《男人大丈夫：你的小弟弟使用說明書》：小孩子到底該不該割包皮？
我們想讓你知道的是
這本書是男性的心靈「雞」湯，更是最佳的泌尿科男性學醫療寶典。除了是男性朋友的好幫手，建議為人父母者，或是關心男朋友及丈夫的女性朋友者，為了他們的健康，也為了妳的幸福，都值得去購買閱讀。
文：高銘鴻
小孩陰莖沒有露出來，怎麼辦？
包皮跟陰莖的三種關係：正常包皮、包皮過長、包莖。但其實男孩剛出生時，都是呈現「包皮過長」或是「包莖」的狀態，且會一直持續到青春期之前。自青春期開始因為受到男性荷爾蒙的刺激，陰莖快速成長，龜頭也會長大，包皮與龜頭間的包皮垢分泌亦會增加。
在這幾種因素加乘下，龜頭大多能解開包皮的束縛，斷開鎖鍊。超過90%的男性都可脫離「包莖」的狀態，達到「正常包皮」或「包皮過長」的狀態。不過大部分父母都不知道：龜頭到青春期後會自然地顯露出來，於是在門診常會焦急地問：
「我看到包皮內有白白的東西……（老高解釋：那就是包皮垢），那小孩該不該割包皮啊？」
「推開弟弟的包皮時，他都會很抗拒，該怎麼辦？要不要直接割啊？」
「弟弟尿尿的時候，包皮會腫一圈，然後慢慢消掉，這會不會有問題啊？」
「沒割包皮會不會限制雞雞長大呢？」
「聽說割包皮可以降低陰莖癌與性傳染病的風險，那是不是早點割比較好？」
這幾個常見問題，老高來一一解答。
1. 陰莖的發育跟荷爾蒙有關，包皮極具彈性，絕對不會影響GG的發育。
幼時孩子多屬於包莖與包皮過長的狀態，加上包皮跟龜頭在孩提時常會有些微沾黏的狀態。當父母想幫忙推開包皮時，可以試著先輕輕地推開，若發現有點阻力就停止，因為青春期後多半會自然地推開。若只差臨門一腳，可以將類固醇藥膏擦在沾黏處，讓包皮變薄，如此會較容易讓龜頭揭開束縛。記得，不要強推，有阻力就停止。如果強推的話容易造成包皮裂開流血，而且會使小孩子有心理陰影。
2. 小孩子的包皮垢相對乾淨，較不易感染，雖然看起來礙眼，但只要沒感染就可以不用理它。
至於，小朋友在尿尿時包皮會腫起來是因為尿液排出尿道口後，會暫時積在包皮內，再慢慢地消腫。一般來說並不會造成泌尿道感染，可以不用理會。
哪三種人需要在嬰幼兒時期割包皮？
1. 宗教習俗因素
猶太人的割禮是履行與上帝的約、確定猶太人身分、進入婚姻許可範圍的一種標誌。一般在出生時就割了，如果是這種因素就沒什麼選擇的餘地。
2. 反覆泌尿道感染
泌尿道結構有異常的男孩，容易讓細菌在此孳生。若再加上包莖，有時會造成排尿困難，進而導致尿液逆流。同時也會把細菌帶入泌尿道，造成反覆難治的泌尿道感染。割完包皮後，細菌不容易在龜頭生長，泌尿道感染就不容易發作了。
3. 反覆包皮龜頭炎
若反覆發生龜頭與包皮發炎紅腫，男孩會感到不適或出現一直「抓該邊」的不雅動作，割包皮就可以改善這狀況。但如果是因為小男孩經常用手玩弄而導致的紅腫則不在此範圍。反覆龜頭包皮炎有種特殊的情形：包皮、龜頭與尿道開口處呈現結疤、硬化結節的現象，稱作乾燥阻塞性龜頭炎（Balanitis xerotica obliterans）。這是種慢性發炎，塗抹類固醇對其改善程度有限；但若置之不理，包皮跟龜頭就會硬化以及使尿道口狹窄，長大後的排尿與性功能都會受到影響，因此，最好的做法是儘快接受包皮環切術，以避免疾病惡化。
除了以上三種，其他都不需要割包皮，想割就等到青春期後吧。
嬰幼兒割包皮手術是否有風險？
過去醫學界的確有人提出，在嬰幼兒時期割包皮可以降低未來陰莖癌的發生率。陰莖癌是非常可怕的癌症，外觀上看起來很噁心且致死率很高，所以很多父母在出生時就決定幫小孩割包皮以遠離這種風險。
