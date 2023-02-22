俄烏戰爭週年回顧：地緣政治格局丕變引發新合縱連橫；聯合國大會表決和平決議，美大使籲各國支持

俄烏戰爭週年聯大表決和平決議，美國籲各國支持

（中央社）俄烏戰爭邁向一週年，聯合國大會本週將表決敦促儘快實現正義、持久和平的決議案。美國駐聯合國大使湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）呼籲各國支持交戰雙方早日上談判桌。

俄軍去（2022）年2月24日全面入侵烏克蘭，戰事持續至今。這份議案再次要求俄羅斯撤軍，呼籲各國支持追求烏克蘭全面、正義及持久和平的外交努力。聯大預定明天就俄烏戰爭召開緊急特別會議，安排多國代表發言，決議案在23日會議結束前交付表決。

湯瑪斯－葛林斐德21日與駐紐約外籍記者視訊簡報時說，決議案已獲68國背書，「我們強烈敦促所有會員國支持這項議案，將票投給和平。」

聯大決議沒有法律約束力，僅具有政治影響力。俄烏戰爭爆發後，聯合國193個會員國近四分之三透過決議譴責俄羅斯，仍無法阻止戰事蔓延。

烏克蘭曾希望聯大最新決議案納入總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）提出的10點和平方案，但多名外交官表示草案內容已簡化，以利爭取最多國家支持。

湯瑪斯－葛林斐德說：「支持烏克蘭和平與大國競爭毫無關係，這無關在美國與俄羅斯之間選邊站，而是為捍衛聯合國憲章，盡我們所能終結戰爭帶來的災禍，重申這個組織的核心原則，也就是任何國家都不能以武力掠奪另一國領土。」

俄羅斯發動戰爭後面臨外交孤立。去年3月2日，聯大譴責俄羅斯侵略烏克蘭並要求無條件撤軍的決議獲141國支持；同年10月12日，143國支持譴責俄羅斯「企圖非法併吞」烏克蘭4個地區、要求各國不要承認的決議。但中國、印度在兩次表決中都選擇棄權。

北京擬就俄烏情勢提出和平方案，中國國家主席習近平也可能在春季訪問莫斯科，扮演調停者角色。

湯瑪斯－葛林斐德僅說，美方預期中國不會在本週聯大會議上提出對打的議案或其他文件，未提中國是否會響應號召投下贊成票。

她表示，俄烏戰爭拖得愈久，烏克蘭人民受的苦就愈多，全世界跟著受苦，特別是仰賴烏克蘭榖物的中東與非洲國家，「只有俄羅斯能在今天就結束這場戰爭，在這之前，美國將持續與烏克蘭團結一心，直到正義、持久和平實現為止」。

圖為去年6月G7領袖會談，矢言將持續支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵。（圖取自twitter.com/vonderleyen）

俄烏戰爭引發新合縱連橫，地緣政治格局丕變

（中央社）俄羅斯去年2月24日全面入侵鄰國烏克蘭，衝突即將屆滿一年，顛覆烏克蘭國界以外部分世界秩序。《法新社》整理這一年來重要地緣政治面貌的轉變。

新的合縱連橫

俄烏戰爭已加劇衝突與對峙，各國圍繞華府、北京各組陣營的趨勢也益發明顯。

歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）去年12月說：「我們已經變成一個失序的多極世界，所有東西都是武器：能源、數據、基礎建設、移民。」

「地緣政治這個字極其重要，一切都是地緣政治。」

中亞、高加索、巴爾幹、非洲、亞太等地區，已成為中國、歐盟、俄國、土耳其等強權競逐影響力的角力場，手段包括基礎建設融資計畫，或是敲定貿易、軍事、外交合作協議等。

俄烏戰爭進一步動搖原有局勢，弱化俄國對中亞前蘇聯加盟共和國的控制，並為土耳其開創斡旋者的新角色。

智庫「法國地中海戰略研究基金會」（FMES）負責人哈祖（Pierre Razoux）說：「這種混亂重組確實存在，但可能只是暫時。」

「無可避免的是，戰爭結束後，俄國與歐洲會變弱、精疲力竭，從中得利的兩大贏家將是美國與中國。」

俄國受制於中國

中國追求在2049年前成為全球領導強權，鑒於這項長期戰略目標，中國必須關心俄烏戰爭。

雖然北京在俄烏衝突採取支持莫斯科的立場，但仍避開與西方鬧翻。

歐盟「安全研究所」（Institute for Security Studies）亞洲事務分析家艾克曼（Alice Ekman）說：「中國並未保持距離，而是鞏固（與俄羅斯的）緊密關係。」

愛沙尼亞情報單位也在本月公布的年度報告中說：「僅因（中國國家主席）習近平對（俄國總統）普亭（Vladimir Putin）的作戰支援有限，而把這看作是跟俄國保持距離，可能言之過早。」

艾克曼表示，支持雖不代表全面結盟，中國挺俄程度也不若華府對烏克蘭，但「我們必須注意一個事實：（中俄）經濟關係已經強化」

事實上，俄烏戰爭使莫斯科面臨淪為北京附庸或衛星國的風險。

經濟學家兼制裁議題專家德瑪雷（Agathe Demarais）說：「俄國當前處境無法跟中國平起平坐協商，中國將對俄國予取予求，且未必給俄國想要的東西」，例如武器和重要電子零組件等。

不過，艾克曼也認為意識形態可能比經濟失衡更重要，中俄這段關係不應該只用理性角度分析。

哈祖則認為，克里姆林宮也有意識地把籌碼押在多元化的地緣政治、經濟、戰略關係，對象有土耳其、中東、伊朗、非洲，藉此限制對中國的依賴程度。

而且俄國核子武器庫遠大於中國，也能避免俄國徹底稱臣。

歐洲重要嗎？

對於歐盟而言，俄烏戰爭既是一個展現自己能擔重任的機會，卻也有再度屈從華府的危險。

一位不願具名的歐洲決策高層說：「歐洲表現不算太差，藉由軍事支援、難民援助、降低（對俄國的）能源依賴，從戰爭初期就展現出韌性，以及迅速反應的能力。」

「（歐盟）雖做到回應立即性需求，但它替未來以及自己在全球棋局的位置做好準備了嗎？恐怕還有很多事情要做。」