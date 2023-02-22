2023/02/22,
教育

外交部與美國AIT三度進行「台美教育倡議會議」，今年拼在美多開設20所「台灣華語文中心」

外交部與美國AIT三度進行「台美教育倡議會議」，今年拼在美多開設20所「台灣華語文中心」
美國東亞及太平洋事務局副助卿道森、外交部政次李淳、教育部政次劉孟奇22日出席「台美教育倡議成果說明會」。Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝

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為因應國家戰略目標，在國安會主導下，我國近年積極在海外開設「台灣華語文中心」，與中國的孔子學院相抗衡。僑委會副委員長呂元榮今（22）日表示，截至去（2022）年為止，美國一共有13個州設立、一共34所「台灣華語文中心」，今年度更將增加開設20所「台灣華語文中心」，讓台灣華語文中心在美國一共達到54所。

美國在台協會（AIT）今（22）日與外交部舉行「台美教育倡議成果說明會」，美國東亞及太平洋事務局副助卿道森（Camille Dawson）表示，台美教育倡議已經展現了實質成果，美國國務院已致函各州教育主管委員會（CCSSO），支持台灣在美國各年級進行華語教學；我僑委會官員則稱，今年預計將在全美各州多開設「台灣華語文中心」，目標力拼20多所。

台美於2020年12月啟動「美台教育倡議」，此倡議旨在擴展中英教學機會，強調並鞏固台灣為美國及全球提供中文教學的角色。美國在台協會當時特別指出，在面臨中國審查制度與惡意影響力之際，世界各大學紛紛關閉孔子學院，台灣在華語教育上扮演的角色更為重要。

台美高層今日舉行美台教育倡議成果說明會，美國東亞及太平洋事務局副助卿道森、AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）、AIT副處長柯傑民（Jeremy Cornforth），外交部政次李淳、教育部政次劉孟奇、僑委會副委員長呂元榮等人皆出席。

隨著新內閣甫上任的李淳表示，自己就任只有3週，但很高興能參與此次倡議結果說明會。李淳指出，今日上午與美方代表進行第三次「台美教育倡議會議」，雙方同意在未來幾年近一步加深合作，並持續密切溝通，以跟進計畫成果。

李淳指出，台美之間針對教育倡議已經制度化，能就雙方共同關心的議題進行即時溝通；台灣政府增加對學術交流獎助計畫的支持，如美國在台灣執行的傅爾布萊特計畫（Fulbright Program，獎勵美國與台灣的學者、學生、研究人員到台灣與美國學習、研究與教學）規模已是該區域最大；美國方面同樣增加獎助學金，將來會有越來越多的美國獎助生來台學習中文。

道森致詞時表示，台美教育倡議倡議旨在擴展中英教學機會，同時維護學術自由，道森強調，美國選擇台灣作為夥伴，是因為台灣擁有與美國一樣自由、多元的教育環境，不受脅迫與審查。

道森指出，美國國務院已致函美國非營利性組織「首席州學校官員理事會」（Council of Chief State School Officers，CCSSO），支持台灣在美國各州，自小學到高中各年級進行華語教學。道森強調，台美教學與師生交流，將增加台美人民之間的聯繫，讓彼此關係更為緊密。

教育部政務次長劉孟奇表示，台灣已經與美國20州政府簽署了22個教育備忘錄（MOU），目前有35所美國大學和17所台灣大學參與「台美教育倡議計畫」，未來將舉辦教育合作座談會，協助台美雙方高中在半導體、理工（STEM）、通訊、人文、金融等領域合作機會。教育部也計劃今年5月組台灣高中代表團訪美。

僑委會副委員長呂元榮表示，截至去（2022）年為止，美國一共有13個州設立、一共34所「台灣華語文中心」，教授美國人中文，共開設150多堂課程，學習畢業者超過千名。呂元榮預告，今年度更將增加開設20所「台灣華語文中心」，讓台灣華語文中心在美國一共達到54所。

雙方也於說明會公布「台美教育倡議」的標誌圖像，未來雙方將會共同使用此圖像，宣傳台美教育倡議，讓更多的台美大眾認識雙方教育合作的價值。

僑委會2021年起推動設置「台灣華語文中心」，迄今已在歐美地區設立43所，前僑委會委員長童振源去年在立院指出，為因應國家戰略目標，在國安會主導下，僑委會2023年規劃再設立25個台灣華語文學習中心。

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核稿編輯：羅元祺


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