不過，陰莖癌是種非常罕見的癌症，一年中台灣的個案還不到100人，而且大多發生在老人家身上，因此醫界逐漸傾向對「割包皮能預防癌症」這論點持保守看法。最新的統合分析（Meta-analysis）告訴我們，沒有割包皮的男性終其一生得到陰莖癌的風險並不高，因此在2022年的歐洲泌尿科醫學會的治療指引中，不建議為了預防癌症而割包皮。
至於割包皮對性傳染病的好處，過去曾有數篇論文提到，非洲男性割包皮後可以降低HIV（人類免疫不全病毒）與HPV（人類乳突病毒）等性傳染病。
之後醫界出現不同的聲音，像曾有人提出美國過去有很多嬰兒割包皮，但HIV感染率在發達國家中居高不下；瑞典、日本等國家割包皮的風氣並不盛行，性傳染病的盛行率亦相當低。因此目前仍有許多人認為割包皮對於傳染病的保護效果相當有限，主要還是跟整體社會衛生習慣與性行為保護有關。
因此，基本上嬰幼兒真的不需要割包皮。而且小孩子割包皮並非完全沒有風險，要手術之前都應該先認識手術可能的合併症。
1. 因為生殖器小，容易誤傷
只要是手術都有風險，割包皮看似是簡單的手術，但太早割包皮隱藏的風險其實不小。新聞偶爾會報導，新生兒在接受割包皮手術時，因醫生技巧不佳，不小心直接將龜頭一起割下，龜頭被割下後就很難接回去了。聽起來很離譜，但是由於嬰幼兒生殖器小，對於經驗少或是眼殘的醫師，很容易大刀一揮造成遺憾，真的「GG」了。
即使安全割完包皮，也不代表一切平安。嬰幼兒割包皮時，有時會誤傷龜頭尿道口與包皮相連處的繫帶動脈。這條動脈供給包皮與尿道口的血流，被截斷後使這區域的血流下降，久了就會造成尿道口狹窄（Meatal stenosis），進而引發排尿困難或是勃起時疼痛等後遺症。
根據統計，嬰幼兒接受包皮環切術後，尿道口狹窄的發生率大約10%，這個發生率不低，再有經驗的醫師也很難避免，畢竟每個人的解剖構造有變異，外科醫師多以為可以避開，但血管真的太細了，所以，建議所有父母在手術前都要好好思考可能的後遺症，不然影響到小孩未來的幸福就慘了。
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空氣清淨機也有「能源效率分級」，如何選擇才能省電又享有好空氣？
我們想讓你知道的是
日前政府針對空氣清淨機推出「能源效率分級」全新規範，民眾只要認明能源效率標示就可以輕鬆選購，有效清淨空氣的同時又節能省電、守護消費者荷包。
空氣清淨機已是多數家庭的標配家電之一，隨著市場需求擴大，各家廠商更推出主打不同功能的產品，反倒讓民眾在挑選空氣清淨機時，難以有一套準則。
為了幫助民眾輕鬆辨別高能源效率的家電產品，日前政府公告於2023年1月1日開始實施空氣清淨機的「能源效率分級」政策；也就是說，未來民眾在選購空氣清淨機時，如同選購冰箱、冷氣等家電一樣，只要選有標示能源分級的空氣清淨機產品，表示有經過政府認可實驗室的測試，達到國內電器能源標準。
1級對比5級用電量約1/3，唯有符合規範才是節能又省電
空氣清淨機的能源效率分級方式，是依照CASR值/操作功率（CASR/W）公式計算作為判斷基準，能源效率值越高，表示產品的年耗電量越低、越節能省電。
「能源效率分級」共為1~5等級，1級的能源效率需在0.169以上，而5級為0.057以上、低於0.085。簡單來講，等級數字越小代表越節能，若以1級與5級的基準對比，1級能源效率是5級能源效率的將近3倍（296%）；換句話說，如果是相同清淨能力的機種，1級對比5級的用電量大約只要1/3，電費也等同節省了1/3，不過實際省電情形依照機器體積大小、額定消耗功率及使用環境等而定哦！
