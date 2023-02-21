遙控玩具大廠雷虎與國軍簽訂「微型無人機」採購契約，華麗轉身跨足救災、軍用領域
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你可能很難想像，為什麼一個賣遙控玩具的企業，能夠搖身一變成為台灣救災國防的急先鋒，雷虎（Thundertiger）宣布與台灣國軍後勤指揮部簽訂軍品契約。
遙控玩具大廠雷虎（Thundertiger）宣布與台灣國軍後勤指揮部簽訂軍品契約，跨足救災、軍用等領域，搶得微型無人機（原型機）採購契約，引起市場討論，未來雷虎也正式成為台灣研發製造軍用無人機的重要業者。
雷虎由遙控玩具起家
雷虎科技成立於1979年，主要產品是模型引擎、小型氣渦輪噴射引擎、遙控車、遙控飛機、遙控直昇機、遙控船等產品和遙控器等相關週邊產品。
2014年雷虎從遙控模型為基礎，發展到更廣大的市場，開始跨足航太科技界，推出無人載具遠程安控產品，包含：攝影平衡器、公安監測、消防監測、及週邊配備等。
雷虎強調，華人首次自製的無人載具，並以「TTRobotix」品牌，搶攻環保、監測、氣象、消防，甚至是軍方等安控無人載具市場。
目前雷虎的品牌已經遍及全球30多國，以自有品牌Thunder Tiger，策略管理及產品差異化，成功開拓國際市場，陸續於英美、西班牙還有中國註冊商標。
昨（20）日雷虎公布，與陸軍後勤指揮部簽訂軍品契約TD12002P074微型無人機(原型機) 採購契約，引起市場譁然，成為台灣軍用無人機的重要業者。
日前雷虎總經理蘇聖傑於股東會上表示，致力於傳統精密轉型到智慧製造，而過去30多年，得過數十次的精品獎；此外，近年中華電信合作救災通訊，獲得相當不錯的成果，未來要積極走到航太領域。
蘇聖傑觀察，全球因為氣候變遷，天災地震頻傳，無人載具基地台會普遍化，地區包含：台灣、東南亞、日本甚至是歐美等。
雷虎切入救災國防產業
蘇聖傑強調，與中華電信合作發展的無人載具與5G通信技術，同時受到國家通訊委員會（NCC）強力支持，具體應用在醫療暨貨物運輸、安全救災防禦監控、無人機隊巡檢、無人機飛航管理（UTM）系統，還有全自控非視線無人機。
雷虎接到陸軍的訂單其實早有跡象，2020年7月雷虎已經開始參與漢光演習，還有2021年11月的雲林給水廠十軍團演練，接著是經濟部2022年12月21日公告，雷虎獲選為「微型無人機」主導廠商。
蘇聖傑指出，雷虎的新產品SkyEye 5G Live Streaming UAV，滯空一個小時，還可以做到以前無人機不能同時拍攝及上傳，但是配設雷達、8K錄影機可以同步傳到5G行動基地站。
在無人機動力方面，鋰電池還無法完全取代使用汽油的原因是，鋰電池比較不耐久，但隨著雷虎產品的進步，電池技術有些突破。蘇聖傑指出，雷虎的產品RAPTOR EMS 250 ，飛行時間已經達到2至4小時，最大負重為15kg。
雷虎2022年合併營收為新台幣10.89億元、年減8%，目前尚未公布第4季財報，累計前3季稅後純益為0.12億元，EPS為0.09元，今年元月合併營收達8538萬元、年增達20.27%。
此外，2023年2月8日，雷虎也展開現金增資認股，發行總金額及股數達到新股1000萬股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1億元。雷虎強調，增資資金用途，分別是：購置機器設備、充實營運資金以及償還銀行借款。
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核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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