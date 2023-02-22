TNL+ 2023/02/22,
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美國經濟衰退醫美消費依然強勁，肉毒桿菌素成新「口紅指數」

美國經濟衰退醫美消費依然強勁，肉毒桿菌素成新「口紅指數」
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美國美容整形外科醫學會（ASAPS）的統計數據顯示，全美2021年約有360萬人因美容整形而注射肉毒桿菌素，該需求相較於2020年增加40％，且醫美顧客主要以女性居多，平均每次療程支付450元美金。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

即使全美面臨經濟衰退風險、科技及大眾傳播產業不斷裁員，數月前美國通貨膨脹率甚至創下有紀錄來最高點，但這似乎對美國肉毒桿菌素品牌「保妥適」（Botox）的銷售影響甚微，每隔數月就要花費數百美元施打肉毒桿菌瘦小臉、除皺紋的消費者仍大有人在。

據美國財經媒體《市場觀察》（MarketWatch）轉述美國美容整形外科醫學會（ASAPS）的統計數據顯示，全美2021年約有360萬人因美容整形而注射肉毒桿菌素，該需求相較於2020年增加40％，且醫美顧客主要以女性居多，平均每次療程支付450元美金。

握有保妥適及玻尿酸填充劑喬雅登（Juvederm）企業控制權的全球生物製藥公司艾伯維（AbbVie）指出，雖然保妥適並沒有全然對抗景氣下滑的能力，去（2022）年下半年的需求也逐漸疲軟，但去年保妥適的銷售額來到26億美元，即總體營收相較於2021年仍增長17％。

保妥適於2002年獲得美國食品藥物管理局（以下簡稱FDA）認證，FDA核准該產品能用於治療肌肉痙攣、斜視以及消除皺紋等醫美領域，《市場觀察》認為保妥適在過去20年裡，已成為所有肉毒桿菌素注射類型的文化象徵。

為何面對經濟衰退，保妥適營收仍有亮眼表現？

艾伯維全球資深總裁斯特羅姆（Carrie Strom）分析，該領域當前在擴增新客源方面的確存有短期壓力，但現有的客戶仍是維持營收的主力，對這些老顧客來說，接受肉毒桿菌素注射就是「日常生活中的一部分」。

《市場觀察》亦表示，對於許多醫美行業主力消費者而言，這類肉毒桿菌素產品能讓他們產生持續購買的動力，如同生活必需品般，已成為他們的消費習慣。也因此，除保妥適外，德國莫氏藥廠（Merz）研發的淨優明（Xeomin）以及來自英國的儷緻（Dysport）肉毒桿菌素，近年來亦取得不錯的銷售成績。

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