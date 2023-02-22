陳建仁內閣人事新亮點：解析蔡明彥、李淳出線，民進黨的國安棋局有何盤算？

文：郭瓊俐

行政院長陳建仁率領的「溫暖堅韌」新內閣上路，被評為「新瓶裝舊酒」，沒有太多新意；不過，整體人事布局中仍有新亮點。例如外交部前次長蔡明彥接任國安局長，中華經濟研究院WTO中心資深副執行長李淳擔任外交部政務次長。這樣的人事布局，可以看出是著眼於美中台關係與國際情勢變化的安排。

國安局是我國最高情治機關，主掌情報統合與特種勤務策畫等業務，局長一職歷來多是軍人出身。2007年陳水扁第二任總統末期，任命曾任陸委員會副主委、海巡署署長的許惠祐擔任國安局長，成為史上第一位文人局長。時隔14年，蔡英文總統2021年任命陸委會前主委陳明通擔任國安局長，成為第二位文人局長。

蔡明彥——小英強打的國安牌

陳明通指導台大國發所許多學生的論文涉及抄襲，引發爭議與負面效應，重創民進黨形象，擔任兩年「情報頭子」之後黯然下台，接任的蔡明彥成為第三位文人局長。

蔡明彥擁有英國倫敦國王學院戰爭研究所博士學位，長期在中興大學任教，2017年被蔡英文任命為國安會副祕書長，2020年外派擔任駐歐盟兼比利時代表處代表，去年8月接任外交部政務次長，幾個月後即接任國安局長。從蔡明彥如搭直升機般的升官路徑，可以看出蔡總統對他的賞識。

相關人士分析，蔡總統讓蔡明彥入主國安局，的確很「跳Tone」，但也可以看出蔡英文對國安局有不同的期待；因為近年來，美中台出現新的三角關係，對台灣是契機也是很大的挑戰，國安局現今的任務已不只是情蒐，還有更多國際情報與局勢分析的交流角色，蔡英文任用蔡明彥，應是為了掌握國際新局以及與盟友的資訊交流工作。

不過，國安局近年來的功能日益弱化，是值得注意的隱憂；很多對中國的情報蒐集、研析，甚至紅色資本流向國內政界的問題，美其名是台美「交流」，實則是台灣更依賴美國提供的訊息。蔡明彥如何統領業務深廣的國安局，甚至重振國安局的功能，是一大的挑戰。

另一個「跳Tone」的人事安排，是以經濟學者身分被延攬為外交部次長的李淳；這個人事布局各界普遍叫好，認為是令人耳目一新的好棋。

李淳——國際經貿專長被看見

李淳擁有澳洲國立大學公共政策博士學位，在中華經濟研究院鑽研經貿議題，包括WTO、非關稅貿易措施、兩岸及區域經濟整合等領域。他長期擔任陸委會、國合會及行政院國際經貿策略小組的諮詢委員，也時常在經濟部內部座談中擔任講師；無論是台灣爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協議），或是東協成員國RCEP（區域全面經濟夥伴協定）的議題，李淳都提供專業分析與建議。

學生時代曾拿下全國大專辯論賽「最佳辯士」的李淳，曾在「反萊豬公投」意見發表會上擔任反方代表，一席「台灣人吃的豬肉九成是國產豬，美豬比日本製的壓縮機還稀少。」言簡意賅，論述能力深獲肯定。

相關人士指出，近年來台灣的經濟與戰略地位抬頭，國際能見度大增，尋求加入國際經貿組織是重中之重的目標，尤其與美國有不同面向的戰略夥伴關係，目前進行中的「台美貿易倡議」，申請加入CPTPP的工作，甚至尋求加入IPEF（印太經濟架構）的可能性，牽涉的都是貿易、產業與科技資訊競合的談判。

李淳受訪時表示，自己並非外交背景，他曾詢問過外交部長吳釗燮為何找上他，吳釗燮告訴他，當前外交情勢有很多非傳統議題，希望借重他的長處；他自己也認同現在是「非傳統外交」情勢，對台灣是很特殊的時機，希望能在這些非傳統領域幫助台灣開拓新局。

此外，曾任三屆台北市議員的梁文傑，此次議員落選後，被延攬擔任陸委會副主委。梁文傑雖擔任多年的民代，他過去曾任民進黨政策委員會首席副執行長、中國事務部副主任，是民進黨栽培的政策幕僚，這樣的人事安排，有培養中壯世代接班兩岸事務的育才用意。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航