(2/24)中國「白紙運動」抗議者遭秋後算帳失蹤被捕，觀察人士稱北京當局「殺雞儆猴」
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觀察人士認為，北京希望通過抓捕行動釋放一個信號。人權活動人士滕彪將其稱之為「殺雞儆猴」。「他們希望抓到他們認為是領導者和組織者的人，那些起領導作用的人將受到嚴厲懲罰。」他說道，並補充稱中國當局的本能是查明在抗議活動背後是否有「西方敵對勢力」。
隨著中國宣布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情防控取得勝利，去（2022）年11月反對「清零」政策的標誌性抗議活動已經開始淡出人們的記憶。
儘管整個國家已向前邁進，但許多參與示威活動的人卻失蹤了。他們在當局悄悄加強對異議人士的打擊行動中被帶走。
在所謂的「白紙運動」中，有數以千計的人在街頭集會，在夜晚手舉白紙反對新冠封控政策。這種對執政的中國共產黨及其領導人習近平的批評相當罕見。
當時警方並未進行大規模拘留。但中國活動人士表示，在幾個月後的現在，有眾多抗議者被警方拘留。一家組織估計，已經有100多人身陷囹圄。
國際人權團體和外國大學呼籲當局釋放抗議者。人權組織公布了據稱是被拘留者的名單，包括那些在北京及上海、廣州和南京等多個城市參與抗議的人。
中國當局尚未就有關拘留問題置評，但通過採訪部分抗議者的朋友和律師，《BBC》得以核實在北京被捕的12人的姓名。
這些人中至少有五人已被取保候審。在仍被拘留的人中，四名女性——曹芷馨、李思琪、李元婧和翟登蕊——已因「尋釁滋事」被正式批捕。這是一項惡名遠揚的模糊控罪，最高刑期為五年，批評者稱這一指控經常被用來壓制異見。
「他們不是活動人士」
許多被捕者受過良好教育，其中一些人曾就讀於英國和美國的大學，他們的身份包括作家、記者、音樂家、教師和金融業專業人士。
北京的大多數被拘留者源自一個鬆散的朋友圈，他們都熱愛藝術，經常在讀書會、電影放映會和沙龍上見面。
其中的許多人是女性，有報導稱，警方曾詢問她們是否是女權主義者或參與過「女權活動」。近年來，中國當局對女權活動人士的打擊或審查愈演愈烈。
雖然這些人具有社會意識，一些成員也對「#MeToo」運動的人物「弦子」表示過支持，但她們的朋友堅持認為，她們並非活動人士。
「她們只是一群關注社會的年輕人……我的朋友不僅對女權感興趣，還對人權和弱勢群體的權利感興趣。這與女權相關的活動無關。」其中一名被拘留者的朋友說。
11月27日，這個圈子中的幾名女性參加了在北京亮馬河舉行的公開悼念活動。
該活動是當天晚上中國多地民眾自發舉行的活動之一，以悼念震驚全國的烏魯木齊公寓樓大火中的受害者。當時，許多人認為新冠封控措施是受害者沒有能及時逃生的一部分原因，但當局否認了該說法。
當晚的悼念活動後來演變成一場和平抗議，人們舉起表達沮喪的象徵——白紙。
「這個環境壓抑太久了。他們去的時候並不認為自己在參加一場運動。他們認為這只是一種情緒發洩的方式。」另一位朋友說。
「他們沒有與警察發生衝突，也沒有表達激進的觀點。所以他們不認為這很嚴重。」
他們的朋友表示，鑒於中國通常會迅速壓制抗議活動，他們幾乎沒有做任何事情來保護自己的身份。
目前尚不清楚警方如何找到這個圈子的參與者，但有報導稱，警方利用了監控攝影鏡頭和面部識別軟體追蹤抗議者，並搜查了被捕者的手機。
其中一名被拘留者創建了一個Telegram群組，該群組從幾個成員擴大到60多人。而他們中的許多人使用了實名登記的電話號碼。兩天後，他們中的一些人接受了警方的訊問。
