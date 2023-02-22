TNL+ 2023/02/22,
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直擊泰緬邊境開放：這三年有因關閉而失去的親情與工作，如今終於打開關口重現熱鬧景象

直擊泰緬邊境開放：這三年有因關閉而失去的親情與工作，如今終於打開關口重現熱鬧景象
2月20號泰緬邊境開放當日上午。Photo Credit：泰太

我們想讓你知道的是

在邊境大門重新開放的這一天，出現了久違的熱鬧，有很多民眾在里程碑與大門前拍照，也包含前來湊熱鬧的我。三年過去了，感受到疫情期間裡的起起落落，望著打開的鐵閘門，看著泰緬友誼大橋上的綠色樹木，頓時心裡湧上一陣感慨，終於等到了這一天啊！

自2020年疫情爆發以來，位於美塞與大其力的泰緬邊境關口，在經過關閉整整三年後的時間，終於開啟泰國與緬甸間互通的邊境大門。雖然早在去年的5月時，就已傳出要開啟邊境的消息，雙方兩國也舉辦過正式會議進行對談，但無奈最後結果依然未達成協議，於是在拉扯了近半年後，終於在2023年2月20號的這一天，重新開啟位於泰國北部的邊境大門。

有鑑於2022年的5月，在各方媒體與消息報導關於泰緬雙方的面談會議，也向外持續宣傳將重啟泰緬邊境大門，但最後結果卻流於失敗的結果。這一次在對外正式公告前所舉行的會議，都保持低調進行，並不對外過度發佈消息。由於緬甸國家內部的持續動亂狀態未穩定，在這次確定重新開啟邊境大門之前，雙方兩國的會議也曾因此而取消過一次。

目前第一階段的開放時段為上午六點半至下午六點半，將實施一段時間後，再視狀況評估是否恢復為關閉前的原有時段，為上午六點半至晚上九點。

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Photo Credit：泰太
2月20號泰緬邊境開放當日上午，這是從泰國美賽通往緬甸大其力的關口。

因關閉而失去的親情與生活

泰國的美塞與緬甸的大其力，因地理位置關係，這一個區域容納了許多不同民族的人，有因時局動盪不安而流過來的雲南人、緬甸人、巴基斯坦人、傣族、百夷族等，更有原本就生活在此地的泰國人，也因為這樣特殊的環境下，造就出泰緬雙方的緊密的交流與互通。

「老師：我們每天都在出國啊！」還記得2013年，聽到學生口中說出這一句話的我，心中所帶來的衝擊感受。因為對於生長於島嶼上的台灣人而言，邊境是一個很模糊的概念，在我的既定印象裡，出國就是得搭飛機，很難想像走過一座橋便能出國的感覺。如今，在這裡生活久了，所聽到的故事多了，慢慢地越來越感受到「邊境」這一詞所帶給當地人的生活。

Micky，是一位原本居住在大其力的克倫族人與作為傳教士的澳洲先生，約在五年前一起移居至美塞，而Micky的家人則繼續住在大其力。2020年因疫情所關閉邊境大門與2021年的緬甸軍政府政變，讓Micky與家人無法見面，更無法辦理領養姪女的手續，即使得知危急也無法前往大其力，因疫情關閉的邊境不允許來往與過境出入。

阿標，是一位我先生的朋友，他長年在泰國工作，而年邁的家人則在大其力，得知病危通知卻因關閉的邊境而無法入境緬甸的他，只好透過偷渡的方式返家。當地人所俗稱的「過水」一詞，其實就是偷渡的意思。洛克河，是一條最終會流向湄公河的一條支流，並位於美塞與大其力之間，在洛克河邊雖然都有警察駐守，但也是有管道能過去的。疫情前的過水費用約為一人400泰銖（約新台幣352元），而疫情後則因邊境關閉的關係，費用也跟著水漲船高至一人8000泰銖（約新台幣7055元），甚至叫價到萬元都有。迫於無奈之際，阿標只好狠下心花三萬多泰銖的費用，帶著老婆小孩一起去大其力探病。

因關閉而流失的工作與生意

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