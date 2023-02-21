普發現金特別條例通過，6000元最快4月發放

普發現金特別條例今（21）日在立法院通過，3800億的特別預算將挹注健保、勞保，並補貼學貸、公共運輸、企業轉型等等，至於「普發現金、全民共享」的6000元，最快可以在4月就發放。不過，在野黨也批評條例施行日延得太長，並憂心我國財政紀律問題繼續惡化。

立法院院會今日通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，未來將從公布日起到2025年12月31日止實施，內容包括十大重點：挹注健保、勞保基金及台電、擴大公共運輸補貼、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務、推動產業及中小企業升級轉型、加速擴大吸引國際觀光客、強化農業基礎設施、減輕學貸人之負擔、擴大藝文消費及振興藝文產業、普發現金全民共享經濟成長成果。

其中，普發現金的金額為6000元，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，先前朝野協商的共識是在3月3日用1天的時間，安排行政院長陳建仁到立法院做特別預算報告與質詢，接著3月6日當週由委員會進行審查，審查完送到院會，如果沒有一個月的冷凍期，到3月底、4月初，最快4月10日就可以進入院會處理特別預算。

鄭運鵬指出，相信行政院在發放現金程序上都準備好了，最快可以在4月就普發現金6000元，其他學貸、住宅、公共運輸的部分，行政院也都會有規劃。

除了《特別條例》以外，立法院通過民進黨團的附帶決議，讓普發現金的請領資格包含所有在實施截止日（2025年12月31日）前出生者。

國民黨批不多發4000、時力關注財政紀律問題

《特別條例》通過後，在野黨紛紛表達自己的看法。國民黨立委在協商期間堅持應普發1萬元現金，立委曾銘宗指出，民進黨執政6年多以來，稅收超徵1兆2000多億，就是不願意讓民眾多領4000元。國民黨立委李德維表示，民進黨稱「救急不救窮」，但條例的最後施行日卻延得這麼長，非常矛盾。另外，若非在野黨堅持要求把「空白授權」的部分說明清楚，否則這個問題會非常嚴重。

國民黨立委洪孟楷則強調，如果這筆錢能在農曆年前就發放，才是真正苦民所苦。但行政院慢了2個多月，「不要以為這是新任內閣上任給全民的紅包，人民的錢就是應該要還給人民」。

時代力量黨團認為，本次稅收超徵反應我國財政紀律一直存在嚴重的問題，立委陳椒華指出，《特別條例》的常態化編列就嚴重違反財政紀律，尤其總統蔡英文執政以來特別頻繁。本次條例的協商過程，財政部有承諾要成立稅收估算小組，時代力量黨團要求財政部往後加強嚴審，檢視我國財政稅收，避免稅收短估的情況再發生，淪為執政黨大撒幣的理由。

時力立委王婉諭則憂心，民進黨團版本中的「居住三箭」到頭來可能只是幫建商賣房子，勞健保撥補是飲鴆止渴，勞保制度不改、再怎麼撥補都是杯水車薪，退撫基金的部分，他也強調權責單位應盡快提出完整的分年撥補計畫。

民進黨立委發言時則不斷強調，絕對不是稅收「超徵」，立委林楚茵表示，稅務人員徵收的每一塊都是於法有據，只是去（2022）年台灣經濟高於預期，自然就課徵到比較多的歲入，絕對不是超徵。未來立法院同仁會監督預算用在所當用之處，讓經濟紅利全民共享。

民進黨立委林靜儀說明，國家在財政紀律維持、且經濟有一定成績時，「錢滾錢」非常重要，像是本次通過的《特別條例》包含社宅租金補貼、學貸補貼，都是幫助國內受經濟影響相對弱勢的朋友。而過去健保缺口長期剝削醫療人員，這次稍微填補健保這塊，是非常值得肯定的作為。

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核稿編輯：楊士範