2023齋戒月迎戰穆斯林新年商機，跨境品牌該如何布局行銷？
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Google最新報告表示，80%印尼穆斯林會在開齋節前，就購買各種類型的商品，顯示齋戒月期間，穆斯林的消費力不容小覷。跨境品牌想要把握節慶、衝刺業績，掌握穆斯林的購物管道是關鍵！但品牌又該如何鎖定買家偏好呢？
跨境品牌想在東南亞市場，鎖定20億潛力買家，必須把握伊斯蘭重要節日「開齋節（Eid al-fitr）」，提早規劃行銷、布局熱銷檔期！
開齋節相當於華人的農曆新年、歐美國家的聖誕節，是穆斯林國家最重要的節日，每年節慶時間約落在4-5月間。在伊斯蘭曆法中，每年9月是「齋戒月」，穆斯林將於日出至日落期間禁飲、禁食，以實踐教義、修養身心；而當齋戒月結束，就將迎來「開齋節」！
正同華人準備春節般，穆斯林會趁齋戒月期間購買許多日用品、食物、新衣與禮品，並在開齋節當日盛大慶祝。據統計，儘管2022年物價上漲，齋戒月總支出仍較前年增長9%，是品牌最佳銷售期。想要攻略東南亞市場2023年開齋節大檔商機？今年齋戒月將從3月22日啟動，一直到4月22日迎來開齋節新年。
這篇文章，TenMax準備了四大消費洞察與行銷策略，往下看、帶你做足準備：
齋戒月四大階段＆熱門產業：美食、美妝大有商機
隨穆斯林生活作息在齋戒月的轉變，購物行為也發生變化。在齋戒月開始前兩週，為了做好齋戒準備，穆斯林將注意力著重在室內布置與外衣服飾，因此對裝飾品與時尚的搜尋興趣大幅提升，以盛大迎接齋戒月／開齋節。
齋戒開始後的第1-2週是熱銷檔期，其中又因白天禁食、禁飲，使穆斯林在此期間對美食、烹飪的興趣更高；到了第3-4週，消費者正為了開齋節加緊準備，會看更多美妝時尚、禮品與餐廳的商品資訊；開齋節當日，穆斯林重新恢復往常作息與飲食，想要大啖美食的需求，將使餐廳流量達到巔峰。
根據Meta在2023年的報告調查，食品是穆斯林在齋戒月期間最愛購買的商品類型，68%穆斯林曾購買食物飲品；由於白天無法進食，穆斯林更需要在夜晚快速補充能量，因此點心與外送服務更符合消費需求，38%穆斯林在齋戒期間買過甜品點心，而曾在齋戒期間享用外送餐點的穆斯林比例，則達到34%。
齋戒月第二大熱門產業，則是時尚服飾，統計中達55%穆斯林曾在齋戒月期間購買新衣。其餘消費者最關注產業，包含捐款慈善、保健美妝、宗教靈性與旅遊生活類型。值得一提的是，相較前年消費額，旅遊與時尚服飾是成長最多的兩大產業，相關品牌更應儘早布局行銷、主動出擊！
東南亞消費數位化：疫情後網購比例達78%
Google最新報告表示，80%印尼穆斯林會在開齋節前，就購買各種類型的商品，顯示齋戒月期間，穆斯林的消費力不容小覷。跨境品牌想要把握節慶、衝刺業績，掌握穆斯林的購物管道是關鍵！據報告指出，近幾年因疫情影響，東南亞消費者經常上網看影片、玩遊戲，數位網民激增，線上購物更是大勢所在。
以消費習慣而言，2022年買家在發現商品的階段，就有94%會透過影片認識新的品牌或產品，相比2018年有46%消費者仍偏好實體逛街，有明顯變化；而在收集資訊、評估決策與下單購物的階段，2018年疫情前，有50%東南亞消費者表示不會網購快消品，但去年調查卻發現網購快消品的比例，成長至78%。疫情前後，穆斯林消費習慣落差大，當線上消費成熱門趨勢，跨境品牌更應該把握齋戒月／開齋節的網購商機！
齋戒月網購潛力高，品牌又該如何鎖定買家偏好？影音攻勢、網紅行銷是最佳策略。Meta調查顯示，65%齋戒月買家花更多時間看影片、59%潛在買家更愛與網紅合作的品牌，建議跨境品牌布局影音、社群網紅策略，規劃靈性宗教、娛樂喜劇類型的影音，創造吸引受眾的銷售機會點！
後疫情重啟返鄉潮，在地化行銷成關鍵
數位化以外，疫情趨緩，讓民眾更願意外出旅遊、拜訪親友。在穆斯林人口高達87%的印尼，由於國土廣大，許多民眾會到外地求學、工作，並在一年一度的齋戒月期間返鄉（mudik）與親友團聚。2022年，印尼政府估計有約8500萬人口在大城市工作，齋戒期間返鄉人流巨大，更帶動非大都市的郊區與偏鄉的購物商機，且數據顯示，這些返鄉者購買力更高。
儘管58%穆斯林會在大城市購買服裝、個人護理與電信產品，但民眾顯然更喜歡在家鄉購買食品、飲品。而2022年的數據指出，在齋戒月期間，相比銷售額成長了3%的首都雅加達，在泗水、三寶壟、普禾加多等非都市城區，銷售額成長幅度都遠超首都，落在10-25%之間。
後疫情的趨勢，反映出實體商機的地域分布更平均，同時也顯現消費者更願意購買符合個人喜好與認同的商品。跨境品牌想提高銷售與買家心佔率，建議可規劃個人化的數位行銷策略，找出品牌與個別買家興趣之間的連結，比如在不同地區，規劃更在地化的創意素材；或是透過AI行銷工具，打造自動化廣告，更有效的鎖定潛力買家。
跨境行銷這樣做，衝刺2023齋戒月銷售
齋戒月期間，跨境品牌該如何布局數位行銷，才能脫穎而出、吸引消費者？Meta針對東南亞消費趨勢，建議企業多推廣品牌理念，配合齋戒月宗教儀式，以傳遞善念、回饋、奉獻等精神理念，喚起穆斯林對品牌的認同感，並搭配個性化廣告與商務式訊息的管道，推動買家下單購物。
若品牌想搶先布局，把握旅程每個階段的銷售點，建議企業將宣傳期分為三階段，並鎖定各個階段的行銷目標。
第一階段，應以吸睛創意、衝擊視覺的廣告形式，廣泛觸及大量穆斯林受眾，搶先鳴槍、提高聲量。第二階段，數位行銷百家爭鳴，跨境品牌更該發揮特色，創作優質內容，搭配個性化廣告建立與消費者的連結。第三階段，以轉換為目標，透過自動化行銷工具，輕鬆從廣大穆斯林中鎖定潛在客人，高效實現業績。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
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adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。