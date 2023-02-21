影響力品牌學院年度大講堂，放眼全球經濟大趨勢，探討ESG帶來的善循環 公關教母丁菱娟號召近百家企業主齊聚加入「好學圈」

由公關教母丁菱娟所創辦的「影響力品牌學院」，在成立三年之後累積將近百家企業參與，因此特別邀請前幾期學員回娘家，參與年度趨勢大講堂。並預計成立「影響力好學圈」計畫，讓所有學院的學員都可以繼續一起共學，並相互交流，共創商機。

今年大講堂特別邀請了台灣經濟研究院景氣預測中心孫明德主任，電通行銷傳播集團企業永續發展合夥人王馥蓓，以及BSI（英國標準協會）東北亞暨台灣區總經理蒲樹盛三位大師，針對全球經濟發展趨勢、ESG善循環以及2030至2050年的綠色永續企業開講，這些趨勢及思維密切關係著中小企業日後發展以及經營的方向，因此通識的大講堂將會視議題改變，每年持續下去。

當全球各行業進入「大學習」時代，影響力品牌學院投入品牌公關教育領域的耕耘，成為台灣商業課程的先行者。針對台灣中小企業主、二代接班以及新創事業，以一期一會的精神，一年僅收30位學生的「CEO品牌公關學」，累積至今已經將近百家的學員（企業）參與，並陸續完成課程。

影響力好學圈計畫，將帶來更大的商業量能

丁菱娟觀察發現：台灣中小企業多是單打獨鬥，或是囿限於資源人脈，在遇到市場或是經營的挑戰時，除了可以向學院求援外，同學間各行各業經過一年學習累積，培養了互相討論協作的支持系統，更是難能可貴。丁菱娟表示：「一個人可以走得快，但一群人可以走得遠。百家企業累計起來是一股很大的力量，因此將號召全員一起加入『影響力好學圈』計劃，希望學員可以大家一起學習成長，資源互享，共創未來。」

影響力品牌學院所推出的「CEO品牌公關學」，累積參與的人數超過百人，企業將近百家。一年一期的學程中，將「品牌」、「公關」、「數位」、「領導管理」四大面向，透過系統性的課程安排，逐步引領學員從品牌經營之「道」與「術」雙管齊下。為了確保每位學習品質，每期僅收30名學員為限，課程開始前對於每一個學員企業的狀況與品牌發展的挑戰，皆採一對一的深度訪談。課程中邀請20年以上經驗之外商高階主管、品牌經營者、各大廣告公司資深人員以及業界大師等將近40人，親身指導分享各領域經營之「道」。緊接著針對大師所授內容，安排工作坊實作，即學即用。課程前、中、後學院會依照學員企業的挑戰與屬性，進行不同練習與協助，一路陪伴學員走過品牌學習的旅程。

影響力學院目前第4期正在招生中，也歡迎對品牌有興趣的中小企業主一起來好好學。

報名網址：https://reurl.cc/jl7z1