「她被帶走時，我們正在打電話。」一名被拘留者的男朋友說。「她告訴我，她的一些朋友被帶走失聯了。她正想從手機上刪掉一些東西，但還沒刪完就被帶走了。」
據活動人士稱，在12月和1月，抓捕行動似乎在加速，因為有一個接一個的朋友被拘留。
曹芷馨在被捕之前，給她的朋友們發了一段自己面對鏡頭說話的影片。影片中還附帶有解釋，稱該片將在她失蹤時在網上公之於眾。
「我們的同胞遇難時，（我們）有合理的情緒想要表達。」曹芷馨在這段已在海外社交媒體廣為流傳的影片中說道。「我們不想憑空被消失……如果僅僅是因為我們出於同情去了悼念現場，那麼這個社會還有多少可以容納我們情緒的空間？」
關注和譴責
隨著該事件在國際社會引起關注，多個人權團體和教育機構呼籲北京釋放這些參與者。倫敦大學金史密斯學院（Goldsmiths）向《BBC》證實，李思琪曾是該校的學生，校方對她的福祉「深表關切」。
「我們對壓制言論自由的行為表示最強烈的譴責，並呼籲中國當局立即釋放所有與悼念活動有關的被拘留者。」一名金史密斯學院的發言人說。
她補充說，該校校長已經致信中國駐英國大使鄭澤光。中國大使館尚未回應《BBC》的查詢申請。
芝加哥大學和新南威爾士大學也證實，有曾在該校就讀的學生被捕。新南威爾士大學給《BBC》的一份聲明呼籲，在「充分尊重法律原則和普遍人權」的情況下解決該問題。
無國界記者（Reporters Without Borders）組織指出，包括李思琪在內的四名被拘留者是記者，指她們的被捕是「向那些認為即使與官方說法相悖也應報導事實訊息的人發出的又一個令人恐懼的訊息」。
人權觀察（Human Rights Watch）組織表示，這一事件表明「中國的年輕人正為敢於為自由和人權發聲付出沉重的代價」。該組織補充說，中國當局還威脅了試圖支持被拘留者的律師和朋友。
「殺雞儆猴」
觀察人士認為，北京希望通過抓捕行動釋放一個信號。人權活動人士滕彪將其稱之為「殺雞儆猴」。
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管制加熱菸辦法過於草率 反菸團體：若不修正，加熱菸擴張速度恐高於電子煙
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總統府於今年2月15日公告修正菸害防制法後，國健署隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，並預告加熱菸為指定菸品，但預告期縮短僅剩7天，引發不少質疑聲音。
爭議不斷的菸害防制法相關修正草案，正式在今（2023）年的1月12日，經過立法院三讀通過，總統府也隨即在2月15日公布修正菸防法。在修正後的菸防法中，為了管理「加熱菸」，特別增訂「指定菸品健康風險評估審查辦法」，並在第五條中明確指出，加熱菸在審查過程中必須提供相關資料，佐證其健康風險未高於國內已販賣之紙菸。
同時，國健署也隨即提出「指定菸品健康風險評估審查辦法草案」，另預告加熱菸為指定菸品，將一般60天的預告期，縮短至僅剩7天。由於健康風險評估在菸防法修法期間就曾引發空白授權爭議，如今審查辦法公布後，再次引來各方質疑聲浪。
「健康風險評估審查」具誤導性 立委質疑：缺乏在地數據，審查徒具形式
