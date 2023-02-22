俄烏戰爭週年回顧：地緣政治格局丕變引發新合縱連橫；聯合國大會表決和平決議，美大使籲各國支持
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俄烏戰爭進一步動搖原有局勢，弱化俄國對中亞前蘇聯加盟共和國的控制，並為土耳其開創斡旋者的新角色。智庫「法國地中海戰略研究基金會」（FMES）負責人哈祖（Pierre Razoux）說：「無可避免的是，戰爭結束後，俄國與歐洲會變弱、精疲力竭，從中得利的兩大贏家將是美國與中國。」
俄烏戰爭週年聯大表決和平決議，美國籲各國支持
（中央社）俄烏戰爭邁向一週年，聯合國大會本週將表決敦促儘快實現正義、持久和平的決議案。美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）呼籲各國支持交戰雙方早日上談判桌。
俄軍去（2022）年2月24日全面入侵烏克蘭，戰事持續至今。這份議案再次要求俄羅斯撤軍，呼籲各國支持追求烏克蘭全面、正義及持久和平的外交努力。聯大預定明天就俄烏戰爭召開緊急特別會議，安排多國代表發言，決議案在23日會議結束前交付表決。
湯瑪斯－葛林斐德21日與駐紐約外籍記者視訊簡報時說，決議案已獲68國背書，「我們強烈敦促所有會員國支持這項議案，將票投給和平。」
聯大決議沒有法律約束力，僅具有政治影響力。俄烏戰爭爆發後，聯合國193個會員國近四分之三透過決議譴責俄羅斯，仍無法阻止戰事蔓延。
烏克蘭曾希望聯大最新決議案納入總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）提出的10點和平方案，但多名外交官表示草案內容已簡化，以利爭取最多國家支持。
湯瑪斯－葛林斐德說：「支持烏克蘭和平與大國競爭毫無關係，這無關在美國與俄羅斯之間選邊站，而是為捍衛聯合國憲章，盡我們所能終結戰爭帶來的災禍，重申這個組織的核心原則，也就是任何國家都不能以武力掠奪另一國領土。」
俄羅斯發動戰爭後面臨外交孤立。去年3月2日，聯大譴責俄羅斯侵略烏克蘭並要求無條件撤軍的決議獲141國支持；同年10月12日，143國支持譴責俄羅斯「企圖非法併吞」烏克蘭4個地區、要求各國不要承認的決議。但中國、印度在兩次表決中都選擇棄權。
北京擬就俄烏情勢提出和平方案，中國國家主席習近平也可能在春季訪問莫斯科，扮演調停者角色。
湯瑪斯－葛林斐德僅說，美方預期中國不會在本週聯大會議上提出對打的議案或其他文件，未提中國是否會響應號召投下贊成票。
她表示，俄烏戰爭拖得愈久，烏克蘭人民受的苦就愈多，全世界跟著受苦，特別是仰賴烏克蘭榖物的中東與非洲國家，「只有俄羅斯能在今天就結束這場戰爭，在這之前，美國將持續與烏克蘭團結一心，直到正義、持久和平實現為止」。
俄烏戰爭引發新合縱連橫，地緣政治格局丕變
（中央社）俄羅斯去年2月24日全面入侵鄰國烏克蘭，衝突即將屆滿一年，顛覆烏克蘭國界以外部分世界秩序。《法新社》整理這一年來重要地緣政治面貌的轉變。
- 新的合縱連橫
俄烏戰爭已加劇衝突與對峙，各國圍繞華府、北京各組陣營的趨勢也益發明顯。
歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）去年12月說：「我們已經變成一個失序的多極世界，所有東西都是武器：能源、數據、基礎建設、移民。」
「地緣政治這個字極其重要，一切都是地緣政治。」
中亞、高加索、巴爾幹、非洲、亞太等地區，已成為中國、歐盟、俄國、土耳其等強權競逐影響力的角力場，手段包括基礎建設融資計畫，或是敲定貿易、軍事、外交合作協議等。
俄烏戰爭進一步動搖原有局勢，弱化俄國對中亞前蘇聯加盟共和國的控制，並為土耳其開創斡旋者的新角色。
智庫「法國地中海戰略研究基金會」（FMES）負責人哈祖（Pierre Razoux）說：「這種混亂重組確實存在，但可能只是暫時。」
「無可避免的是，戰爭結束後，俄國與歐洲會變弱、精疲力竭，從中得利的兩大贏家將是美國與中國。」
- 俄國受制於中國
中國追求在2049年前成為全球領導強權，鑒於這項長期戰略目標，中國必須關心俄烏戰爭。
雖然北京在俄烏衝突採取支持莫斯科的立場，但仍避開與西方鬧翻。
歐盟「安全研究所」（Institute for Security Studies）亞洲事務分析家艾克曼（Alice Ekman）說：「中國並未保持距離，而是鞏固（與俄羅斯的）緊密關係。」
愛沙尼亞情報單位也在本月公布的年度報告中說：「僅因（中國國家主席）習近平對（俄國總統）普亭（Vladimir Putin）的作戰支援有限，而把這看作是跟俄國保持距離，可能言之過早。」
艾克曼表示，支持雖不代表全面結盟，中國挺俄程度也不若華府對烏克蘭，但「我們必須注意一個事實：（中俄）經濟關係已經強化」
事實上，俄烏戰爭使莫斯科面臨淪為北京附庸或衛星國的風險。
經濟學家兼制裁議題專家德瑪雷（Agathe Demarais）說：「俄國當前處境無法跟中國平起平坐協商，中國將對俄國予取予求，且未必給俄國想要的東西」，例如武器和重要電子零組件等。
不過，艾克曼也認為意識形態可能比經濟失衡更重要，中俄這段關係不應該只用理性角度分析。
哈祖則認為，克里姆林宮也有意識地把籌碼押在多元化的地緣政治、經濟、戰略關係，對象有土耳其、中東、伊朗、非洲，藉此限制對中國的依賴程度。
而且俄國核子武器庫遠大於中國，也能避免俄國徹底稱臣。
- 歐洲重要嗎？
對於歐盟而言，俄烏戰爭既是一個展現自己能擔重任的機會，卻也有再度屈從華府的危險。
一位不願具名的歐洲決策高層說：「歐洲表現不算太差，藉由軍事支援、難民援助、降低（對俄國的）能源依賴，從戰爭初期就展現出韌性，以及迅速反應的能力。」
「（歐盟）雖做到回應立即性需求，但它替未來以及自己在全球棋局的位置做好準備了嗎？恐怕還有很多事情要做。」
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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