空氣清淨機能源效率分級基準表
|能源效率等級
|能源效率
CASR/W（Dust）
（cmm/w）
|待機功率（w）
|1級
|0.169以上
|1.產品不具備無線聯網功能≤1.00
2.產品具備無線聯網功能≤2.00
|2級
|0.141以上，低於0.169
|3級
|0.113以上，低於0.141
|4級
|0.085以上，低於0.113
|5級
|0.057以上，低於0.085
*參考資料來源：經濟部能源局公告
空氣清淨機能源效率分級怎麼看？關鍵就在於CASR值
話說回來，CASR值是什麼呢？它與常見標示在空氣清淨機產品上的CADR值有何差異？CADR值是由美國家電製造商協會（AHAM）所制定，指的是清淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate），以一小時為單位計算輸出的乾淨空氣為多少立方公尺（單位：m³/h），也是過往判斷空氣清淨機效能最具指標性的數值。至於CASR值，則是由中華民國國家標準（CNS）所制定，CASR指的是潔淨空氣提供率（Cleaning Air Supply Rate），為每分鐘能輸出多少立方公尺乾淨空氣的功率（單位：m³/min）、也就是所謂的換氣效率。
CASR非唯一選購標準，還必須依照環境條件評估
不過，在挑選空氣清淨機時，無論是CADR值或CASR值，都不是唯一的選購標準，還必須考慮噪音、空間大小、擺放位置、使用習慣、環境空氣品質等問題。
另一方面，在相同CASR值下的兩台機器，也會受到濾網的好壞而影響到輸出「空氣的品質」簡稱「氣質」，因此除了前面提及的能源效率（CASR/W）、最適合室內坪數，其他像是濾網濾除功效、耗材、馬達等內在因素也得考慮進去，購買前依使用環境審慎評估，才能挑到最符合需求的機種。
Coway綠淨力 Green HEPA抑制病毒首選，為呼吸健康嚴格把關
近年疫情襲捲全球，空氣清淨機除了必備強淨化力，濾網還必須搭載各種抑制病毒技術，才能讓使用者安心呼吸新鮮空氣。Coway空氣清淨機獨家綠淨力Green HEPA過濾技術，經過專業實驗室（長庚大學新興病毒研究中心）測試證實能有效抑制冠狀病毒（229E）、A型／B型流感病毒活性達99.99%，並能濾除PM 2.5、過敏原、異味等空氣危機，皆能達到99.97%的高效率，除了減少室內交叉感染的機會外，機器運轉聲超低分貝的特點，也是不擾眠的首選之一。
Coway的四道過濾技術，包含了前置水洗濾網，可以預先攔阻毛髮、灰塵、花粉…等大體積污染物；第二道的強禦濾網能針對不同環境需求客製化選購（特定機款可加購甲醛/加強除臭/黃塵/超微塵強禦濾網），加強空氣防護；第三道蜂巢式活性碳除臭濾網，可以吸附微塵、異味與揮發性有機化合物，達到最有效的除臭效果，加上最後一道獨家專利，綠淨力Green HEPA濾網完美淨化空氣，為全家人的呼吸健康嚴格把關。
Coway全系列機種皆獲一級能效標準，享有好空氣、省電也省荷包
Coway擁有專業抑制空氣中病毒的技術外，今年全系列機款不僅符合政府的能效標準，更是達到1級能效的高節能效率，超低耗不用怕電費破表，省電又符合規範。此外，Coway提供的產品線相當完整，無論是外租、小資族（5~10坪）、小家庭（10~20坪）到大空間（18~25坪），商辦/共享空間/健身房/寵物異味需求，各種類型的居住空間，都能找到符合需求的機型。在這個物價飛漲的年代，為居家空間帶來好空氣、環境節能，同時讓消費者感到安心也省下荷包。