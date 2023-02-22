俄烏戰爭促歐洲減少對俄依賴、加速綠色轉型，成為能源體系改變的歷史轉捩點
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再生能源專家勒塞紐向《法國24》（France 24）分析，這次能源危機衝擊民眾荷包，讓人民體驗能源依賴的風險。據Ember報告，許多家庭都紛紛加裝太陽能板。他表示，儘管再生能源開發是近10多年來的趨勢，「但俄烏戰爭確實加速了綠色轉型。它總結了各國對減少天然氣進口重要性的辯論，並真正喚醒再生能源重要性的意識」。
（中央社）俄烏戰爭改寫世界局勢，也意外成為歐洲能源轉型的關鍵推手，讓各國意識到過度依賴俄國的危險性及發展本地再生能源的重要性。專家指出，俄烏戰爭將成為能源體系改變的歷史轉捩點。
俄羅斯入侵烏克蘭將屆滿一週年，這場第二次世界大戰以來最大的軍事衝突改寫世界面貌，包括提升北大西洋公約組織（NATO）角色、強化東歐與北歐國防概念、團結歐盟內部、凸顯中國親俄卻心口不一的尷尬地位等。
然而危機卻也意外成為歐洲能源轉型的重大「功臣」，不僅加速朝綠能發展，也使歐盟各國意識到過度依賴單一國家的危險性，開始積極分散供應來源。
去（2022）年2月俄國入侵後，總統普亭（Vladimir Putin）便揚言切斷天然氣供給，使得進口量超過45％來自俄國的歐洲急忙尋找替代供給，物價連帶飛漲，上千萬人擔心沒有暖氣過冬。
這場對能源體系的打擊史無前例，推動著歐洲發動根本上的轉型。《世界報》（Le Monde）20日針對俄烏戰爭與能源轉型的分析報導引用國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）所言，認為這次的改變不是短期的，「而是將持續未來數十年」。
比羅爾指出，「全球各國政府的回應讓這次危機成為邁向更乾淨、更便宜且更安全能源體系的歷史與永久轉捩點」。
英國石油公司能源展望（BP Energy Outlook）首席經濟學家戴爾（Spencer Dale）也分析，各國渴望強化供給安全、減少化石燃料為主的能源進口，同時提倡本地能源，尤其是再生能源，表明俄烏戰爭很可能加速能源轉型的節奏。
在俄國切斷天然氣後，許多國家為避免斷電，因此重啟或延長石化廠的運作，讓各界一度擔心將重返化石燃料。
然而這樣的回升並沒有維持太久，據歐洲環境與能源智庫Ember在一月底發表的報告指出，去年最後4個月，燃煤發電量低於前年。不僅法國石化廠發電量低於前年水準，在全球平均碳排增加1％的情況下，歐盟整體碳排竟減少0.8％；11月時更達到30年新低。
同份報告也指出，風力發電和太陽能共占2022年歐盟區電力來源22％，首度超越天然氣和核能，成為最大供電來源，且2023年再生能源將持續大幅成長。波蘭和比利時的風力發電增加一倍，德國與芬蘭也各成長56％和50％。
2022年，歐洲能源供應屋漏偏逢連夜雨，不僅法國核能電廠因鏽蝕問題發電量降至歷史新低，且水力發電也因缺水使得產出大幅減少。歐洲環境與能源智庫Ember分析師佛克斯（Harriet Fox）認為，若非如此，燃煤發電回升幅度不會這麼大。
換言之，俄羅斯的威脅讓歐盟團結一致，並很快以兩個面向的行動加以回應：多角化燃料供應，同時加速再生能源投資。
去年5月，歐盟提出REPowerEU計畫，上修所有再生能源發展目標，撥出近3000億歐元的額外預算。去年12月再提出法規，簡化太陽能與風力發電廠的設置。
法國永續發展暨國際關係研究所（Iddri）學者伯格曼（Nicolas Berghmans）表示，經歷這場危機後，「歐洲人很快了解到能源轉型的目標，也就是減少耗電與佈局再生能源，這也與供給安全的議題相容，因此相關的投資是正確的」。
不過，專家也指出，過度投資液化天然氣的風險同時浮出檯面。因俄國切斷天然氣後，歐洲一度轉向進口美國、卡達等的液化天然氣，並投資相關基礎建設。世界資源研究所（World Resources Institute）所長范費德霍芬（Stientje van Veldhoven）表示，過度投資液態天然氣是「陷阱」，須極力避免。
所幸歐盟在經歷俄烏戰爭教訓後，積極開發再生能源，減少對於他國的化石燃料依賴。因此，佛克斯向《世界報》表示，「由於戰爭，歐洲國家已意識到應該擺脫天然氣，而非只有燃煤」。
再生能源專家勒塞紐（Vincent Jacques le Seigneur）向《法國24》（France 24）分析，這次能源危機衝擊民眾荷包，讓人民體驗能源依賴的風險。據Ember報告，許多家庭都紛紛加裝太陽能板。
他表示，儘管再生能源開發是近10多年來的趨勢，「但俄烏戰爭確實加速了綠色轉型。它總結了各國對減少天然氣進口重要性的辯論，並真正喚醒再生能源重要性的意識」。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
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