法國在台協會主任公孫孟：台灣不是下一個烏克蘭，但台海衝突「一定會發生」

俄烏戰爭爆發將滿一週年，法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）今（22）日與媒體茶敘時重申，俄羅斯攻擊烏克蘭和西方是錯誤行動，沒有獲勝是因為俄羅斯高估了自己的軍事能力、也低估了歐美的回應，不過對於外界常將烏克蘭戰事與台海緊張局勢相比，公孫孟認為這是「完全錯誤」，但也認為，「台海衝突未來一定會發生」。

「我們不相信俄羅斯的政治官宣」，公孫孟今日於官邸與台灣媒體見面，針對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在國情咨文演說中將俄烏戰爭責任歸咎西方，公孫孟表示，法國不相信俄羅斯所言是因為威脅才發動軍事行動，強調發動戰爭沒有好的原因，「戰爭永遠都是最糟的選項。」

公孫孟說，俄羅斯攻擊烏克蘭和西方是錯誤行動，沒有獲勝是因為俄羅斯高估了自己的軍事能力，也低估了烏克蘭人的能力，另一方面，也低估了歐美的回應。公孫孟表示，烏克蘭戰士從一開始就很強壯，「烏克蘭的表現比我們預期還好」，而俄羅斯企圖削弱歐盟的計畫也沒有得逞，相反的歐盟運作得更好，無論是個別成員國還是歐盟一體，都展現前所未有的團結。

公孫孟特別提到，在俄烏戰爭之前，歐盟對外的軍事援助並不常見，而現在無論是歐盟個別成員國對烏克蘭的軍事援助，或者歐盟整體的軍援，都是一項新的舉措，展現對烏克蘭的支持。他也強調，「法國從戰爭爆發的第一天就與烏克蘭站在一起」，給予烏克蘭的協助不會停止，包括人道救援（法國收容超過10萬名烏克蘭難民），也給予2億歐元的特別基金，協助烏克蘭直接購買戰爭所需設備。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前在德國慕尼黑安全會議表示，「希望俄羅斯被擊敗，但不會被粉碎」，外界質疑法國對抗俄羅斯的決心是否退縮？公孫孟解釋，「我們不想粉碎俄羅斯，我們希望俄羅斯回家，戰爭罪犯受到懲罰」，他說俄羅斯試圖入侵烏克蘭、控制烏克蘭政府，「這是我們不能接受的」，法國的立場是，烏克蘭最終能取回所有的領土，包括2014年失去的克里米亞。至於罪犯懲處，國際正在收集證據，交付國際法庭審判。

至於普亭在國情咨文威脅將暫停參加美俄《新削減戰略武器條約》（Strategic Arms Reduction Treaty，New START），要求就恢復核試爆做好準備，公孫孟表示，俄羅斯當局總是在欺騙、行動也很模糊，他認為目前「沒有明確的核武威脅」。

傳中國考慮提供俄羅斯「致命性軍援」，法國仍對中國有希望

中國國家主席習近平預計本週五（24日）發表對烏克蘭戰爭立場文件，不過美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前透露，中國正考慮提供「致命性軍援」給俄羅斯，為此公孫孟表示，他不了解後者詳情，但外交工作是長期的，「法國仍然對中國有希望」，希望中國不要提供俄羅斯致命性軍援，就法國所知現階段是沒有。

公孫孟說，法國很遺憾中國沒有很直明的譴責俄羅斯對烏克蘭的軍事行為；公孫孟說，俄烏戰爭對全球經濟、能源、糧食、通貨膨脹和供應鏈都造成影響，希望中國能透過與俄羅斯特別的關係，為歐洲帶來和平。中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅上週訪問巴黎時，法方也向王毅提出，希望中國可以協助推進和平。

Photo Credit: GettyImages 中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅（左）2月15日於巴黎會見法國外交部長柯隆納（右）。

台灣不是烏克蘭，但台海衝突一定會發生

針對外界常將烏克蘭戰爭與台海潛藏的衝突相比，公孫孟表示，這樣的比擬「完全錯誤」，台海局勢從法律、地緣政治、歷史上都與烏克蘭不同，不能將這兩個局勢放在一起比較，法國對此區域的看法從未改變，就是支持台海和平穩定、維持現狀，也支持國際法和自由航行權，這點與歐盟和G7夥伴一致。

被問到中國可能攻台時程？公孫孟說，他在台灣4年了，在印太區域從事外交工作的時間更久，他很清楚「台海衝突就是未來會發生的事」，但很複雜，只能猜測，他說自己對這樣的問題很謹慎，「作為外交官，我們只能努力為區域和平努力。」

Photo Credit: 關鍵評論網Abby Huang攝 法國在台協會主任公孫孟（右）22日於官邸與台灣媒體會面。

法國參議院、國民議會友台小組主席春季訪台

公孫孟也透露，邊境開放後法國很多人等著來台，他也預告接下來法國參議院友台小組主席阿蘭・李察（Alain Richard）將於春季訪台，而法國國民議會友台小組主席博德黑（Eric Bothorel）也正規劃來台。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文（右）2021年10月在總統府頒授法國參議院友台小組主席李察（左）「特種大綬卿雲勳章」。

阿蘭・李察曾於2021年10月率「台灣交流和研究小組」4名參議員訪台，讓中國駐法大使盧沙野十分惱火，向李察發出一封關於台灣、措辭嚴厲的信，讓李察感到相當不滿，法國外交部也召見了盧沙野。

公孫孟表示，疫情後法國很希望多與台灣合作，希望重建合作管道，更直接的對話。除了下個月將是「台灣法語月」（Francophonie à Taïwan），屆時會有許多電影、表演藝術的活動，特別的是台法也會在漫畫領域交流。

經貿方面，公孫孟表示台灣因為電子設備與半導體的緣故，去年對法國貿易出超，法國也希望在台擴展食品、精品、再生能源等領域。離岸風電法國來得比較晚，對於能源有很多興趣。

公孫孟也透露，桃園姊妹市、法國東南部的格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區下個月也會來台參訪半導體，法國格勒諾布爾都會區主席法拉利（Christophe Ferrari）也會來台。

公孫孟說，法國在台灣科技已經有好的基礎，需要兩方的產業方更了解彼此，法國自知沒有這方面的人才，希望與法國的學校和台灣合作，台法研究員、工程師也需要更多交流。

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核稿編輯：羅元祺