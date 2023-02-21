遙控玩具大廠雷虎與國軍簽訂「微型無人機」採購契約，華麗轉身跨足救災、軍用領域

遙控玩具大廠雷虎（Thundertiger）宣布與台灣國軍後勤指揮部簽訂軍品契約，跨足救災、軍用等領域，搶得微型無人機（原型機）採購契約，引起市場討論，未來雷虎也正式成為台灣研發製造軍用無人機的重要業者。

雷虎由遙控玩具起家

雷虎科技成立於1979年，主要產品是模型引擎、小型氣渦輪噴射引擎、遙控車、遙控飛機、遙控直昇機、遙控船等產品和遙控器等相關週邊產品。

2014年雷虎從遙控模型為基礎，發展到更廣大的市場，開始跨足航太科技界，推出無人載具遠程安控產品，包含：攝影平衡器、公安監測、消防監測、及週邊配備等。

雷虎強調，華人首次自製的無人載具，並以「TTRobotix」品牌，搶攻環保、監測、氣象、消防，甚至是軍方等安控無人載具市場。

目前雷虎的品牌已經遍及全球30多國，以自有品牌Thunder Tiger，策略管理及產品差異化，成功開拓國際市場，陸續於英美、西班牙還有中國註冊商標。

昨（20）日雷虎公布，與陸軍後勤指揮部簽訂軍品契約TD12002P074微型無人機(原型機) 採購契約，引起市場譁然，成為台灣軍用無人機的重要業者。

日前雷虎總經理蘇聖傑於股東會上表示，致力於傳統精密轉型到智慧製造，而過去30多年，得過數十次的精品獎；此外，近年中華電信合作救災通訊，獲得相當不錯的成果，未來要積極走到航太領域。

雷虎股東會公開資訊 蔡英文總統參訪航太暨國防工業展，雷虎和中華電信合作成矚目焦點。

蘇聖傑觀察，全球因為氣候變遷，天災地震頻傳，無人載具基地台會普遍化，地區包含：台灣、東南亞、日本甚至是歐美等。

雷虎切入救災國防產業

蘇聖傑強調，與中華電信合作發展的無人載具與5G通信技術，同時受到國家通訊委員會（NCC）強力支持，具體應用在醫療暨貨物運輸、安全救災防禦監控、無人機隊巡檢、無人機飛航管理（UTM）系統，還有全自控非視線無人機。

雷虎接到陸軍的訂單其實早有跡象，2020年7月雷虎已經開始參與漢光演習，還有2021年11月的雲林給水廠十軍團演練，接著是經濟部2022年12月21日公告，雷虎獲選為「微型無人機」主導廠商。

蘇聖傑指出，雷虎的新產品SkyEye 5G Live Streaming UAV，滯空一個小時，還可以做到以前無人機不能同時拍攝及上傳，但是配設雷達、8K錄影機可以同步傳到5G行動基地站。

在無人機動力方面，鋰電池還無法完全取代使用汽油的原因是，鋰電池比較不耐久，但隨著雷虎產品的進步，電池技術有些突破。蘇聖傑指出，雷虎的產品RAPTOR EMS 250 ，飛行時間已經達到2至4小時，最大負重為15kg。

雷虎股東會公開資訊 雷虎配合雲林給水廠十軍團演練。

雷虎2022年合併營收為新台幣10.89億元、年減8%，目前尚未公布第4季財報，累計前3季稅後純益為0.12億元，EPS為0.09元，今年元月合併營收達8538萬元、年增達20.27%。

此外，2023年2月8日，雷虎也展開 現金增資認股，發行總金額及股數達到新股1000萬股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1億元。雷虎強調，增資資金用途，分別是：購置機器設備、充實營運資金以及償還銀行借款。

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核稿編輯：翁世航