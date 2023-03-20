2023齋戒月迎戰穆斯林新年商機，跨境品牌該如何布局行銷？

跨境品牌想在東南亞市場，鎖定20億潛力買家，必須把握伊斯蘭重要節日「開齋節（Eid al-fitr）」，提早規劃行銷、布局熱銷檔期！

開齋節相當於華人的農曆新年、歐美國家的聖誕節，是穆斯林國家最重要的節日，每年節慶時間約落在4-5月間。在伊斯蘭曆法中，每年9月是「齋戒月」，穆斯林將於日出至日落期間禁飲、禁食，以實踐教義、修養身心；而當齋戒月結束，就將迎來「開齋節」！

正同華人準備春節般，穆斯林會趁齋戒月期間購買許多日用品、食物、新衣與禮品，並在開齋節當日盛大慶祝。據統計，儘管2022年物價上漲，齋戒月總支出仍較前年增長9%，是品牌最佳銷售期。想要攻略東南亞市場2023年開齋節大檔商機？今年齋戒月將從3月22日啟動，一直到4月22日迎來開齋節新年。

這篇文章，TenMax準備了四大消費洞察與行銷策略，往下看、帶你做足準備：

齋戒月四大階段＆熱門產業：美食、美妝大有商機

隨穆斯林生活作息在齋戒月的轉變，購物行為也發生變化。在齋戒月開始前兩週，為了做好齋戒準備，穆斯林將注意力著重在室內布置與外衣服飾，因此對裝飾品與時尚的搜尋興趣大幅提升，以盛大迎接齋戒月／開齋節。

齋戒開始後的第1-2週是熱銷檔期，其中又因白天禁食、禁飲，使穆斯林在此期間對美食、烹飪的興趣更高；到了第3-4週，消費者正為了開齋節加緊準備，會看更多美妝時尚、禮品與餐廳的商品資訊；開齋節當日，穆斯林重新恢復往常作息與飲食，想要大啖美食的需求，將使餐廳流量達到巔峰。

根據Meta在2023年的報告調查，食品是穆斯林在齋戒月期間最愛購買的商品類型，68%穆斯林曾購買食物飲品；由於白天無法進食，穆斯林更需要在夜晚快速補充能量，因此點心與外送服務更符合消費需求，38%穆斯林在齋戒期間買過甜品點心，而曾在齋戒期間享用外送餐點的穆斯林比例，則達到34%。

齋戒月第二大熱門產業，則是時尚服飾，統計中達55%穆斯林曾在齋戒月期間購買新衣。其餘消費者最關注產業，包含捐款慈善、保健美妝、宗教靈性與旅遊生活類型。值得一提的是，相較前年消費額，旅遊與時尚服飾是成長最多的兩大產業，相關品牌更應儘早布局行銷、主動出擊！

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東南亞消費數位化：疫情後網購比例達78%

Google最新報告表示，80%印尼穆斯林會在開齋節前，就購買各種類型的商品，顯示齋戒月期間，穆斯林的消費力不容小覷。跨境品牌想要把握節慶、衝刺業績，掌握穆斯林的購物管道是關鍵！據報告指出，近幾年因疫情影響，東南亞消費者經常上網看影片、玩遊戲，數位網民激增，線上購物更是大勢所在。

以消費習慣而言，2022年買家在發現商品的階段，就有94%會透過影片認識新的品牌或產品，相比2018年有46%消費者仍偏好實體逛街，有明顯變化；而在收集資訊、評估決策與下單購物的階段，2018年疫情前，有50%東南亞消費者表示不會網購快消品，但去年調查卻發現網購快消品的比例，成長至78%。疫情前後，穆斯林消費習慣落差大，當線上消費成熱門趨勢，跨境品牌更應該把握齋戒月／開齋節的網購商機！

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齋戒月網購潛力高，品牌又該如何鎖定買家偏好？影音攻勢、網紅行銷是最佳策略。Meta調查顯示，65%齋戒月買家花更多時間看影片、59%潛在買家更愛與網紅合作的品牌，建議跨境品牌布局影音、社群網紅策略，規劃靈性宗教、娛樂喜劇類型的影音，創造吸引受眾的銷售機會點！

後疫情重啟返鄉潮，在地化行銷成關鍵

數位化以外，疫情趨緩，讓民眾更願意外出旅遊、拜訪親友。在穆斯林人口高達87%的印尼，由於國土廣大，許多民眾會到外地求學、工作，並在一年一度的齋戒月期間返鄉（mudik）與親友團聚。2022年，印尼政府估計有約8500萬人口在大城市工作，齋戒期間返鄉人流巨大，更帶動非大都市的郊區與偏鄉的購物商機，且數據顯示，這些返鄉者購買力更高。

儘管58%穆斯林會在大城市購買服裝、個人護理與電信產品，但民眾顯然更喜歡在家鄉購買食品、飲品。而2022年的數據指出，在齋戒月期間，相比銷售額成長了3%的首都雅加達，在泗水、三寶壟、普禾加多等非都市城區，銷售額成長幅度都遠超首都，落在10-25%之間。

後疫情的趨勢，反映出實體商機的地域分布更平均，同時也顯現消費者更願意購買符合個人喜好與認同的商品。跨境品牌想提高銷售與買家心佔率，建議可規劃個人化的數位行銷策略，找出品牌與個別買家興趣之間的連結，比如在不同地區，規劃更在地化的創意素材；或是透過AI行銷工具，打造自動化廣告，更有效的鎖定潛力買家。

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跨境行銷這樣做，衝刺2023齋戒月銷售

齋戒月期間，跨境品牌該如何布局數位行銷，才能脫穎而出、吸引消費者？Meta針對東南亞消費趨勢，建議企業多推廣品牌理念，配合齋戒月宗教儀式，以傳遞善念、回饋、奉獻等精神理念，喚起穆斯林對品牌的認同感，並搭配個性化廣告與商務式訊息的管道，推動買家下單購物。

若品牌想搶先布局，把握旅程每個階段的銷售點，建議企業將宣傳期分為三階段，並鎖定各個階段的行銷目標。

第一階段，應以吸睛創意、衝擊視覺的廣告形式，廣泛觸及大量穆斯林受眾，搶先鳴槍、提高聲量。第二階段，數位行銷百家爭鳴，跨境品牌更該發揮特色，創作優質內容，搭配個性化廣告建立與消費者的連結。第三階段，以轉換為目標，透過自動化行銷工具，輕鬆從廣大穆斯林中鎖定潛在客人，高效實現業績。