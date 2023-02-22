英智庫報告：中國深入經營大英國協成員國，擬在西非興建永久軍事基地
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美軍對中國在非洲西岸設立軍事基地的主要顧慮，包括非洲西岸與美國東岸的距離相對不長，一旦爆發直接或間接衝突，這將壓縮美軍對共軍的反應時間。美國國防部曾在2020年的年度國會報告預測，中國未來15年將尋求在非洲的大西洋岸增建軍事設施。
（中央社）英國智庫Civitas近日發布報告指出，中國在大英國協成員國境內深化、擴展安全事務與軍事影響力已經行之有年，很有可能將在位於非洲西部的其中一個成員國興建永久軍事基地。
一旦如願，這將是中國在非洲大西洋岸的第一個永久軍事基地。
目前中國在非洲僅有一個永久軍事基地，是位於非洲東北岸、「非洲之角」（Horn of Africa）的吉布地（Djibouti），串聯紅海與印度洋。
共軍對大西洋的投射能力近年日益引發關注，且在北大西洋呈現南、北夾攻之勢。英國國防參謀長拉達金（Tony Radakin）去年12月在「國防參謀長年度講談」示警，一旦北極冰層融化並因此大幅縮短歐、亞洲之間的航行時間，中國軍力將更容易投射至大西洋。
Civitas是中間偏右的智庫。由其防衛暨安全事務部門主任克拉克（Robert Clark）撰寫的報告提到，共軍將在非洲西岸鄰接大西洋的幾內亞灣（Gulf of Guinea）建設永久軍事基地，這「幾乎已是可完全確定」的事，而這基地不排除將位於其中一個大英國協成員國境內。
克拉克指出，雖然相關國家與英國有強健的安全事務連結，但在出口貿易和財政上日益依賴中國，更曾與共軍一同在幾內亞灣執行反海盜任務。
在設立吉布地軍事基地前，中國也參與該區域反海盜行動多年，且傾向與個別國家合作、各個擊破。
大英國協目前有56個成員國，其中有21個位於非洲。
2021年曝光的美國情資顯示，中國近年積極在鄰接大西洋的非洲西岸尋找地點設立新的軍事基地，赤道幾內亞（Equatorial Guinea）的巴塔港（Bata）是其中最有可能的地點之一。
儘管赤道幾內亞不是大英國協成員國，美軍非洲司令部（Africa Command）情報分析主任米勒（Eric A. Miller）去年8月曾在《外交政策》（Foreign Policy）雜誌撰文指出，中國在非洲設立新永久軍事基地的潛在地點橫跨13個國家，赤道幾內亞只是其中一個。
美軍對中國在非洲西岸設立軍事基地的主要顧慮，包括非洲西岸與美國東岸的距離相對不長，一旦爆發直接或間接衝突，這將壓縮美軍對共軍的反應時間。美國國防部曾在2020年的年度國會報告預測，中國未來15年將尋求在非洲的大西洋岸增建軍事設施。
Civitas報告指出，若在赤道幾內亞設立軍事基地不成，中國勢必轉向其他幾內亞灣國家。在總計15個幾內亞灣國家中，有8個是大英國協成員，從各國對中國的經貿依存度和軍事往來判斷，最有可能允許中國興建軍事基地的幾內亞灣大英國協成員國是迦納、奈及利亞以及喀麥隆。去（2022）年剛加入大英國協的前法國殖民地加彭（Gabon）也是可能的地點。
除了軍事，Civitas報告提到，中國與位於不同地區的大英國協成員國發展越來越豐富的安全連結，包括在資通訊和執法領域。在提供警務訓練方面，中國在許多國家大有斬獲，尤其是在南太平洋和非洲地區，且相關訓練往往涵蓋意識形態灌輸，恐嚴重侵蝕自由民主根基。
報告指出，中國與大英國協各成員國發展軍事連結的方式包括高層互訪、提升中國軍火銷售、擴大軍事援助、執行聯合軍演和聯合任務。透過在相關國家進行軍事部署和其他活動，共軍得以強化自身的遠洋和全球「藍海」部署能力。
報告呼籲，英國應強化與大英國協在各領域的連結，以捍衛此跨國組織代表的自由價值及以規則為基礎的國際秩序。
在南太平洋方面，中國去年與索羅門群島簽署安全協議，內容涵蓋允許共軍軍艦在當地停靠，加深外界擔憂中國將在當地興建軍事基地。
除了索羅門群島，根據以安全事務見長的美國智庫「蘭德公司」（RAND Corporation）去年12月發布的一份報告，巴布亞紐幾內亞、斐濟和東帝汶是較有可能出現中國軍事基地的南太平洋國家；Civitas報告則另外點名吉里巴斯（Kiribati）。
索羅門群島、巴布亞新幾內亞、斐濟、吉里巴斯都是大英國協成員國。
新聞來源
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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