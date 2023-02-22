消失中的香港：尋找重建前的橫頭磡邨

文：梁啟智

繼續重建屋邨系列，這次我們來到橫頭磡邨。舊橫頭磡邨於一九六三年落成，不過只有二十多年的壽命，在一九八零年代開始陸續重建成今日的第二代橫頭磡邨。

在看橫頭磡邨前，先追到這一帶最早的地圖紀錄。

在以下這張一九零四年的地圖當中，可以見到一條稱為「打鼓嶺」的聚落，位置為現時摩士公園足球場的位置。在這聚落的北面，也就是現時鳳舞街的位置，則是一片農田。在這片農田的西面，也就是後來橫頭磡邨的位置，當時是一片荒野。

（1904年；載自 hkmaps.hk；地圖來源：香港政府檔案處）

到了一九一三年，這兒多了兩個英軍練靶場的標記，兩處練靶場分別位於現時的鳳舞街和黃大仙下邨的龍昌樓一帶；中間的小山剛好就是今天的摩士公園。

（1913年；載自 hkmaps.hk；地圖來源：National Library of Australia）

在下面這張一九二四年的高空圖片當中，可清楚見到兩處練靶場的設施，也可以看到今天橫頭磡邨的位置當時是一片光禿禿的山地。

（1924年；載自 hkmaps.hk；地圖來源：National Collection of Aerial Photography）

來到一九四九年的這張高空圖片，練靶場設施的輪廓更為明顯了。而在西面的山地，則可見到一些階梯形的地貌，應該是墳地。翻查資料，應為新九龍4號墳場，現為宏安樓至宏逸樓一帶。

順帶一提，維基百科條目聲稱現時宏順樓的位置曾建有大王爺廟，但我翻查所有的歷史地圖和高空圖片都沒有顯示這個位置曾經有建築物，準確位置似乎有待考證。

而有說橫頭磡的名字來源是日軍在此設置的集中營的殺人事件，在圖片中當然難以證實；不過考慮到英軍在此的設施在一九四九年時仍然齊全，則戰時日軍曾經利用也很有可能。

（1949年；載自 hkmaps.hk；地圖來源：National Collection of Aerial Photography）

接下來就應該是大批中國大陸難民湧入，到一九六二年興建第一代橫頭磡邨之間的時間了。從以下這張一九五六年的照片，可以見到墳場以南的一片山頭出現了一片木屋區，大概是現在樂富廣場B區（橫頭磡東道以南）的位置。至於後來橫頭磡邨的位置，到當時仍然是一片山地。

（1956年；圖片來源：地政總署測繪處）

到了一九六三年一月的這張高空圖片，可以見到正在興建中的橫頭磡邨。維基百科說橫頭磡邨落成於一九六二年，似乎只應該是部分樓宇而已；圖片中明顯見到不少樓宇尚在興建當中，有些位置更尚為平地。

圖片中還可以見到橫頭磡邨南面的第一代樂富邨，當時同樣也是興建當中。

（1963年；圖片來源：地政總署測繪處）

在以下這張一九七三年的圖片當中，我們可完整的看到第一代的橫頭磡邨，以及部分第一代的樂富邨。

橫頭磡邨的東面見到新建成的摩士公園和游泳池，再過去就是第一代的黃大仙下邨了。

在橫頭磡邨的北面，即龍翔道的另一邊，我們見到一大片的木屋區；龍翔道和鳳舞街的交匯處，以及附近的中華基督教會扶輪中學的校舍，當時尚在興建當中。

在面向廣播道那一邊，則有兩處相對齊整的臨時房屋區，之前寫廣播道的時候已介紹過。

（1973年；圖片來源：地政總署測繪處）

為方便大家追尋歷史，我把每一座大廈的座數也標示出來。注意橫頭磡邨和樂富邨之間的位置，當時是一個球場和一片小山丘，這兒後來會變成地鐵的樂富站。

（1973年；圖片來源：地政總署測繪處，經作者加工）

接下來這張照片在一九七九年十月一日拍攝，剛剛好是地鐵觀塘線第一階段正式通車的第一天。圖中可以大概見到樂富地鐵站出口的樣子，出口的後面則是一片空地，興建樂富商場是再後來的事。

（1979年；圖片來源：地政總署測繪處）

來到一九八六年，橫頭磡邨的重建已經如火如荼了。從北往南算，本來第16座和第17座之間的球場位置興建了宏輝樓；本來的第10、11、15、16、21、22全數拆除，正在興建宏澤、宏安、宏顯、宏富、宏光和宏興樓；本來的第14座變成了樂富商場以及算成是樂富邨的宏逸和宏康樓，商場一直延伸到樂富地鐵站的上蓋。

在橫頭磡邨的四周，改變也十分之大：摩士公園已完工；龍翔道另一邊的木屋區則已變成天馬苑和竹園南邨；聯合道另一邊的臨屋區則變成聯合道公園。

（1986年；圖片來源：地政總署測繪處）

再跳到一九九零年。富美街以北的舊大廈都拆掉了，正在重建為宏孝、宏頌、宏亮、宏照、宏禮、宏耀、宏祖和宏偉樓。

這時候舊橫頭磡邨只剩下第23、24、25、26座還未拆除。此外，下面的樂富邨也開始重建；上面現時為馬仔坑遊樂場的位置，則由上一張圖的停車場變成這一張圖的臨屋區。

（1990年；圖片來源：地政總署測繪處）

最後我們看一張一九九五年的，橫頭磡邨已大體上是現在的樣子了；就差德強苑還是工地，以及樂富邨第21座還未拆掉變成現在的康強苑。

之後這兒還會迎來一場重大改變：領匯上市。但這就不是高空歷史圖片可以見得到的範圍了。

（1995年；圖片來源：地政總署測繪處）

（文章獲作者授權轉載，原文請看作者Patreon。）

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