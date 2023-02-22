全球性雞蛋減產：陳吉仲為蛋供應現況致歉，美國加州出現「雞蛋通膨」，預估3月初緩解

陳吉仲為蛋供應現況致歉，允升級蛋雞產業競爭力

（中央社）農委會主委陳吉仲21日說，對消費者近日未能即時買到雞蛋表達深深歉意，代表還有許多工作要執行到位，農委會會全力投入升級蛋雞產業競爭力的所有工作，穩定提供消費者所需。

鴻海集團創辦人郭台銘21日上午透過社群網站臉書（Facebook）撰文表示，沒人能倖免的「蛋蛋危機」短時間內看不到盡頭。再次提醒民主進步黨政府，人民需要解決問題的政府，而非解釋問題的政府。

陳吉仲晚間在臉書說，當郭台銘關心雞蛋問題時，更知台灣農業永續重要性，而能出口雞蛋到台灣的國家如美國、日本雞蛋產量也不夠，且進口雞蛋比國內貴，國內雞蛋勢必要100％供應。

不過，陳吉仲說，雞蛋是生物性產品，無法像工業產品直接複製。生產雞蛋的母雞來自飼養2到3個月的蛋中雞場，而蛋中雞場的小雞來自國內種雞場，國內種雞則全來自美國等國，其中任一關卡出問題就會造成國內雞蛋供應減少。

陳吉仲表示，去（2022）年冬天開始禽流感侵襲全世界，尤其最新的H5N1病毒造成全世界有6536場案例，去年1月到今年2月，美國1015案例場撲殺5700萬隻家禽；法國2107案例場撲殺約2000萬隻；日本和韓國分別有94和65案例場，撲殺1500萬及400萬隻。台灣在所有防疫人員及農民配合下，74案例場撲殺103萬隻。

他說，禽流感重大影響全球主要家禽生產國，為不讓國內種雞場斷援，去年底先進口6萬隻種雞，今年會比原先預計的26萬隻再增加到30萬隻種雞。由於國內種雞場配合，現在每週有近49萬隻雛雞提供給蛋中雞場，讓後續蛋母雞供應充足。

陳吉仲表示，種雞問題解決後，接著要確保200場蛋中雞場不受飼料成本或禽流感影響，而減少供應蛋雞場。國內整體蛋雞產業約2200場，近8成約1800埸都是傳統開放式，期待未來1800場可朝非開放式或密閉水簾負壓禽舍發展。

他說，之前國內每天雞蛋供應數量在10萬到11萬箱左右（一箱200顆），這3、4年國內需求量增加到12萬箱，目前國內雞蛋供應量約11萬3000箱，離最高需求量12萬箱仍有一段距離。為解決差距，先減少加工需求並全力調度到超市和傳統市場，同時和所有防疫團隊及農民做好禽流感疫防疫工作，再配合之前的換羽雞隻陸續加入生產行列，每天雞蛋供應就可回到正常水準。

陳吉仲表示，為建立韌性農業，種雞場、蛋中雞場及蛋雞場設施設備更新全面啟動，可因應氣候條件的改變影響產蛋率，也減少禽流感影響，就可永續雞蛋產業。

Photo Credit: 中央社 農委會主委陳吉仲（左）20日接受媒體聯訪時，就缺蛋及蛋價上漲問題表示，目前雞蛋每天產量較111年的同期好，如果天氣回穩，禽流感減少，希望2月下旬到3月上旬時，雞蛋可以逐步恢復產量。

鄭文燦：多元方案解決蛋荒，預估3月初緩解

（中央社）行政院副院長鄭文燦昨（21）日表示，這一波是全球性的雞蛋減產的問題，美國與日本蛋價上漲也非常驚人，也出現蛋荒的現象，目前日產量與需求數有個差距，必須進口，不論進口或增產都需要時間，預估3月初才能緩解，目前採取多元方案緩解蛋供應不足的問題。

鄭文燦晚間出席中華民國全國商業總會112年新春聯誼晚宴前，被媒體問到有關缺蛋問題，很多民眾反映還是買不到蛋，目前調度的情況，他表示，已經要求農委會針對目前生產不足數，大概日產量11萬箱多一點，需求數大概12萬箱，大概有個差距，因此必須進口，進口需要時間，增產也需要時間。

他說，包括種雞進口，包括換羽結束後可以增產，農委會預估3月初才能夠緩解，所以目前拜託各通路能夠分時段來供應，分時段供應也是很重要。

他進一步表示，另外，加工蛋的部分約12％到18％，調度一部分來支援日用蛋，這部分也要加強，應該是多元方案來緩解蛋供給不足的問題。

鴻海創辦人郭台銘針對雞蛋供應問題表示，政府應該要解決問題不是解釋問題，政府如何解決問題，鄭文燦表示，解決問題就是包括進口；加工蛋的轉供應日用；包括要增加產量的方法。

他強調，這一波是全球性雞蛋減產的問題，美國跟日本蛋價上漲也非常驚人，也出現蛋荒的現象，農委會要盡全力解決問題，在這段時間，一開始發現有這個差額的時候，已經要求農委會在一段時間內盡全力緩解。

Photo Credit: 中央社 不只台灣，美國加州灣區最近也爆發雞蛋荒，超商蛋區經常出現搶購情況，架上掛著「全國缺蛋，每位顧客限買兩盒」 公告。

加州「雞蛋通膨」，人道飼養成本高衝擊低收入戶

（中央社）美國蛋價去年因禽流感飆高，加州漲幅最大。2月批發價雖回落，經濟學者卻預警加州蛋價「回不去」，主因在於創全美先河的「人道飼養法規」推升成本，農民和低收入戶首當其衝。

加州灣區最近爆發雞蛋荒，超商蛋區經常搶購一空，架上掛著「全國缺蛋，每位顧客限買兩盒」公告，就連未稅價每打9.99美元（約新台幣300元）的非籠飼雞蛋都缺貨，坊間陸續出現各種蛋白質替代食譜。

灣區之外，加州其他地區也出現亂象，聖地牙哥邊防人員發現，越來越多民眾非法從墨西哥偷渡雞蛋，因蛋價至多只有加州一半。

追究原因，多數民眾認為是「禽流感」惹禍，全美去年撲殺5054萬隻雞，蛋價飆漲。市調機構Urner Barry數據顯示，每打雞蛋批發價格去年12月一度站上5.43美元新高，但近日已回落超過50％。

眼看蛋價似乎將走回親民路線，經濟學者卻說「加州會出現特例」。

胡佛研究所經濟學教授歐漢尼安（Lee E. Ohanian）撰文指出，加州雞蛋已連漲幾年，未來仍是全美最貴的雞蛋，癥結在於人道飼養法規。

加州於2008年和2018年先後通過兩項「人道飼養」提案，前者規定籠飼母雞要有足夠轉身空間，後者進一步禁止籠飼；同時要求「凡進入加州的雞蛋都必須出自非籠飼農場」，成為全美首屈一指「友善動物」之州。