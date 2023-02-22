瓦格納集團首腦控俄軍事首長不提供彈藥「等同叛國」，白宮估計俄傭兵死傷逾3萬
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普里戈任明顯帶有怒氣，有時說話會提高音量。他譴責國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）兩位國家最高軍事首長，刻意造成武器短缺，使得在巴赫姆特一帶作戰的瓦格納部隊陣亡人數增加。
瓦格納首腦控俄軍事首長不提供彈藥，等同叛國
（中央社）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）21日指控，俄國國防部長和參謀總長不提供彈藥給他旗下的戰士，同時企圖摧毀瓦格納，並指這無異於叛國。
《路透社》報導，普里戈任曾是外燴商人，過去避免引起公眾注意，不過如今隨著一年前俄烏戰爭開打，他已扮演比較公開的角色。瓦格納集團是俄軍多月進攻烏克蘭頓內次克州（Donetsk）巴赫姆特鎮（Bakhmut）的先頭部隊。
普里戈任在社群平台Telegram個人頻道張貼的語音留言中說：「現在出現的根本是直接反對，無異於嚴重叛國。」
這是普里戈任兩天來第2次公布這樣的訊息，20日他不滿地表示，有些官員因對他有私人仇恨，而阻止瓦格納官兵獲得補給品。
普里戈任明顯帶有怒氣，有時說話會提高音量。他譴責國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）兩位國家最高軍事首長，刻意造成武器短缺，使得在巴赫姆特一帶作戰的瓦格納部隊陣亡人數增加。
他說：「參謀總長和國防部長大量下令，不僅不給瓦格納彈藥，也不提供空運協助。」
普里戈任多月來已批評高級指揮官不稱職，並指國防部企圖搶占瓦格納部隊在巴赫姆特一帶的戰功。
白宮：估計俄國瓦格納傭兵死傷逾3萬
美國白宮17日表示，俄羅斯去（2022）年2月24日揮師入侵烏克蘭以來，傭兵組織瓦格納集團死傷超過3萬人，其中約9000人陣亡。
路透社報導，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）17日在例行記者會說，據美方估算，去年12月以來在烏克蘭喪命的瓦格納士兵，有90％為囚徒。
柯比引述最新解密的情報指出，隨烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）戰況升溫，光是去年12月中以後的瓦格納陣亡人數，就占總數的一半。
他說，瓦格納集團過去幾天在巴赫姆特及周邊地區取得顯著進展，但這些目標是花好幾個月才達成，更付出「無法挽回的毀滅性代價」。
柯比說：「他們有機會在巴赫姆特拿下最終勝利，但這對他們來說不值，因為這裡不具實質的戰略價值。」還說烏軍將在整個頓巴斯（Donbas）地區維持強而有力的防線。
柯比告訴記者，瓦格納集團創始人普里戈任最近雖自稱不再招募囚犯赴烏克蘭作戰，但瓦格納集團實則重度依賴這些未經訓練或缺乏裝備的囚犯上戰場。
新聞來源
延伸閱讀
- CNN：瓦格納集團首腦名氣提升，普亭統治地位出現「模糊裂痕」
- 瓦格納傭兵親述戰場經歷，進退都死路一條，陣前脫逃遭鐵鎚爆頭處決
- 俄烏戰爭：招募罪犯參戰的俄羅斯僱傭軍「瓦格納集團」首領是誰？
- 「瓦格納集團」攻下蘇勒答爾，為何該傭兵組織能協助俄軍取得睽違數月的勝利？
- 4萬名罪犯投入烏克蘭戰場，傭兵組織「瓦格納集團」被美國列為「跨國犯罪組織」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（下）
我們想讓你知道的是
富山縣冰見市鄰接自古漁業興盛、被譽為漁獲寶庫的富山灣。本文上篇介紹了一年到頭都能吃到多種魚類的冰見漁港周邊的美食景點，下篇則要為大家介紹令人想專程拜訪的山丘上的酒廠、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的休息站等刺激五感的景點，一起深入了解冰見觀光的魅力吧。
離開海港，前往山丘上的酒莊
