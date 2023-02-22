中國「兩會」政府即將換屆，「習家軍」全盤掌握國家機器，完成二十大後人事交替
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兩會之後，習近平全然的執政團隊將走馬上任。他會因得信任團隊成員所以願意放權，讓「習家軍」們治理？還是依強人政治下的威權性格繼續掌握大權，處處以習為尊，這為中國政治埋下不確定性隱憂。
（中央社）今年中國全國「兩會」適逢中央政府換屆，新舊人馬交替。以中共總書記習近平為政治核心的團隊全然掌握國家機器，中國政壇將完成二十大後的人事交替。
中共總書記習近平預計在全國「兩會」續任中國國家主席及國家軍委主席，5年前的修憲案為其所用，完成「三位一體」，為前領導人江澤民以來首位執政3任的國家最高領導人。
習近平轄下的執政團隊，新一屆中國國務院總理和副總理將在「兩會」集體於媒體前亮相。中國國務院總理預料將由中共政治局常委排名第2的李強接任，形成名義上新的「習李體制」。李強並將在今年首度出席總理記者會，回應中外記者提問。
以往總理主政中國經濟大權，被視為習近平心腹的李強，與前任、被視為弱勢的李克強相比，能擁有多大幅度的經濟決策權，值得關注。
至於4名副總理，依照慣例，常務副總理可望由常委排名第7的丁薛祥上任。丁薛祥現任中共中辦主任，長期擔任習的幕僚，若「七上八下」的年齡劃分未被全然打破，依照他的出生年齡，有機會接任下屆國務院總理，但仍需觀察是否被視為接班人選。
另3名副總理，按照慣例與港媒《星島日報》披露，分別是何立峰、劉國中與張國清。
何立峰接棒劉鶴，除擔任副總理，將為中央財經委員會辦公室主任。何立峰長期在福建工作，2017年升任發改委主任，並當選全國政協副主席，晉升副國級。近年，習近平接見外賓或出訪時，時常看見的身影除了丁薛祥外，另一人就是何立峰，足見他與習的關係。
劉國中曾任吉林省長、陝西省長、中共陝西省委書記等職。2022年二十大晉身政治局委員後，今年初曾在四川、重慶調研疫情防控，被視為候任副總理，預料他將接替孫春蘭主管衛生工作。
張國清則是軍工系人才，曾是中國兵器工業總經理，並曾在遼寧、天津、重慶工作。在人事安排上，軍工系為習近平用人的愛好之一，有一說是這批人才較無僚氣、重視數字管理，可能會帶來創新而受到重視。
國務院體制下的5名國務委員，根據慣例，可能為王小洪（公安部長）、李尚福（國防部長）、秦剛（外交部長）、吳政隆（候任中國國務院秘書長）與諶貽琴。
至於全國人大委員長及全國政協主席，亦可從政治局常委排名一窺究竟，分別由趙樂際與王滬寧擔任。王滬寧角色值得進一步關注，作為「三朝國師」，他可能將在政協位子上強化統戰理論；另外，政協第一副主席可能由政治局委員、書記處書記兼任中共中央統戰部長的石泰峰接任，輔佐王滬寧，實踐「大統戰」。
其餘政協副主席，港媒指出，胡春華出現在新一屆政協委員名單，預測其將為一員，原為「儲君」，10年後卻遭邊緣化。其它可能的政協副主席人選，有團派的周強、沈躍躍等人。
國家副主席可能由韓正擔任。儘管韓正非「習家軍」，但韓正在擔任常務副總理期間，主管港澳歷經反送中運動、訂立「港區國安法」、負責2022年北京冬奧等，可能獲得習的欣賞。
兩會之後，習近平全然的執政團隊將走馬上任。他會因得信任團隊成員所以願意放權，讓「習家軍」們治理？還是依強人政治下的威權性格繼續掌握大權，處處以習為尊，這為中國政治埋下不確定性隱憂。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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我們想讓你知道的是
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購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
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（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
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1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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