《男人大丈夫：你的小弟弟使用說明書》：小孩子到底該不該割包皮？

文：高銘鴻

小孩陰莖沒有露出來，怎麼辦？

包皮跟陰莖的三種關係：正常包皮、包皮過長、包莖。但其實男孩剛出生時，都是呈現「包皮過長」或是「包莖」的狀態，且會一直持續到青春期之前。自青春期開始因為受到男性荷爾蒙的刺激，陰莖快速成長，龜頭也會長大，包皮與龜頭間的包皮垢分泌亦會增加。

在這幾種因素加乘下，龜頭大多能解開包皮的束縛，斷開鎖鍊。超過90%的男性都可脫離「包莖」的狀態，達到「正常包皮」或「包皮過長」的狀態。不過大部分父母都不知道：龜頭到青春期後會自然地顯露出來，於是在門診常會焦急地問：

「我看到包皮內有白白的東西……（老高解釋：那就是包皮垢），那小孩該不該割包皮啊？」

「推開弟弟的包皮時，他都會很抗拒，該怎麼辦？要不要直接割啊？」

「弟弟尿尿的時候，包皮會腫一圈，然後慢慢消掉，這會不會有問題啊？」

「沒割包皮會不會限制雞雞長大呢？」

「聽說割包皮可以降低陰莖癌與性傳染病的風險，那是不是早點割比較好？」

這幾個常見問題，老高來一一解答。

1. 陰莖的發育跟荷爾蒙有關，包皮極具彈性，絕對不會影響GG的發育。

幼時孩子多屬於包莖與包皮過長的狀態，加上包皮跟龜頭在孩提時常會有些微沾黏的狀態。當父母想幫忙推開包皮時，可以試著先輕輕地推開，若發現有點阻力就停止，因為青春期後多半會自然地推開。若只差臨門一腳，可以將類固醇藥膏擦在沾黏處，讓包皮變薄，如此會較容易讓龜頭揭開束縛。記得，不要強推，有阻力就停止。如果強推的話容易造成包皮裂開流血，而且會使小孩子有心理陰影。

2. 小孩子的包皮垢相對乾淨，較不易感染，雖然看起來礙眼，但只要沒感染就可以不用理它。

至於，小朋友在尿尿時包皮會腫起來是因為尿液排出尿道口後，會暫時積在包皮內，再慢慢地消腫。一般來說並不會造成泌尿道感染，可以不用理會。

哪三種人需要在嬰幼兒時期割包皮？

1. 宗教習俗因素

猶太人的割禮是履行與上帝的約、確定猶太人身分、進入婚姻許可範圍的一種標誌。一般在出生時就割了，如果是這種因素就沒什麼選擇的餘地。

2. 反覆泌尿道感染

泌尿道結構有異常的男孩，容易讓細菌在此孳生。若再加上包莖，有時會造成排尿困難，進而導致尿液逆流。同時也會把細菌帶入泌尿道，造成反覆難治的泌尿道感染。割完包皮後，細菌不容易在龜頭生長，泌尿道感染就不容易發作了。

3. 反覆包皮龜頭炎

若反覆發生龜頭與包皮發炎紅腫，男孩會感到不適或出現一直「抓該邊」的不雅動作，割包皮就可以改善這狀況。但如果是因為小男孩經常用手玩弄而導致的紅腫則不在此範圍。反覆龜頭包皮炎有種特殊的情形：包皮、龜頭與尿道開口處呈現結疤、硬化結節的現象，稱作乾燥阻塞性龜頭炎（Balanitis xerotica obliterans）。這是種慢性發炎，塗抹類固醇對其改善程度有限；但若置之不理，包皮跟龜頭就會硬化以及使尿道口狹窄，長大後的排尿與性功能都會受到影響，因此，最好的做法是儘快接受包皮環切術，以避免疾病惡化。

除了以上三種，其他都不需要割包皮，想割就等到青春期後吧。

嬰幼兒割包皮手術是否有風險？

過去醫學界的確有人提出，在嬰幼兒時期割包皮可以降低未來陰莖癌的發生率。陰莖癌是非常可怕的癌症，外觀上看起來很噁心且致死率很高，所以很多父母在出生時就決定幫小孩割包皮以遠離這種風險。

不過，陰莖癌是種非常罕見的癌症，一年中台灣的個案還不到100人，而且大多發生在老人家身上，因此醫界逐漸傾向對「割包皮能預防癌症」這論點持保守看法。最新的統合分析（Meta-analysis）告訴我們，沒有割包皮的男性終其一生得到陰莖癌的風險並不高，因此在2022年的歐洲泌尿科醫學會的治療指引中，不建議為了預防癌症而割包皮。

至於割包皮對性傳染病的好處，過去曾有數篇論文提到，非洲男性割包皮後可以降低HIV（人類免疫不全病毒）與HPV（人類乳突病毒）等性傳染病。

之後醫界出現不同的聲音，像曾有人提出美國過去有很多嬰兒割包皮，但HIV感染率在發達國家中居高不下；瑞典、日本等國家割包皮的風氣並不盛行，性傳染病的盛行率亦相當低。因此目前仍有許多人認為割包皮對於傳染病的保護效果相當有限，主要還是跟整體社會衛生習慣與性行為保護有關。

因此，基本上嬰幼兒真的不需要割包皮。而且小孩子割包皮並非完全沒有風險，要手術之前都應該先認識手術可能的合併症。

1. 因為生殖器小，容易誤傷

只要是手術都有風險，割包皮看似是簡單的手術，但太早割包皮隱藏的風險其實不小。新聞偶爾會報導，新生兒在接受割包皮手術時，因醫生技巧不佳，不小心直接將龜頭一起割下，龜頭被割下後就很難接回去了。聽起來很離譜，但是由於嬰幼兒生殖器小，對於經驗少或是眼殘的醫師，很容易大刀一揮造成遺憾，真的「GG」了。

即使安全割完包皮，也不代表一切平安。嬰幼兒割包皮時，有時會誤傷龜頭尿道口與包皮相連處的繫帶動脈。這條動脈供給包皮與尿道口的血流，被截斷後使這區域的血流下降，久了就會造成尿道口狹窄（Meatal stenosis），進而引發排尿困難或是勃起時疼痛等後遺症。

根據統計，嬰幼兒接受包皮環切術後，尿道口狹窄的發生率大約10%，這個發生率不低，再有經驗的醫師也很難避免，畢竟每個人的解剖構造有變異，外科醫師多以為可以避開，但血管真的太細了，所以，建議所有父母在手術前都要好好思考可能的後遺症，不然影響到小孩未來的幸福就慘了。