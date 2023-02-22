2023/02/22,
歐洲

瓦格納集團首腦控俄軍事首長不提供彈藥「等同叛國」，白宮估計俄傭兵死傷逾3萬

瓦格納集團首腦控俄軍事首長不提供彈藥「等同叛國」，白宮估計俄傭兵死傷逾3萬
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普里戈任明顯帶有怒氣，有時說話會提高音量。他譴責國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）兩位國家最高軍事首長，刻意造成武器短缺，使得在巴赫姆特一帶作戰的瓦格納部隊陣亡人數增加。

瓦格納首腦控俄軍事首長不提供彈藥，等同叛國

（中央社）俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）21日指控，俄國國防部長和參謀總長不提供彈藥給他旗下的戰士，同時企圖摧毀瓦格納，並指這無異於叛國。

《路透社》報導，普里戈任曾是外燴商人，過去避免引起公眾注意，不過如今隨著一年前俄烏戰爭開打，他已扮演比較公開的角色。瓦格納集團是俄軍多月進攻烏克蘭頓內次克州（Donetsk）巴赫姆特鎮（Bakhmut）的先頭部隊。

普里戈任在社群平台Telegram個人頻道張貼的語音留言中說：「現在出現的根本是直接反對，無異於嚴重叛國。」

這是普里戈任兩天來第2次公布這樣的訊息，20日他不滿地表示，有些官員因對他有私人仇恨，而阻止瓦格納官兵獲得補給品。

普里戈任明顯帶有怒氣，有時說話會提高音量。他譴責國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）兩位國家最高軍事首長，刻意造成武器短缺，使得在巴赫姆特一帶作戰的瓦格納部隊陣亡人數增加。

他說：「參謀總長和國防部長大量下令，不僅不給瓦格納彈藥，也不提供空運協助。」

普里戈任多月來已批評高級指揮官不稱職，並指國防部企圖搶占瓦格納部隊在巴赫姆特一帶的戰功。

白宮：估計俄國瓦格納傭兵死傷逾3萬

美國白宮17日表示，俄羅斯去（2022）年2月24日揮師入侵烏克蘭以來，傭兵組織瓦格納集團死傷超過3萬人，其中約9000人陣亡。

路透社報導，白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）17日在例行記者會說，據美方估算，去年12月以來在烏克蘭喪命的瓦格納士兵，有90％為囚徒。

柯比引述最新解密的情報指出，隨烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）戰況升溫，光是去年12月中以後的瓦格納陣亡人數，就占總數的一半。

他說，瓦格納集團過去幾天在巴赫姆特及周邊地區取得顯著進展，但這些目標是花好幾個月才達成，更付出「無法挽回的毀滅性代價」。

柯比說：「他們有機會在巴赫姆特拿下最終勝利，但這對他們來說不值，因為這裡不具實質的戰略價值。」還說烏軍將在整個頓巴斯（Donbas）地區維持強而有力的防線。

柯比告訴記者，瓦格納集團創始人普里戈任最近雖自稱不再招募囚犯赴烏克蘭作戰，但瓦格納集團實則重度依賴這些未經訓練或缺乏裝備的囚犯上戰場。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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