拜登波蘭演說：「烏克蘭屹立不搖，俄軍絕不會戰勝」，閃電訪烏行程保密到家，俄國鷹派憤怒難堪
我們想讓你知道的是
拜登閃電訪烏也在俄羅斯國內支持軍事和極端民族主義圈子裡引起憤怒，因為這形同搶走普亭即將發表重要演說的鋒頭。外界預料普亭將在演說中宣揚所謂「特殊軍事行動」中所達到的成就。對許多人來說，美國總統安全且有技巧地訪問烏克蘭，是俄軍行動氣力漸衰的另一個象徵。
拜登波蘭演說：烏克蘭屹立不搖，俄軍絕不會戰勝
（中央社）俄軍全面入侵烏克蘭一週年前夕，美國總統拜登（Joe Biden）今（22）日在波蘭首都華沙發表演說時表示，基輔仍然「屹立不搖」，「俄羅斯絕不會戰勝烏克蘭」。
「一個一心一意要重建帝國的獨裁者，絕無法降低人們對自由的熱愛，殘暴絕無法斲喪自由的意志。」
拜登告訴聚集在皇家城堡（Royal Castle）外的數千位聽眾：「俄羅斯絕不會戰勝烏克蘭──絕對不會。」
拜登在突訪烏克蘭首都基輔的次日表示：「基輔屹立不搖，基輔傲立自豪，它滿懷自信，最重要的是它獨立自主。」
拜登也回應俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天稍早在國情咨文中的反西方言論。
他表示：「西方未如普亭今天所說的，正在密謀攻擊俄羅斯。」
「數以百萬計僅希望和鄰居和平共處的俄羅斯公民，他們不是敵人。」
拜登強調西方將繼續支持烏克蘭。
拜登說，普亭「認為像他那樣的獨裁者堅強，民主國家的領袖軟弱，然後他遭遇美國以及各地拒絕世界被恐懼統治的國家的鋼鐵般意志」。
「毫無疑問：我們對烏克蘭的支持不會動搖，北大西洋公約組織（NATO）不會分裂，我們不會倦怠。」
這是拜登一年來第二度訪問波蘭。他明天將在華沙會見北約東翼9國的領袖。
拜登訪烏克蘭行程保密到家，飛機遮光板全拉下記者手機被沒收
（中央社）美國總統拜登昨天突訪處於戰爭狀態的基輔。這趟從華府郊外一座軍用機場展開的行程保密到家，2名記者手機遭沒收，搭乘的飛機遮光板全拉下，終在嚴密維安下搭火車進烏克蘭。
《法新社》報導，當地時間2月19日凌晨4時，在全球媒體、華府政界、美國選民全不知情的情況下，80歲民主黨籍總統拜登搭上定名為C-32的美國空軍波音（Boeing）757飛機。
這架飛機尺寸比美國總統一般外訪搭乘的飛機要小，停放的位置也比拜登平常上機的地點要遠，而且還有一個細節透露出玄機：機上每個窗戶的遮光板都被拉下。
15分鐘過後，拜登、為數不多的維安人員、一個小型醫療團隊、貼身顧問與兩位發誓保密的記者啟程飛往戰區。
美國總統行蹤被各界緊盯的程度，地表或許無人能及。無論是上教堂或參加國際峰會，拜登去哪裡，媒體總是一路跟著。他在公開場合說的每一個字，都會被記錄、謄寫或公開。
拜登出訪海外時，一般會有來自廣播電台、電視、攝影與文字媒體組織的共13名記者隨行採訪，但這次基輔行的媒體陣仗縮減到只剩下一名攝影記者與一名文字記者。
在白宮允許公布細節後，《華爾街日報》記者席迪圭（Sabrina Siddiqui）透露，2月19日凌晨2時15分，她與攝影記者被召到華府郊外的安德魯聯合基地（Joint Base Andrews）集合。
他們的手機遭沒收，直到拜登在約24小時之後抵達基輔才又取回。
從華府飛了約7個小時之後，飛機在德國拉姆施坦（Ramstein）美軍基地加油。在那邊，飛機窗戶遮光板還是維持拉下狀態，他們也沒有離開飛機。
接下來飛機飛往波蘭並降落在東南部的里茲索夫－加西恩卡機場（Rzeszow-Jasionka Airport）。這或許是波蘭的機場，但自俄烏戰爭開打後，這也成為以美國為首、向烏軍運送價值數以十億美元武器與彈藥的國際中心。
從華府啟程一路到波蘭，《華爾街日報》記者席迪圭與《美聯社》攝影記者沃奇（Evan Vucci）都沒見到拜登本人。直到進了機場、上了車隊，情況依舊沒變。
與拜登隨行採訪的記者通常都會搭乘車隊的車輛，但這次有些細節與過往大不相同：沒有響警笛也沒有任何消息宣布拜登正前往緊鄰烏克蘭的波蘭普熱梅希爾火車總站（Przemysl Glowny）。
當車隊抵達火車站時，當地時間已來到晚間9時15分，兩位隨行記者被告知上車，但還是沒有見到拜登本人。
這條火車路線過去運載過無數的援助進入烏克蘭，也載過無數的烏國平民離開烏克蘭；席迪圭說，他們搭乘的火車共有8節車廂，列車上大多數的人都「荷槍實彈」。
拜登熱愛火車，也喜歡跟人說起他擔任聯邦參議員時期，會搭火車通勤往返華府與德拉瓦州老家，在首任妻子車禍過世後將兩個年幼的兒子養育成人的日子。他還因此被冠上「美鐵老喬」（Amtrak Joe）的綽號。
不過這趟前往烏克蘭的10小時車程，與近代美國總統任何一趟海外行都不同，一是目的地是一個正在發生衝突的戰區，二是這次沒有美軍提供維安，不若過去美國總統訪問阿富汗或伊拉克的情況。
拜登的火車是在破曉時進入基輔。
拜登上一次訪問烏克蘭首都要回溯到他在歐巴馬政府擔任副總統時期。他昨天早上8時07分下火車時說：「很開心回到基輔。」
拜登閃電訪烏，俄國鷹派憤怒難堪
（中央社）美國總統拜登昨天無預警訪問烏克蘭，令許多俄羅斯軍事圈鷹派憤怒且難堪，也讓即將發表重要全國談話合理化入侵烏克蘭一事的俄國總統普亭備感壓力。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，拜登在俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿週年前夕歷史性造訪，在戰事關鍵時刻為基輔當局提供極具象徵意義的鼓舞。
拜登閃電訪烏也在俄羅斯國內支持軍事和極端民族主義圈子裡引起憤怒，因為這形同搶走普亭即將發表重要演說的鋒頭。外界預料普亭將在演說中宣揚所謂「特殊軍事行動」中所達到的成就。
Tags：
迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。