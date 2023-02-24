俄烏戰爭一週年，中國向俄羅斯提供了哪些方面的支持？
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俄羅斯入侵烏克蘭之後招致經濟制裁，莫斯科一直在試圖減輕制裁引發的影響。同時，中國成為俄羅斯日益重要的貿易夥伴。美國現在說，北京正在考慮向俄羅斯提供武器和彈藥，中國強烈否認這一指控。從數據來看，究竟哪方的說法較趨近真相？
俄羅斯入侵烏克蘭之後招致經濟制裁，莫斯科一直在試圖減輕制裁引發的影響。同時，中國成為俄羅斯日益重要的貿易夥伴。
美國現在說，北京正在考慮向俄羅斯提供武器和彈藥，中國強烈否認這一指控。
中國是否在向俄羅斯提供武器？
中國一直在擴大其軍事生產能力，現在是世界第四大武器出口國。
「中國的武器現在越來越先進，」斯德哥爾摩國際和平研究所的西蒙．韋澤曼（Siemon Wezeman）說。「例如，中國的無人機就是俄羅斯非常感興趣的一個領域。」
美國表示，中國公司已經向俄羅斯提供了「非致命性支持」，並且掌握的新消息表明北京可能很快會向俄羅斯提供「致命性支持」。
國際戰略研究所（International Institute of Strategic Studies）經濟制裁問題專家瑪麗亞．沙吉娜（Maria Shagina）說，中國沒有公開向俄羅斯提供武器，但可能正在秘密向俄羅斯出售可用於軍事目的的高科技產品。
「有證據表明，中國是俄羅斯最大的半導體出口國，通常是透過香港和阿聯酋的空殼公司出口。」她說。
「一些中國公司也在提供民用無人機，利用軍事和民用目的之間的灰色地帶。」
總部設在美國的先進防務研究中心表示，中國公司可能會向俄羅斯提供用於防空導彈雷達的電子零件。
美國還對一家中國公司實施了制裁，華盛頓指該公司提供衛星圖像、支持在烏克蘭作戰的俄羅斯僱傭軍。
俄羅斯最重要的貿易夥伴
一年前俄羅斯入侵烏克蘭後，西方國家對俄羅斯實施了嚴厲制裁，包括禁止進口石油和出口高科技產品。
許多西方公司完全切斷了與俄羅斯的聯繫，俄羅斯與美國、英國和歐盟國家的貿易在2022年期間大幅度下滑。
然而，中國與俄羅斯的整體貿易額在2022年達到了創紀錄的1900億美元，同比增長了30％。
俄羅斯從中國的進口增長13％，達到760億美元，對中國的出口增長43％，達到1140億美元。
隨著俄羅斯與西方國家的貿易在2022年暴跌，中國在很大程度上成為莫斯科最重要的貿易夥伴。
中國從俄羅斯購買了多少石油和天然氣？
俄羅斯幾乎一半的年收入來自石油和天然氣，隨著制裁生效，俄羅斯對歐盟國家的銷售在過去一年中急劇下降。缺口相當大的一部分，透過增加對亞洲的銷售彌補。
2022年，俄羅斯向中國出口的液化石油氣（LPG）是前一年的兩倍。它還透過西伯利亞「力量」管道增加輸送了50％的天然氣、10％的原油。
由發達國家組成的G7集團以及歐盟和澳洲，試圖對俄羅斯海運石油價格施加全球上限，但中國拒絕遵守並以市場價格購買俄羅斯原油。
北京和莫斯科還有進一步發展能源關係的長期計劃。
兩國已同意建造一條新的天然氣管道（西伯利亞力量二號）。現有的管道於2019年開始運營，合約為期30年，總價值超過4000億美元。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
我們想讓你知道的是
總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料