的。戰鬥機還是軍事實力的象徵，它的出現可以起到鼓舞士氣的作用。

在一場戰爭的戰略部署方面，戰鬥機還是一個至關重要的籌碼：有時只需擁有戰鬥機，就足以讓敵方不得不三思而後行。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航