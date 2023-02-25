訪泰國洛坤府皮影戲民俗博物館：由「國家級藝術家」創立，推廣泰南無形文化資產

男：哥哥不是一直灑網捕魚、見一個愛一個的花心男，我是真誠、不欺騙 的人，我對妳忠心耿耿，只愛妳一個。如果你不相信我的話，我就讓你 看老虎騎猴子；ㄚ~如果我說的話不是真的，我就讓你看猴子騎老虎。 女：哥哥不用扯一堆猴子老虎，還是老虎猴子的鬼話，如果真心相愛的話， 就放下你的獵豔計畫，清清楚楚地做給我看。 男：喔！妹妹，相信我。（筆者翻譯自แฟนจ๋า部分歌詞） 〈แฟนจ๋า〉泰文歌詞： ผู้ชาย:พี่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่แหลงไปเรื่อยนิ พี่เป็นคนพูดความจริง พี่เป็นคนไม่ขี้ฮก พี่เป็นคนรักเดียวใจเดียว ถ้าไม่เชื่อให้ไปดูเสือขี่ลิง ถ้าไม่จริงให้ไปดูลิงขี่เสือ ผู้หญิง:พี่ไม่ต้องมาอ้างลิงอ้างเสือหรอก ไม่ต้องมาอ้างเสืออ้างลิง ถ้ารักกันจริง ก็แหลงให้มันชัดๆ หิดตะพี่ ผู้ชาย:เชื่อพี่ตะน้องเอ้ยมันหรอยมาเลยแม่เอ้ย

上述是泰國流行音樂天王通猜（เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย，Pi Bird，1958-）〈愛人呦〉（แฟนจ๋า，2002）的對唱歌詞，以一男三女的幽默對話帶出泰中、泰東北、泰北和泰南各地的方言與文化。這首二十年前紅極一時的MV，巧妙融合地方文化，當年的創新做法，不僅創造泰國流行樂壇的新典範，也清楚傳達泰國各地的文化特色；而在表現泰南意象時，正是以皮影戲為主視覺，進行舞蹈與舞台的設計，因為皮影戲是泰南無形文化資產（又稱非物質文化遺產，簡稱非遺）的重點項目。

泰國的皮影戲有「大皮影戲」（หนังใหญ่）和「皮影戲」（หนังตะลุง）兩種類型，兩者的尺寸與操偶方式不同，大皮影戲以仿真尺寸的大影偶為特色，不同於一般的皮影戲偶。

Photo Credit：張雅粱 大皮影戲影偶，筆者攝於叻丕府的Wat Khanon大皮影戲博物館。

Photo Credit：張雅粱 泰國二戰時期皮影戲偶，筆者攝於洛坤府素差特.薩辛皮影戲民俗博物館

泰國南部有不少皮影戲團，但皮影戲博物館卻相當少見，其中洛坤府（จังหวัดนครศรีธรรมราช，Nakhon Si Thammarat Province）的「素差特.薩辛皮影戲民俗博物館」（พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน，本文簡稱皮影戲民俗博物館，註1），以民營的形式經營長達35年，相當難得，該館的負責人瓦替.薩辛老師（อาจารย์ วาที ทรัพย์สิน，Prof. Watee Subsin），也是泰國知名的皮影戲藝師。

瓦替老師告訴我，這間博物館是他父親素差特.薩辛老師（อาจารย์ สุชาติ ทรัพย์สิน，Prof. Suchart Subsin, 1938-2015）於1987年（佛曆 2530年）所建立（註2），其父為泰國皮影戲大師，會製偶、操偶，技法一流，一生獲獎無數，並於2006年（佛曆2549年）獲得泰國文化部「國家級藝術家」（ศิลปินแห่งชาติ，National Artist）榮銜，深受泰國藝文界尊重。

回憶起博物館的興建過程，瓦替老師說主要跟拉瑪九世國王（King Rama IXX，1946-2016）有關，有次他父親受邀表演皮影戲給國王欣賞，九世王看了後非常高興，不但稱讚素差特老師的演出，還鼓勵他要將這門表演藝術傳承下去。由於受到國王的肯定，所以素差特老師就決定在家鄉建立皮影戲博物館，保護與促進當地文化。

Photo Credit：張雅粱 博物館入口，筆者攝於洛坤府素差特.薩辛皮影戲民俗博物館。

皮影戲民俗博物館位於民居小巷中，由瓦替老師的住家處挪出一部分空間做館藏與商品流通處，我造訪博物館當天，瓦替老師正在跟社區裡的幾名青少年談話，這些年輕人平時也會在博物館裡幫忙。各國皮影戲藏品被安置在二樓，瓦替老師說這些藏品包含了三百多年前的皮影戲偶、各國的戲偶、小丑，以及二戰時期遺留下來的影偶等，戲偶的來源一部分由他父親手做，一部分則是戲團到各地演出時，與其它劇團交換或收購而來的。

Photo Credit：張雅粱 筆者攝於洛坤府素差特.薩辛皮影戲民俗博物館

博物館一樓的流通處主要販售皮影戲偶與文創品，進入後，右手邊設有工作檯，瓦替老師和他的團隊會輪流在這裡製作皮影戲偶，若客人有興趣，藝師就會教導他們親手製作影偶。走出流通處，斜對面是戲團的演出場所，也是進行社區教育的地方，瓦替老師和其它藝師會為來訪的中小學師生講解皮影戲藝術，包含製偶、操偶和音樂……等等，希望透過面對面的交流，讓更多人喜愛皮影戲。