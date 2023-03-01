BBC記者探究美中科技戰衝突焦點——荷蘭光刻機巨頭艾斯摩爾
我們想讓你知道的是
戰略分析師表示，美國很希望阻止中國在晶片技術方面的追趕：「美國已經改變了目標，從與對手保持好幾代技術的優勢，到必須保持盡可能大的領先優勢。這也可能意味著必須盡可能地讓對手處於落後的劣勢。」報導稱，荷蘭和美國當局已經就艾斯摩爾的出口達成了協議，但細節尚未公布。
從外面看，它就像一座普通的公司大樓，用了大量的玻璃和鋼鐵建造，但這座位於荷蘭南部的工廠屬於艾斯摩爾（ASML），從這裡生產製造的機器絕非普通。
事實上，這裡的技術非常先進，在國際市場有很大的需求量，以至於艾斯摩爾成為歐洲最有價值的技術公司。
這家工廠究竟製造的是什麼呢？
艾斯摩爾設計和製造的機器用來生產製作計算機晶片，但它們生產的計算機晶片可不是普通的計算機晶片。
艾斯摩爾的機器能生產世界上最先進的計算機晶片，而且它所擁有的晶片生產技術在世界上獨一無二。
這種有效的壟斷意味著艾斯摩爾公司有世界上最嚴格的企業安保措施，嚴守機器如何運作生產的商業機密。
儘管如此，我們還是被安排參觀了它的工廠，並了解了它的基本生產過程。
微晶片是通過在矽晶圓上一層一層地建立複雜的晶體管或微型電子開關而製成的。
它們是用光刻系統列印出來的，在列印過程中光被投射到這些微型開關的設計圖案上。
然後使用先進的光學技術對光線進行收縮和聚焦，並將圖案蝕刻在光敏矽片上。
正是這個圖案形成了矽晶片的電路，最終可能出現在電腦、電話或任何其他你所能想到的電子設備中。艾斯摩爾最先進機器的關鍵技術在於，它們可以通過產生超細的，僅13.5納米的極紫外光在微小範圍內工作。
艾斯摩爾的桑德・霍夫曼（Sander Hofman）把這種技術與使用不同筆尖的筆相比。「由於波長很小，你就好比是在用很細的線畫這些集成電路的線條，而不是用老一代的機器，像是用很粗的馬克筆在畫。」
用如此精細的電路在矽上蝕刻的能力也就意味著可以在矽上添加更多的元件，這反過來又意味著電子設備可以在保持相同尺寸的情況下擁有更多的處理能力和更多的內存。
機器在真空中運行，因為蝕刻晶片的整個過程可能會受到最微小的雜質，比如皮膚顆粒的破壞。
當我們參觀工廠時，技術員布拉姆・麥提森（Bram Matthijssen）正在組裝艾斯摩爾的一項最新設計，他所工作的環境堪稱地球上最清潔的。
「有些時候，我們必須在手套上戴上手套，以確保我們不會留下任何指紋，確保我們不會把任何額外的灰塵帶入機器。」
他說：一個手指印就能對機器造成重大損害。
機器本身是非常龐大和複雜的。一台極紫外光（EUV）機器的組裝和交付可能需要一年時間。
去年，公司只交付了50台最高規格的機型，而總共交付的機器也僅400台。
這些銷售，加上管理和升級現有機器的收入，使該公司去年賺了227億美元。
他們正在籌備的訂單價值是這個數字的兩倍。銷售的增長意味著員工人數的增長，在過去的12個月裡生產員工也增加了三分之一。
技術研究公司CCS Insights的顧問韋恩・林（Wayne Lam）說，艾斯摩爾製造的機器需要幾年甚至幾十年的時間來開發和完善。
艾斯摩爾從21世紀初就開始研究其最高規格的機器，該領域的其他公司要想趕超需要做相當大的努力。
他說：「我相信競爭已經在進行中⋯⋯然而，在短期內，還沒有任何對手能與艾斯摩爾真正展開競爭。」
對於這家曾被《英國廣播公司》（BBC）描述為「名不見經傳」的公司來說，這應該不是壞消息。霍夫曼先生把BBC的這句評論印在了衣服上。
作為全球電子行業的一個重要組成部分，艾斯摩爾公司可謂樹大招風。
目前這家公司發現自己陷入了美國和中國之間的競爭。
中國長期以來一直想製造最先進的計算機晶片，為此它需要艾斯摩爾的機器。
