武漢醫保抗議：政府為什麼要改革？退休老人為什麼會反對？
我們想讓你知道的是
老百姓把個人帳戶的資金視為私有財產，再加上這部分資金少，在可住院、可不住院的情況下，會選擇住院，享受共享帳戶的報銷，造成中國醫保的住院率顯著偏高（武漢住院率多年超過20％），社保基金壓力太大，2020年中國只有六省的職工養老保險基金有盈餘，其他基本都入不敷出。
2月8日和15日，中國湖北省武漢市兩次爆發退休老人為主的抗議活動。起因是武漢開展的醫保改革，使參保人的個人醫保帳戶每月到帳的錢從兩百多元下降到80多元，退休老人認為此舉損害了自身利益，因此上街抗議，要求當局把政策調回改革前。
如果細看醫保改革的細節，不止是個人帳戶減少這麼簡單，這牽扯到1998年中國建立醫保制度之初的獨特設置，以及25年來醫保發展的積弊。
《BBC中文》採訪相關領域專家，梳理有關政策的細節，試圖回答兩個問題：為什麼要改革？退休老人為什麼會反對？
政府為什麼要改？
「中國的醫保制度很獨特，但不是獨創。」一位在中國從事財稅制度研究的學者向《BBC中文》介紹，在前總理朱鎔基時代，中國在各項社會保障制度上「補課」，醫保也在其中。作為後發國家，中國廣泛借鑒外國經驗，當時就決定在醫保上學習新加坡。
具體而言，每個醫保參與者有兩個帳戶：共享帳戶和個人帳戶。共享帳戶被稱為社會統籌，用以報銷住院費用和大病診療費用；而門診看小病和用藥，就依靠個人帳戶。
上述學者介紹，當初之所以看上這套制度，主要出於兩方面考慮，一方面個人帳戶兼顧靈活性，老百姓看小病更方便；另一方面，提高參保的積極性、獲得感，使當年從公費醫療改革為社會化醫保更平滑。
那麼在這套「共享帳戶和個人帳戶」的模式下，錢如何繳納，又如何劃分？
在改革前，假如武漢一位市民A先生，上一年度的平均月收入為1萬元，那麼他個人需要交納200元（即2％），而所在的公司需要額外幫他繳納800元（即8％），這樣他總共的醫療保險費為1000元。
每個月，A先生所在公司繳納的800元中的380元，以及他個人所交納的200元，共580元都納入個人帳戶；單位繳納的另外420元則納入社會統籌，即共享帳戶。不過中國的不同城市，根據發展程度，在基數和比例上有所不同。
「其實，醫保資金很大一部分都納入到個人帳戶，它只能算限制個人資金用途的一種強制醫療儲蓄，並不具備保險『共濟』的功能。」上述學者介紹，隨著中國城鎮化和經濟水平的快速發展，這種模式的弊病也快速顯現——
年輕少病者，個人帳戶上累計大量資金；年老多病者，需要經常看門診者，個人帳戶的資金則不夠用。比如武漢官方稱，全市60％以上的個人帳戶沉澱資金趴在年輕和健康群眾的帳戶上。
老百姓把個人帳戶的資金視為私有財產，再加上這部分資金少，在可住院、可不住院的情況下，會選擇住院，享受共享帳戶的報銷，造成中國醫保的住院率顯著偏高（武漢住院率多年超過20％），社保基金壓力太大，2020年中國只有六省的職工養老保險基金有盈餘，其他基本都入不敷出。
少病者的個人帳戶累計大量資金後，出現商家鑽漏洞，允許用這部分資金購買米、麵、油等非醫療物資，進一步削減了其醫療保障功能。
因此，中國希望改革醫保體系中的「個人帳戶」，並在2021年由國務院發佈了《關於建立健全職工基本醫療保險門診共濟保障機制的指導意見》，開啟了這一輪改革。
湖北、江蘇、遼寧等省都在今年初開啟改革。
上述財稅學者表示，取消「個人帳戶」是決策者的共識，各國的醫保制度中也鮮有這類設置，只有改了，才能實現醫保資金的效益最大化。「但政府也意識到，這樣改很難，所以採取漸進式改革，沒有一下子取消個人帳戶，而是減少了劃入的比例，否則比現在還麻煩。」
武漢的老人為什麼抗議？
在去（2022）年中國國務院的政策指導下，今年2月1起，武漢自己的改革正式生效。
「其實各地改革的細節雖有不同，但都是一個主線——『權宜置換』。」上述學者介紹，換句話說，原本每月劃入個人帳戶的錢減少了，但是原本需要個人帳戶負擔的門診費用可以按照50％的比率報銷。
還用A先生的例子，在新政下，單位替他繳納的部分全部計入統籌帳戶，個人每月繳納的200元還會劃入個人帳戶。這意味著他每月個人帳戶收入，從580元變為200元。但他看門診的費用可以報銷50％。
已退休人員則不再需要繳納社保，只需按月領取個人帳戶的份額，改革前每月劃入個人帳戶的是286元；改革後按照上一年養老金平均水平2.5％，即每月83元，但可以享受更高的60％的報銷比例。
「所以其實政府想到退休人員會對改革更敏感，改革後的措施對他們還有傾斜，各地在報銷比例上都提高了5-10％。」上述學者稱，長期以來中國退休人員的醫療花費是在職人員的四倍，所以其實對於退休人員如果總體算來更有利。
之所以這次改革反彈這麼大，主要還是抗議者的「被剝奪感」。「每月到帳的錢，切切實實地減少了，未來得病能報銷的錢，還未發生，看不見摸不著。」上述學者進一步表示，再有退休人士可能需要經常去藥店買藥，相比門診報銷比例，更看重隨時去藥店買藥劃用個人帳戶的便捷。即便政府說未來會納入更多藥店進入報銷體系，但報銷依然要按比例，自己需要部分負擔。
「武漢這次還比較激進的是，把靈活就業人士，也就是個體戶的個人帳戶直接取消了，因為他們沒有企業代繳的部分，這樣更加劇了『被剝奪感』，江蘇就好一些，階梯式一步步，因為國家給了三年轉型期。」上述學者說，可能抗議之後，武漢會推出一些緩和的措施，但大方向不會變，個人帳戶將越來越弱化。
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。