菸防法修法以來，許多專家、學者、醫生先後提出，「健康風險評估」一詞具有誤導民眾的風險。消費者文教基金會名譽董事長游開雄、立法委員陳椒華、董氏基金會林清麗主任皆表示，「健康風險評估」是專為開放加熱菸所設立的機制。臺大醫院家醫部郭斐然醫師亦曾說明過：「菸品本身不存在『健康』的性質，因此不應該使用『健康風險評估』的字眼，誤導民眾認為只要通過評估，就等於健康。」而在公共政策網路參與平台上，也有許多民眾留言，表示「衛福部怎麼會為菸商背書呢？有菸品是健康的嗎？」、「菸品通過健康風險評估機制就比較健康嗎？根本就是無稽之談。」，甚至有網友直指該審查是為了讓人能誇口說「我抽加熱菸我驕傲」嗎？
該健康風險評估審查辦法草案中，共有11條辦法，其中第3條規定：「業者應具備審查文件，包括健康風險研究資料、與其他菸品健康風險之比較，原料、添加物及其他成分資料、排放物資料、前兩項物質檢驗方法資料、加工方法、成癮性研究資料、致未滿20歲之人及初始吸菸者使用該產品研究資料，最小單位排放尼古丁、焦油含量等。」立委陳椒華指出，要建立完整的流行病學資料庫，需要長時間的累積。至於加熱菸、電子煙在台灣的時間還不夠長，並不具有足夠規模的數據資料庫，因此「健康風險評估審查辦法」草案中的審查，僅僅只是要求業者提供菸商的既有資料，卻也使得審查淪為徒具形式的紙上作業而已。對此，應針對相關法規予以修法，要求廠商在上市後續仍定期補充更完整的數據資料。而針對預告期只有7天一事，陳椒華委員認為相當不合理，已行文要求國健署延長預告期，並要求在北中南地區皆舉辦公聽會。
法律空窗加熱菸公然違法、護航質疑聲浪四起
除了名稱的爭議、條文與實踐之間的巨大差異，健康風險評估審查辦法草案的公告期限，從一般常見的60天竟縮短至7天，招來各界批評，令人質疑中央做法標準不一，企圖以縮短公告時間的方式草率通過，為菸商護航。
中央研究院法律學研究所副研究員吳全峰就曾指出，國健署以「盡速納管加熱菸」為由縮短預告期並不足夠，因為只要政府先將加熱菸公告為指定菸品，而非僅作預告，即使審查辦法尚待修定，也能先依新法禁止其製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告，避免法律空窗期。台灣拒菸聯盟也於昨(21)日表示，目前加熱菸與電子煙都是違法產品，衛生主管機關應依法確實取締，而非縱容菸商肆無忌憚設置「加熱菸台灣官方網站」，進行違法行銷。
健康風險評估成加熱菸宣傳？ 專家、立委齊呼籲：國健署應回應相關質疑
另外，根據健康風險評估審查辦法草案的內容，加熱菸品將要以何種名稱審查與上市，依然不明。林清麗主任指出，美國加熱菸品牌一直以「I quit ordinary smoking.」（我戒除一般菸）作為宣傳，一方面直接誤導民眾加熱菸可以幫助戒菸，另一方面也暗示抽加熱菸可減少健康危害。此舉不但可能影響民眾戒菸意願，也違反新法第12條「禁止菸品促銷廣告」的規定。
日本加熱菸追蹤調查報告指出，15至19歲青少年使用加熱菸的比例，從2015到2017年，整體成長了3.3倍，非吸菸者使用加熱菸的比率，更是遽增13倍。韓國2017年開放成人使用加熱菸，一年後就有3%青少年曾經使用過，比電子煙的擴張還快。
衛福部公布的「菸品健康風險評估審查辦法」第三條第七項明定，指定菸品申請應檢附「致未滿二十歲之人及初始吸菸者，使用該產品之研究資料」；但是在第五條的核駁要件中卻漏掉要審查這項資料。使用「健康風險評估審查辦法」已成事實，對國人健康所造成威脅更是無法避免，林清麗主任、陳椒華立委都認為，現在唯一能做的，是期待我們能夠持續透過家長、校園、醫護的力量，讓國民認清菸害的危險性，更期待在不久的將來，能夠再次修法，完善每項具有潛在威脅的法條。同時，所有的拒菸團體以及有志立委，為防止「加熱菸是通過健康風險審查的減害菸品」此錯誤觀念被菸商快速運作宣傳，將持續強烈要求國健署回應至今所有國人與團體，對審查辦法草案的嚴重質疑。
參考資料