但自2019年以來，美國實際上一直在阻撓艾斯摩爾向中國出口這些機器。
海牙戰略研究中心的戰略分析師喬里斯・提爾（Joris Teer）說，美國很希望阻止中國在晶片技術方面的追趕。
他說：「美國已經改變了目標，從與對手保持好幾代技術的優勢，到必須保持盡可能大的領先優勢。這也可能意味著必須盡可能地讓對手處於落後的劣勢。」
有報導稱，荷蘭和美國當局已經就艾斯摩爾的出口達成了協議，但細節尚未公布。
這一消息公布後艾斯摩爾在回應的聲明中表示，在立法得以實施之前，任何限制出口的行動都需要相當長的時間。
從長遠來看，艾斯摩爾首席執行官彼得・溫寧克（Peter Wennink）認為公司業務不會受到出口限制的嚴重影響。
他說：「如果半導體不能在中國製造，它們將在韓國、美國、歐洲或台灣製造。因此，我們的這些機器最終都是要外銷出去的，因為世界需要這種能力。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
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跟著全家友善食光，響應環保也照顧荷包！
我們想讓你知道的是
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以科技輔助，降低剩食浪費
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由於這樣的機制既能減少食物浪費，又能替消費者省荷包，推出之後，立刻大受好評。隨著市場的需求擴大，以及科技系統的進步，2021年全家更在APP推出了「友善食光地圖」，想要購買特定商品的民眾，只要拿起手機，就能查詢各家分店的友善食光商品與數量，也可以依常去的店家名稱，或是喜歡的品項來搜尋分店庫存。不過超商人潮與商品的流動性大，每次更新不一定即時，數量雖可作為參考，但最終還需以店家的現場狀況為準。
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- 查詢友善食光地圖：https://bit.ly/3CViuLc
友善環境也落實社會責任
在全家的大力推廣下，友善食光服務已使每月平均減少的剩食達到370公噸，若依官方公告的一噸廢棄物所產生的碳排量來換算，相當於每月為地球減少了120公噸碳排量。這樣以科技結合零售產業，達到友善環境的服務，也讓全家在2022年，陸續獲得《數位時代》創新商務的最佳產品創新獎、第18屆《遠見雜誌》企業社會責任獎，以及《哈佛商業評論》數位轉型獎、ESG特別獎與卓越營運轉型獎。
其中值得一提的是，全家便利商店為《遠見雜誌》歷屆企業社會責任獎中，首次獲獎的零售通路品牌，評審團表示，全家以活用科技，設計出減少浪費食物的方式，除了能降低超商剩食問題，更能帶動其他業者投入，促進產業變革，相當具有長期發展的潛力。
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去年首次的植樹活動，因為大家的踴躍參與，目標積分很快就達標，而全家也已在基隆潮境公園，種下了1000株樹苗。第二次的種樹活動，則是選擇在宜蘭「壯圍沙丘生態園區」附近沙丘進行，此區由於臨海、植被不足，常有大量風吹砂、海水倒灌的問題，因此希望能透過種植海岸林，達到攔截飛沙、防止淹水，以及防風的功能。
第三波的友善食光種樹活動，目前仍持續進行中，同樣是只要在活動期間內，購買任一份友善食光商品，就可以獲得一積分，當全體會員集滿1700萬積分，全家便利商店即會再繼續種植1000棵樹，將這份愛護地球的善意，持續傳遞下去。
下次要買東西之前，不妨先打開全家App點選「友善食光」，看看鄰近的店家，有沒有喜歡的友善食光商品，讓你在填飽肚子之餘，也能順手支持環保。
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- 集章時間：111/10/19 - 112/3/21