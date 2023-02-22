普亭國情咨文斥西方威脅，暫退限武條約發核戰警告，北約秘書長指責：朝第三次世界大戰前進
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普亭警告，美國正在煽動要讓這場戰爭成為全球性衝突，他宣告俄羅斯將暫時中止參與莫斯科和華府於2010年簽署的New START，這是僅存唯一能限制俄、美軍備競賽的重大軍備管控條約。此一條約限制兩大核武強權能夠部署的戰略核彈頭數量，將於2026年正式到期。
普亭國情咨文斥西方威脅，暫退限武條約發核戰警告
（中央社）俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭24日滿一週年，俄國總統普亭（Vladimir Putin）昨（21）日發表國情咨文，除重彈舊調，指控西方煽風點火、威脅俄國，並宣布暫停參與「新戰略武器裁減條約」（New START）。
- 普亭國情咨文重彈舊調，控西方煽動衝突威脅俄國
普亭昨天發表國情咨文，矢言繼續在烏克蘭作戰，並指控美國領導的北大西洋公約組織（NATO）煽動衝突，誤以為能打敗俄國。
普亭矢言「有系統地」推動在烏克蘭的攻勢，「我們會一步一步、謹慎並且有系統地解決眼前的目標」。
- 普亭宣布暫退美俄限武條約，美國稱非常不幸
普亭昨天也宣布暫停參與全球兩大核子強權美國與俄羅斯之間僅存的軍備管控條約New START，並且警告華府，俄羅斯新的陸基戰略核武已經投入戰鬥任務。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，俄羅斯決定暫停參與美俄New START條約是「非常不幸而且不負責任」作法，但強調美國仍然願意就此議題協商。
- 普亭倡俄羅斯經濟轉向亞洲，不再以西方馬首是瞻
普亭昨天還說，自1991年蘇聯解體以來，俄羅斯曾轉向西方，現在俄羅斯將擺脫西方的「狼性」習慣並轉向亞洲，用他口中俄國本身獨特的文明為基礎，來打造自身經濟。
《英國廣播公司》（BBC）報導，普亭並提及要延伸跟蒙古國、中國的公路，以增加俄國與東亞的連結；還希望發展一條南北向國際走廊，改善與印度、伊朗和中東的聯繫。
- 普亭以遭威脅作為侵烏藉口，美指責荒謬
美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）昨天形容，普亭以指控西方威脅俄國作為全面入侵烏克蘭的藉口，作法「荒謬」。
蘇利文對記者說：「沒有人進攻俄羅斯，所謂俄羅斯受到烏克蘭或任何國家某種軍事威脅的念頭荒謬。」
烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則表示，普亭的演說顯示他已經跟事實脫節。
- 拜登閃電訪烏，俄國鷹派憤怒難堪
美國總統拜登昨天無預警訪問烏克蘭，令許多俄羅斯軍事圈鷹派憤怒且難堪。
俄羅斯記者馬丹（Sergey Mardan）於個人的Telegram上尖酸回應：「拜登人在基輔，這是對俄羅斯明明白白的羞辱。」俄國退役軍人、前聯邦安全局（Federal Security Service）官員葛金（Igor Girkin）甚至表示，拜登搞不好已悠哉造訪過烏東前線。
對許多人來說，美國總統安全且有技巧地訪問烏克蘭，是俄軍行動氣力漸衰的另一個象徵。
克里姆林宮坦言，正「密切」關注拜登對烏克蘭和波蘭的訪問。
- 代烏克蘭訓練軍人抗俄，英王查爾斯三世親自視察
俄羅斯對烏克蘭大規模入侵近一年之際，英國國王查爾斯三世（King Charles III）前天前往英格蘭西南部，視察烏克蘭軍人在當地接受的壕溝戰訓練。
英國軍隊上週表示，他們已達到在6個月內訓練1萬名烏克蘭士兵的目標，讓那些缺乏實際經驗的軍人，學會在前線作戰必須會的技能。
- 豹2戰車像「賓士」，烏軍：烏克蘭終將勝利
隨著西方向烏克蘭提供各式裝甲車及戰車，許多烏國士兵開始接受培訓。一名在德國受訓的烏克蘭士兵說，「豹2」戰車就像「賓士」，盼能為烏克蘭在戰爭中取得突破。
在烏克蘭政府和許多盟邦施壓數週後，德國上個月批准運送豹2戰車給烏克蘭。基輔當局認為，重型武器對擊退俄羅斯入侵至關重要，但莫斯科批評此舉是不必要的挑釁。
- 俄羅斯召美國駐俄大使，要求從烏克蘭撤出軍援
俄羅斯外交部昨天召見美國駐俄大使崔西（Lynne Tracy）遞交外交照會，要求美國從烏克蘭撤出「士兵和裝備」，這是指西方對烏克蘭的軍事援助。
根據聲明：「俄方特別指出，為了緩和局勢，華府應採取措施確保撤出美國－北約的士兵和裝備，並停止抗俄行動。」
- 俄全面入侵近一年，聯合國：烏克蘭逾8000平民喪生
聯合國人權辦公室今天表示，自俄羅斯近一年前全面入侵以來，烏克蘭已有超過8000平民遇害，而且這個數據只是「冰山一角」，還有數千人被認為已經喪生。
最新的死亡人數與2月稍早公布的7199人相比，大幅向上修正。聯合國人權辦公室還說，約90％的罹難者死於爆炸性武器。
- 白羅斯：大量烏克蘭軍隊集結邊境，危及國安
白羅斯昨天表示，大量烏克蘭軍隊在白俄邊境附近集結，並警告這對白羅斯安全構成威脅。
前蘇聯成員國白羅斯去年允許俄軍借用國土，作為侵烏的跳板。白羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）上週表示，願意再次提供國土給俄軍集結。
基輔數個月來一直表示擔心白羅斯可能會加入戰爭，這一潛在威脅迫使烏軍在東部和南部與俄軍交戰的同時，還調動軍隊保衛烏北。
普亭再以核武恫嚇，宣告退出美俄條約持續對烏克蘭作戰
（中央社）俄羅斯總統普亭昨天針對烏克蘭問題向西方發出核戰警告，暫停參與和美國間一項雙邊核武管控條約，宣布新的戰略系統已投入戰鬥任務，並且警告莫斯科可能恢復核武測試。
去年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭，引發與西方之間自1962年古巴飛彈危機以來最大規模的對抗。俄烏衝突即將屆滿一年之際，《路透社》報導，普亭昨天表示，俄羅斯將會達成這場戰爭的目標，同時指控西方試圖摧毀俄羅斯。
普亭警告，美國正在煽動要讓這場戰爭成為全球性衝突，他宣告俄羅斯將暫時中止參與莫斯科和華府於2010年簽署的New START，這是僅存唯一能限制俄、美軍備競賽的重大軍備管控條約。
此一條約限制兩大核武強權能夠部署的戰略核彈頭數量，將於2026年正式到期。
普亭告訴俄羅斯政治和軍事菁英：「我今天被迫宣布，俄羅斯中止參與新戰略武器裁減條約。」
普亭在沒有提供證據的情況下表示，華府部分人士正在考慮恢復核試爆，因此若有必要，俄羅斯國防部和核能公司應該準備好進行核武測試。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
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富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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