離海邊有點距離的小山丘上，有家冰見唯一的酒莊──「SAYS FARM」。該酒莊設立於2011年，開創理念為「製造出北陸生產的好酒」。現在種植了約18,000株葡萄樹，占地9ha。雖然全國各地都有該酒莊的粉絲，但因堅持使用自家栽種的葡萄而產量稀少，粉絲們也很常反映買不到。
目前除了酒莊裡的小店，稍後要介紹的「冰見番屋街」也能買到「SAYS FARM」的葡萄酒。廣大的酒莊裡還有能吃到冰見山珍海味的餐廳、每天限定一組客人的住宿、能一覽富山灣美景的花園等，就算是當天來回的旅行，也能渡過悠閒時光，著實令人醉心於冰見的多樣化。
Info
SAYS FARM；富山縣冰見市余川字北山238
0766-72-8288
體驗冰見的魚與漁業
位於冰見漁港旁邊，冰見市漁業文化交流中心內的「冰見之海探索館」，是以冰見漁業為主題的體驗型設施，旅客可以從這裡各式各樣的展示，學習到「天然漁場」富山灣的特長、冰見魚的冷知識，以及越中式定置網的奧秘等多樣的知識與體驗。各位不妨抱持著探討冰見魚美味秘密的心前來拜訪。
設施內還有富山獨有的體驗──「魚糕繪畫體驗」，源自於富山的風俗習慣，當地人會在魚糕上畫畫當作宴席上的伴手禮。可以像裝飾蛋糕一樣在魚糕上畫上喜歡的圖案，做出專屬自己的原創魚糕。蒸好的魚糕也能當成土產帶回家，當作旅行的紀念剛剛好。
Info
冰見市漁業文化交流中心（冰見之海探索館）；富山県冰見市中央町7-1
0766-74-8018
※「魚糕繪畫體驗」的詳情請洽詢冰見市觀光協會（0766-74-5250）。
冰見美食齊聚一堂
位於海港沿岸的道路休息站「冰見番屋街」裡，集結了21家土產店及10家餐飲店，是冰見的觀光的中心點般的存在。
從使用直接從冰見漁港運來的魚的迴轉壽司店，到清晨現捕的新鮮魚類、繁複工程的加工食品等，這裡聚集了能品嚐富山灣海中珍味的店舖。此外，冰見烏龍麵、冰見牛、冰見咖哩等當地美食也頗受好評。
這棟建築物的店名叫「番屋」（漁夫作業用的小房間），設計也是以「番屋」為原型。佔地的一角設置了免費的足湯，隔著馬路的對面則是有「冰見溫泉鄉總湯」，在這裡能眺望大海，舒緩旅途的疲憊。從餐點到土產應有盡有，還能稍作小憩，行程裡一定要安排來這裡一趟。
Info
冰見漁港場外市場 冰見番屋街；富山県冰見市北大町25-5
0766-72-3400
可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館
冰見沿海有許多小溫泉，形成了「冰見溫泉鄉」。鈉－碳酸氫鹽泉的泉水略為濃稠．以能讓肌膚變得光滑出名。屹立在冰見高地的「磯波風」也是溫泉鄉裡的人氣旅館之一，踏進旅館大廳就能從巨大的窗口看到富山灣及立山連峰，映入眼簾的風景令人為之震撼。
旅館裡的兩個大浴場分別備有室內溫泉及露天溫泉，流淌的是自家泉源「灘浦溫泉」。露天溫泉跟所有房間都能一眼望盡絕景，讓人沉浸在豪華的氣氛裡。晚餐則會因應季節為客人準備鰤魚、螃蟹、白蝦等，以富山灣的季節魚種為主角的套餐。讓身心徜徉在名泉裡、讓海中珍味驚豔您的舌尖，渡過一段寧靜時光吧。
Info
灘浦溫泉 元湯 磯波風；富山縣冰見市泊1760
0766-74-2336
前往藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉
冰見市也是創作出「忍者哈特利」、「怪物君」等代表日本的名著的漫畫家・藤子不二雄Ⓐ老師的故鄉。從冰見車站往商店街方向走去，就能遇見各種人氣角色的塑像。其中還包括了藤子Ⓐ老師以富山灣的魚為原型設計的原創角色。每遇見一個角色就讓人忍不住想拍張照片。
每天在指定時間上演的「忍者哈特利機械時鐘」秀、展示老師的作品集的「冰見市潮風畫廊」（藤子不二雄ⒶArt Collection）、坐著「黑色推銷員」主角「喪黑福造微笑長椅」等，諸多漫畫景點在藤子不二雄Ⓐ的漫畫世界等著大家來探索！
Info
冰見市潮風畫廊；富山縣冰見市中央町3-4
0766-72-4800
我們經由這兩篇文章介紹了冰見充滿魅力的景點，誠摯邀請大家參考這些內容來日本海屈指的港鎮・冰見，品嚐新鮮的海中珍味、欣賞只有這裡才有的絕景，充分體驗這裡的美食佳景！
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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