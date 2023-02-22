陳建仁內閣人事新亮點：解析蔡明彥、李淳出線，民進黨的國安棋局有何盤算？
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行政院長陳建仁的新內閣，更換的閣員不多，走保守穩健路線，但從府院新一波人事安排中，外交部前次長蔡明彥接任國安局長，中經院WTO中心資深副執行長李淳擔任外交部次長這兩項任命，仍可看出因應美中台新關係的布局。
文：郭瓊俐
行政院長陳建仁率領的「溫暖堅韌」新內閣上路，被評為「新瓶裝舊酒」，沒有太多新意；不過，整體人事布局中仍有新亮點。例如外交部前次長蔡明彥接任國安局長，中華經濟研究院WTO中心資深副執行長李淳擔任外交部政務次長。這樣的人事布局，可以看出是著眼於美中台關係與國際情勢變化的安排。
國安局是我國最高情治機關，主掌情報統合與特種勤務策畫等業務，局長一職歷來多是軍人出身。2007年陳水扁第二任總統末期，任命曾任陸委員會副主委、海巡署署長的許惠祐擔任國安局長，成為史上第一位文人局長。時隔14年，蔡英文總統2021年任命陸委會前主委陳明通擔任國安局長，成為第二位文人局長。
蔡明彥——小英強打的國安牌
陳明通指導台大國發所許多學生的論文涉及抄襲，引發爭議與負面效應，重創民進黨形象，擔任兩年「情報頭子」之後黯然下台，接任的蔡明彥成為第三位文人局長。
蔡明彥擁有英國倫敦國王學院戰爭研究所博士學位，長期在中興大學任教，2017年被蔡英文任命為國安會副祕書長，2020年外派擔任駐歐盟兼比利時代表處代表，去年8月接任外交部政務次長，幾個月後即接任國安局長。從蔡明彥如搭直升機般的升官路徑，可以看出蔡總統對他的賞識。
相關人士分析，蔡總統讓蔡明彥入主國安局，的確很「跳Tone」，但也可以看出蔡英文對國安局有不同的期待；因為近年來，美中台出現新的三角關係，對台灣是契機也是很大的挑戰，國安局現今的任務已不只是情蒐，還有更多國際情報與局勢分析的交流角色，蔡英文任用蔡明彥，應是為了掌握國際新局以及與盟友的資訊交流工作。
不過，國安局近年來的功能日益弱化，是值得注意的隱憂；很多對中國的情報蒐集、研析，甚至紅色資本流向國內政界的問題，美其名是台美「交流」，實則是台灣更依賴美國提供的訊息。蔡明彥如何統領業務深廣的國安局，甚至重振國安局的功能，是一大的挑戰。
另一個「跳Tone」的人事安排，是以經濟學者身分被延攬為外交部次長的李淳；這個人事布局各界普遍叫好，認為是令人耳目一新的好棋。
李淳——國際經貿專長被看見
李淳擁有澳洲國立大學公共政策博士學位，在中華經濟研究院鑽研經貿議題，包括WTO、非關稅貿易措施、兩岸及區域經濟整合等領域。他長期擔任陸委會、國合會及行政院國際經貿策略小組的諮詢委員，也時常在經濟部內部座談中擔任講師；無論是台灣爭取加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協議），或是東協成員國RCEP（區域全面經濟夥伴協定）的議題，李淳都提供專業分析與建議。
學生時代曾拿下全國大專辯論賽「最佳辯士」的李淳，曾在「反萊豬公投」意見發表會上擔任反方代表，一席「台灣人吃的豬肉九成是國產豬，美豬比日本製的壓縮機還稀少。」言簡意賅，論述能力深獲肯定。
相關人士指出，近年來台灣的經濟與戰略地位抬頭，國際能見度大增，尋求加入國際經貿組織是重中之重的目標，尤其與美國有不同面向的戰略夥伴關係，目前進行中的「台美貿易倡議」，申請加入CPTPP的工作，甚至尋求加入IPEF（印太經濟架構）的可能性，牽涉的都是貿易、產業與科技資訊競合的談判。
李淳受訪時表示，自己並非外交背景，他曾詢問過外交部長吳釗燮為何找上他，吳釗燮告訴他，當前外交情勢有很多非傳統議題，希望借重他的長處；他自己也認同現在是「非傳統外交」情勢，對台灣是很特殊的時機，希望能在這些非傳統領域幫助台灣開拓新局。
此外，曾任三屆台北市議員的梁文傑，此次議員落選後，被延攬擔任陸委會副主委。梁文傑雖擔任多年的民代，他過去曾任民進黨政策委員會首席副執行長、中國事務部副主任，是民進黨栽培的政策幕僚，這樣的人事安排，有培養中壯世代接班兩岸事務的育才用意。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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