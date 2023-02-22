2023/02/22,
社會

辣椒水是合法防衛性武器，但可以拿來噴吵鬧的小孩嗎？

辣椒水是合法防衛性武器，但可以拿來噴吵鬧的小孩嗎？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

日前有名女子因為不滿社區中庭有幾個小孩子玩鬧聲太大，一時衝動拿著辣椒水對著小孩子狂噴，讓家長們非常生氣、報警處理。辣椒水噴灑後，基本上過段時間用清潔用品清洗就不會造成嚴重後果，但這這表示噴灑辣椒水不會有任何問題嗎？

前些日子，新聞上充滿各種被鄰居聲響打擾的故事分享，不少名人網紅都有提到關於受到鄰居聲音影響的情況，當然，鄰居間本來就是要互相體諒，不過影響到他人時也應該要好好道歉，被影響的人也可以先以和平理性的方式去勸說，才能避免更多衝突。

像是就有些案例背道而馳，從只要協調就能解決的問題，演變成刑事案件。

有名女子因為不滿社區中庭有幾個小孩子玩鬧聲太大，便一時衝動拿著辣椒水對著小孩子狂噴，導致孩子們當場痛到流淚大哭，而這樣的行為也讓家長們非常生氣，立刻報警處理，而女子事後也對此感到非常抱歉，認為自己太過衝動，不應該做出這樣的行為。

對無辜人士噴辣椒水，可能會觸犯「傷害罪」

辣椒水對於遇到歹徒或是騷擾的人來說，是用來嚇阻對方的利器，因為噴灑後會造成對方短時間內對疼痛、不舒服，基本上過段時間並用清潔用品清洗就不會造成嚴重後果。

這樣聽起來或許噴灑辣椒水不會有什麼問題，但真的是這樣嗎？

辣椒水雖然是防衛性的武器，但它的效果就是會造成他人灼熱不適，假如噴灑對方眼睛，很可能會造成對方眼睛受損，嚴重的話還可能造成視力出現問題，若是單純噴灑在身體其他部位，也可能會造成皮膚炎等傷害。

只要有造成對方受傷，這些情況就很有可能會構成《刑法》第277條的普通傷害罪。

因此，辣椒水雖然是防身用具，但也要考量使用的時間，假如你是因為好玩想惡作劇就去對其他人噴灑，一旦造成對方受傷，就很可能會演變成法律問題。

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Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

即使是防身，也需要注意使用拿捏

除了上述的狀況，在真的遇到危險時噴灑辣椒水反擊時，也要盡量去拿捏尺度，若被噴灑的對象已經無法再繼續作出騷擾、攻擊動作時，就要看當下情況去停止噴灑，對方萬一已經痛得無法動彈，你還持續噴灑，甚至直接去噴灑對方眼睛等重要部位，反而可能會害你自己也造成他人的傷害，這樣不僅不是合理的防衛，還可能會因為過度的反擊變成是傷害罪。

防身用具主要功能就是用來防身，因為一時不高興就隨意濫用，恐怕只會違背防身用具設計的初衷，並且讓原本可以理性解決的小糾紛變得一發不可收拾。

使用防身用具時，除非遭遇急迫的情況，不然一定要考量當下的狀態再去使用，才不會防身不成，反倒讓自己變成傷害別人的人。

Facebook專頁：黃靖芸律師。生活法律沙龍

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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