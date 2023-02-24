2023/02/24,
國際

俄烏戰爭一週年，中國向俄羅斯提供了哪些方面的支持？

俄烏戰爭一週年，中國向俄羅斯提供了哪些方面的支持？
習近平和普亭探討加深俄中關係。Photo Credit: Reuters / BBC News

我們想讓你知道的是

俄羅斯入侵烏克蘭之後招致經濟制裁，莫斯科一直在試圖減輕制裁引發的影響。同時，中國成為俄羅斯日益重要的貿易夥伴。美國現在說，北京正在考慮向俄羅斯提供武器和彈藥，中國強烈否認這一指控。從數據來看，究竟哪方的說法較趨近真相？

俄羅斯入侵烏克蘭之後招致經濟制裁，莫斯科一直在試圖減輕制裁引發的影響。同時，中國成為俄羅斯日益重要的貿易夥伴。

美國現在說，北京正在考慮向俄羅斯提供武器和彈藥，中國強烈否認這一指控。

中國是否在向俄羅斯提供武器？

中國一直在擴大其軍事生產能力，現在是世界第四大武器出口國。

「中國的武器現在越來越先進，」斯德哥爾摩國際和平研究所的西蒙．韋澤曼（Siemon Wezeman）說。「例如，中國的無人機就是俄羅斯非常感興趣的一個領域。」

美國表示，中國公司已經向俄羅斯提供了「非致命性支持」，並且掌握的新消息表明北京可能很快會向俄羅斯提供「致命性支持」。

國際戰略研究所（International Institute of Strategic Studies）經濟制裁問題專家瑪麗亞．沙吉娜（Maria Shagina）說，中國沒有公開向俄羅斯提供武器，但可能正在秘密向俄羅斯出售可用於軍事目的的高科技產品。

「有證據表明，中國是俄羅斯最大的半導體出口國，通常是透過香港和阿聯酋的空殼公司出口。」她說。

「一些中國公司也在提供民用無人機，利用軍事和民用目的之間的灰色地帶。」

總部設在美國的先進防務研究中心表示，中國公司可能會向俄羅斯提供用於防空導彈雷達的電子零件。

美國還對一家中國公司實施了制裁，華盛頓指該公司提供衛星圖像、支持在烏克蘭作戰的俄羅斯僱傭軍。

俄羅斯最重要的貿易夥伴

一年前俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家對俄羅斯實施了嚴厲制裁，包括禁止進口石油和出口高科技產品。

許多西方公司完全切斷了與俄羅斯的聯繫，俄羅斯與美國、英國和歐盟國家的貿易在2022年期間大幅度下滑。

中俄貿易

Photo Credit: BBC News

然而，中國與俄羅斯的整體貿易額在2022年達到了創紀錄的1900億美元，同比增長了30％。

俄羅斯從中國的進口增長13％，達到760億美元，對中國的出口增長43％，達到1140億美元。

隨著俄羅斯與西方國家的貿易在2022年暴跌，中國在很大程度上成為莫斯科最重要的貿易夥伴。

中俄貿易

Photo Credit: BBC News

中國從俄羅斯購買了多少石油和天然氣？

俄羅斯幾乎一半的年收入來自石油和天然氣，隨著制裁生效，俄羅斯對歐盟國家的銷售在過去一年中急劇下降。缺口相當大的一部分，透過增加對亞洲的銷售彌補。

2022年，俄羅斯向中國出口的液化石油氣（LPG）是前一年的兩倍。它還透過西伯利亞「力量」管道增加輸送了50％的天然氣、10％的原油。

LNG 終端第二期建設

Photo Credit: Getty Images / BBC News

位於天津的這個設施接收從俄羅斯進口的液化天然氣

由發達國家組成的G7集團以及歐盟和澳洲，試圖對俄羅斯海運石油價格施加全球上限，但中國拒絕遵守並以市場價格購買俄羅斯原油。

北京和莫斯科還有進一步發展能源關係的長期計劃。

兩國已同意建造一條新的天然氣管道（西伯利亞力量二號）。現有的管道於2019年開始運營，合約為期30年，總價值超過4000億美元。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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