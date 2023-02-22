TNL+ 2023/02/22,
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老左派、川粉與季辛吉，這三類人為何會站在一起支持俄羅斯、詆毀烏克蘭？

老左派、川粉與季辛吉，這三類人為何會站在一起支持俄羅斯、詆毀烏克蘭？
沃特斯（Roger Waters）透過視訊在聯合國安理會發言｜Photo Credit: GettyImages

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有趣的是，老左派和另外兩類人本身是極端對立的光譜，現在居然都站在同一陣線。不得不說，這類「老左派」是脫離時代的存在，他們成長在一個「西方殖民主義帝國主義壞」的左派話語年代（60、70年代），比如赫許的成名做是美國的越戰中的戰爭罪行。沃特斯搖滾樂更是反戰反殖民的文藝工具。

日前，英國老牌歌手，前平克・佛洛伊德（Pink Floyd）樂團成員沃特斯（Roger Waters）受俄羅斯邀請，在聯合國安理會透過視訊發言，論述自己對烏克蘭戰爭的意見。他聲稱，「俄羅斯入侵烏克蘭是違法的，他最強烈地譴責；但同時，俄羅斯入侵烏克蘭不是『沒有被挑釁的』，他也同樣強烈地譴責那些『挑釁者』」，最後他認為：烏克蘭戰爭應該「立即無條件停火」。

此話一出，舉世轟然。

沃特斯幫俄國說話不是第一次。早在去（2022）年2月，俄國發動侵略戰爭之前一週，沃特斯在接受《今日俄羅斯》採訪時表示，西方關於俄羅斯會入侵的言論是「胡說八道」，媒體是在宣傳妖魔化俄羅斯。俄羅斯入侵後，他繼續為俄國辯護，認為「北約東擴把俄國逼到牆角」。

在自己的This Is Not a Drill巡迴演出中，他把美國總統拜登（Joe Biden）被列為戰犯，指責拜登給烏克蘭送武器，質問美國為什麼不鼓勵烏克蘭進行談判。

去年9月22日，正當烏克蘭第一夫人接受《BBC》採訪時，沃特斯寫了一封公開信給她，再次指責美國和其他西方國家給支持烏克蘭抗戰，給烏克蘭送武器是「火上澆油」。波蘭因此取消了他巡迴演出的波蘭站。想不到，現在他竟然更進一步，代表俄羅斯在聯合國安理會說出這番顛倒是非的邏輯。

沃特斯和台灣人也有交集。在去年8月裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前後，他接受美國訪問的一個節目，當中就反駁了「中國包圍了台灣」的說法。他說，「台灣一直是中國的一部分」，還說，如果有人不認同這一點，一定是讀書太少，建議主持人「do more reading」。這番說話同樣在台灣引起很大的爭議。

大家都覺得奇怪，在年輕時代引發一代人共鳴的知識分子，為何現在墮落如斯？

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