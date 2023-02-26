TNL+ 2023/02/26,
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中國電視劇《狂飆》的可看性，都被旁白一句「以習近平為中心的黨中央」給毀了

中國電視劇《狂飆》的可看性，都被旁白一句「以習近平為中心的黨中央」給毀了
Photo Credit: GettyImages

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為了迎合國家審核，共產黨不能有負面形象、不可抹黑國家、劇情必須引導人向善、壞人必須得到相應的懲罰。所以劇情出現了一個很矛盾的地方：犯錯的是共產黨，檢查錯誤的還是共產黨。潛台詞就是：雖然人會犯錯、會出現問題，但共產黨永遠是完美的。並且內部一直在自查，有能力做到自我監督、自我省察。

這段時間中國電視劇《狂飆》爆火，引起廣泛討論。劇情採用倒敘的方式，兩位經驗豐富、成果卓越的反腐反黑警察，前往表面和諧的京海市調查官黑勾結的真相，在京海市，老刑警安欣回憶起自己年輕時的經歷，曾經他也是熱血沸騰、為民服務的一線刑警，但在追查嫌疑人的過程中，一直被打壓。

先說劇情好的一面。故事中塑造的正反派形象都很生動，年輕警察安欣心中很有正義感，面對任何人都是能幫就幫，即便面對罪犯，甚至是差點殺了他的罪犯，他也不會以居高臨下的態度鄙視他們，而是在自己能力範圍內，盡量感化和轉變他們。

他明明可以直接傳喚人進入審訊室調查，卻常常選擇和他們坐下來吃一頓飯，聊一會天，盡可能地在無可挽回之前，幫助他們有二次選擇的機會，他的好心最後也多次救了他的命。

除了安欣以外，他的一些戰友形象也不錯，他們或許沒有安欣的「背景」和初心，有時候為了保護自己的飯碗，不得不閉上嘴巴沉默是金，但大部分人都是在認真踏實的辦事。這些劇情塑造了正確的警察形象，不似以往警察是非常臉譜化的角色，要麼代表覺得正義，要麼代表陽奉陰違。

在《狂飆》中，警察是人，會犯錯、會自私、會吵架，但是他們熱愛自己的工作，工作中磕磕絆絆，但一直有進展。

但凡是都講究過猶不及，編劇並不滿足於打造一個正確生動的警察形象，為了顯示偉大共產黨才能帶領出紀律嚴明的政法隊伍，編劇加了很多「假大空」的情節。

編劇企圖用部分官員的廉潔來突出一個非常理想化的共產主義世界，在這個虛假世界的背景之下，警察們對職業正常的熱愛，也變成是被共產主義所激發的愛心，這樣做反而毀了之前所塑造的很真實的警察形象。很多時候，明明可以用人性的軟弱和堅韌來表達的情感，最後卻變成了對共產主義的追求。這個問題在後一段表現尤為明顯。

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